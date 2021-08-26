 ″القمع الرقمي″.. سلاح بيد طالبان ضد ″المؤثرات″ حتى في المنفى! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

"القمع الرقمي".. سلاح بيد طالبان ضد "المؤثرات" حتى في المنفى!

خلال العقد المنصرم، تمكن جيل الشباب والشابات في أفغانستان من غزو مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. لكن بعد سيطرة طالبان، اضطر مؤثرون ومؤثرات للاختفاء خوفا من "القمع الرقمي" الذي قد يطال حتى من هم/هن خارج أفغانستان.

سيدة أفغانية في مقهى إنترنت بكابول (2015 ـ أرشيف)

مخاوف حقيقة من "القمع الرقمي" من قبل طالبان ضد المؤثرات والمؤثرين بعد سيطرة الحركة المتشددة (أرشيف)

على مدار العقد المنصرم، تزايد أعداد المؤثرين في أفغانستان خاصة من الشابات والفتيات الاتي يقمن بنشر صورهن وهن يرتدين عباءات وأزياء في الأماكن الأثرية القديمة التي تذخر بها أفغانستان، كذلك ينشرن صورا لهن مع نجوم الغناء ويروجن لمنتجاتهن حتى باللغة الإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر هذا كيف أن أفغانستان خلال الأعوام الماضية تحولت إلى ما يشبه ساحة مفعمة بالحيوية تضم شابات مؤثرات تقدن حركة الموضة والأزياء عبر الإنترنت في هذه الدولة المحافظة.

مختارات

تلقت الأمم المتحدة تقارير "موثوقة" عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل حركة طالبان في أفغانستان بينها "إعدامات" خارج القانون. وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن معاملة طالبان للنساء والفتيات يتعين أن تكون "خطا أحمر أساسيا".

طالبان اليوم غير طالبان الأمس؟ فبعد أن كانت تحظر الانترنت سابقا، تستخدم اليوم مواقع التواصل الاجتماعي بمهارة! فكيف تتحكم بها ولا تخرق خرق قوانينها وسياسات النشر فيها؟ ولماذا يقلق كثيرون من استخدام الحركة لهذه المواقع؟

وتعد الشابات الأفغانيات على وجه الخصوص الأكثر نشاطا في العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي وكان بمقدورهن المشاركة في الحياة العامة والحصول على التعليم فقط بعد طرد حركة طالبان من السلطة عقب تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2001. وحظت المطربات ومصممات الأزياء والمدونات في مجال التجميل في أفغانستان على شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الماضية. إحدى هؤلاء المؤثرات شابة أفغانية تعمل في مجال تصميم الأزياء تجاوز عدد المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 750 ألفا.

وجاء تحولها إلى عالم الأزياء عقب عدم تمكنها من إيجاد الأزياء التي ترغب في ارتدائها في أفغانستان لتبدأ رحلتها في تصميم وبيع الملابس والإكسسوارات الخاصة بها. وبمرور الوقت، أصبحت هذه الشابة الأفغانية أيقونة للموضة على موقع إنستغرام إذ تنشر صورا لها وهي ترتدي أزياء من الحرير أو الجينز سواء وهي مرتديه الحجاب أو بدون.

وتقوم بالتقاط صورها داخل مطعم في العاصمة الأفغانية كابول أوفي دبي أو في هرات، التي تعد ثالث كبرى المدن الأفغانية، حيث شيد الإسكندر الأكبر قلعة هرات عندما وصل مع جيشه إلى ما يعرف الآن بأفغانستان وأعيد بناؤها عدة مرات على مر التاريخ.

وتلتقط الشابة الأفغانية صورا لها وفي الخلفية قلعة هرات التاريخية لنشرها على موقع إنستغرام فيما يمكن أن تخطئ العين لتعتقد أن هذه الصورة لمطعم في برلين أو لندن أو حتى في أثينا إذ أن شعار هذه الصور "يمكنكم جميعًا أن تفعلوا ذلك!"، في رسالة موجهة إلى جميع المؤثرين والمؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

مشاهدة الفيديو 03:19

مخاوف الصحفيين الأفغان من مستقبل عملهم في ظل حكم طالبان

"جيش طالبان الرقمي"

بيد أنه ومنذ بدء سيطرة طالبان على زمام الأمور في أفغانستان مطلع أغسطس / آب الجاري، والسيطرة في نهاية الأمر على العاصمة كابول منتصف الشهر نفسه،  بات جميع المؤثرين خاصة من الشابات في أفغانستان يواجهون تهديدا خطيرا.

وأرجعت كاجا ثيم - أستاذة الدراسات الإعلامية في جامعة بون – ذلك إلى أن طالبان كانت منذ فترة طويلة ذات نفوذ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالأحرى كانت طالبان "مسلحة رقميا".

وفي مقابلة مع DW، أضافت "جميعنا يدرك كيف أن طالبان بارعة في مجال العالم الافتراضي. وأيضا يمكنها إيجاد جيل من الشباب يتمتع بالذكاء التكنولوجي، تم تشكيله من قبل أشخاص درسوا في الخارج، أو ليسوا بالضرورة من أفغانستان، ربما من خارج البلاد، يستخدمون برامج الترجمة ويتحدثون لغات أوروبية."

وقالت "لا يجب أن يتفاجأ أحد حيال امتلاك طالبان تقنية الجيل الخامس للإنترنت وسط الصحراء"، في إشارة إلى الدور التي تقوم بها طالبان في مجال "الإنترنت المتنقل". وأشارت ثيم إلى أن طالبان قد تنخرط قريبا في شكل من أشكال "الاضطهاد الرقمي العابر للحدود" من أجل استهداف المؤثرين والمؤثرات خارج أفغانستان ممن يعيشون في المنفى.

من جانبه، قال ماركوس ميشيلسن - أستاذ العلوم السياسية في جامعة بروكسل الحرة -  إن العالم الافتراض ومنصات التواصل الاجتماعي "سمحت للأنظمة السياسية بمراقبة النشطاء الذين يعيشون في المنفى والذين لديهم نشاطا كبيرا، وأيضا استكشاف شبكاتهم".

ويوضح ميشيلسن ذلك بقوله إنه يمكن استهداف النشطاء من قبل المتصيدين والمتنمرين على الإنترنت، أو يمكن أن استهدافهم عن طريق برنامج التجسس. وأشار إلى أن إيران والسعودية ورواندا مثلا تعد من الأنظمة المنخرطة فيما يعرف بـ "الاضطهاد الرقمي العابر للحدود" منذ وقت طويل. بيد أن ميشيلسن شدد على أن هذا النوع من القمع الرقمي في الغالب يستهدف السيدات والصحفيات، على سبيل المثال اللاتي عملن في سوريا باعتبارهن "أهدافا رئيسية". وأضاف "فيما يتعلق بالنشطاء الذين يعيشون في المنفى، يمكن أن يوجه الاضطهاد في الغالب ضد العائلة التي لا تزال تعيش داخل البلاد، وهو أمر يتوقع أن يحدث في أفغانستان". بيد أن هذا الأمر لا يمنع من أن استهداف النشطاء شخصيا كما في مأساة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل القنصلية السعودية في تركيا.

Afghanistan Kabul | Frau benutzt ihr Smartphone im Cafe

حتى في المنفى تخشى نساء أفغانيات مؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعاي من قمع وبطش طالبان

مجابهة القمع الرقمي

ووفقا ميشيلسن، فإن إحدى المشاكل الرئيسية فيما يتعلق بظاهرة "القمع الرقمي العابر للحدود" تكمن في عدم تعريفه أو إدانته بشكل واضح حتى في الدول الليبرالية الديمقراطية، بما في ذلك ألمانيا.

وشدد على أنه من الهام توفير الحماية الضرورية للنشطاء الذين نجحوا في الهروب من بلادهم، بما في ذلك ضمان عدم خوفهم حيال مصير حق اللجوء. وقال "يتعين على المجتمع المضيف توفير الدعم للنشطاء الذين يعيشون في المنفى".

ورغم الخطر، إلا أن المؤثرين والمؤثرات من أفغانستان لا يزالون منخرطين من المنفى، فعل سبيل المثال عندما حل الاحتفال بعيد الاستقلال في أفغانستان في التاسع عشر من أغسطس / آب الجاري، انتشرت مقاطع مصورة للعديد من الأفغان وهم يلوحون بالعلم الوطني الأفغاني احتجاجا على سيطرة طالبان على الحكم.

وفي ذلك، قالت كاجا ثيم -  أستاذة الدراسات الإعلامية في جامعة بون- إن موقع إنستغرام أصبح ساحة سياسية إذ انتشر هاشتاغ SaveAfghanistan#  أو "انقذوا أفغانستان" من قبل المؤثرات الأفغانيات بشكل خاص من أجل جذب الانتباه حيال دور المرأة في هذه المظاهرات ضد طالبان. بيد أنه يجب التأكيد على أن الخطر الذي يواجه أي شخص يناهض طالبان لا يزال كبيرا سواء داخل أفغانستان أو خارجها في المنفى.

فرار المؤثرات الأفغانيات

فيما لا تزال المؤثرات الأفغانيات تتحلى بالكثير من الشجاعة، ترغب ثيم في رؤية المزيد من ضبط النفس والحساسية بين أقرانهن في أوروبا والولايات المتحدة. واستشهدت الخبيرة الألمانية بواقعة قامت بها إحدى المؤثرات البريطانيات من خلال نشر صور لها وهي ترتدي البرقع، فيما كانت قد طلت أظافرها باللون الأخضر وذلك تعبيرا فيما يبدو على "التنوع".

وفي رد فعلها، قالت ثيم إن هذا الأمر لا يمكن تصديقه، مشيرة إلى أن واقعة صورة البرقع والأظافر الخضراء تنم عن "سذاجة وجهل" وهو أمر لا يمكن أن تتحمله المؤثرات الأفغانيات.

ورغم فرار كثير من المؤثرات الأفغانيات من بلادهن عقب سيطرة طالبان، ومن بينهن الشابة الأفغانية التي حظيت بشهرة كبيرة في العالم الافتراضي، إلا أنه لا يزال من الممكن أن تتعرض للاضطهاد من قبل طالبان حتى في المنفى.

كريستين لينين / م ع

  • Afghanistan | Taliban in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    أفغان يائسون يحاولون دخول مطار كابول

    تواصل العائلات الأفغانية محاولاتها اليائسة للوصول إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول. وحتى الأطفال تدفقوا بين الحشود التي تسعى بكل قواها للهروب في اللحظات الأخيرة من حركة طالبان التي اقتحمت العاصمة.

  • Afghanistan | Taliban in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    مستقبل غامض أمام الأفغان

    كان أمام الأفغان خياران، منذ انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من البلاد، وأحلاهما مر: إما البقاء اعتمادا على قدرة القوات الحكومية على وقف زحف طالبان أو الفرار إلى الدول المجاورة. والآن بعد أن استولت حركة طالبان على العاصمة كابول، بات كثيرون الآن في مأزق، خصوصا مع الغموض الذي يلف المشهد الأفغاني، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك.

  • Afghanistan Kabul | Menschenmassen am Flughafen in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    حشود غير مسبوقة تتجمع في المطار

    المطار الرئيسي في كابول، والذي سمي على اسم حامد كرزاي، أول رئيس تولى السلطة بعد الإطاحة بطالبان، بات مسرحا لحشود يائسة مطلع الأسبوع، يحدوهم الأمل في ركوب الطائرات والفرار من طالبان. وبينما سارعت القوى الغربية لإجلاء مجموعات صغيرة، مؤلفة في معظمها من رعايا تلك الدول، وبعض الموظفين المحليين، تم إيقاف الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد.

  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 15.08.2021

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    طالبان تستولي على القصر الرئاسي

    زحف طالبان الذي تواصل حتى سقوط العاصمة كابول، شهد سيطرة مقاتلي الحركة على القصر الرئاسي يوم الأحد (15 أغسطس/آب). وأظهرت مقاطع فيديو قادة ومقاتلي طالبان جالسين داخل القصر معلنين النصر في حملتهم ضد الجيش الأفغاني.

  • Afghanistan | Taliban in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    الخوف من حكم الإسلامويين

    الأنظار تتركز الآن نحو الخطوات القادمة، إذ يخشى كثيرون من الحكم الإسلامي المتشدد لطالبان، رغم أن الحركة أصدرت بيانا زعمت فيه أنها لن تنتقم من الأشخاص الذين ساندوا التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة. خلال حقبة حكم طالبان السابقة، منعت النساء والفتيات من التعليم. والآن سارع السكان في كابول للتصرف قبل فوات الآن، محاولين إخفاء الصور التي قد لا يحبها الأصوليون.

  • Pakistan Chaman | Grenze zu Afghanistan: Grenzkontrollen

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    عبور الحدود إلى باكستان

    وبينما اكتظت الحشود حول وفي داخل مطار حامد كرزاي سعيا منهم للمغادرة، كان هناك آخرون يعبرون الحدود برا باتجاه باكستان. وقال وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد لـDW إن حكومة بلاده أغلقت معبر تورخام الحدودي مع أفغانستان.

  • Weltspiegel 18.02.2021 | Afghanistan 2012 | US-Armee, NATO

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    عودة طالبان لم تستغرق سوى أسابيع بعد الانسحاب الأمريكي

    الولايات المتحدة وحلفاؤها دخلوا أفغانستان معلنين الحرب، بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، وأطاحوا بحركة طالبان. ولكن بعد عشرين عاما انهار الجيش الأفغاني بشكل مفاجئ، بعيد انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو.

  • Afghanistan | Mullah Baradar Akhund

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    قيادة طالبان

    الفترة الأولى لحكم طالبان امتدت من عام 1996 إلى عام 2001. وخلالها فرضت الحركة تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية. الحركة تأسست تحت قيادة الملا عمر. أما قائدها الأعلى اليوم فهو هبة الله آخُند زاده. الرئيس المؤسس المشارك الملا بردار، الظاهر في هذه الصورة، يترأس المكتب السياسي للحركة.

  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 16.08.2021

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    طالبان تنصب رايتها

    تقول طالبان إنها مستعدة للسيطرة على البلاد، متعهدة أنها لن تضر بالمدنيين الذين تعاونوا مع القوات الغربية. وأكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، في تصريح أنهم "مستعدون لإجراء حوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وضمان الحماية اللازمة لهم". الأمر نفسه أكده الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي له من كابول. قد يكون من الصعب تصديق هذا الكلام.

  • Afghanistan Update Bildergalerie Witwe mit ihren zwei Kindern in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    خطر على النساء والأطفال

    من المرجح أن تعاني النساء والأطفال والأقليات الأخرى بشكل كبير تحت حكم نظام طالبان. فالنساء والفتيات منعن من التعليم خلال الفترة الأولى لحكم طالبان، والذي انتهى بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001.

  • Afghanistan Wandgemälde von Präsident Ashraf Ghani am internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    فرار الرئيس غني

    هرب الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد في 15 أغسطس/آب. وصرح بالقول: "كي نتجنب الفيضان النازف، اعتقدت أنه من الأفضل الخروج"، لكنه شدد على أنه سيواصل الكفاح من أجل بلاده.

  • Afghanistan | ehemaliger Präsident Hamid Karzai

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    الرئيس السابق كرزاي يدعو للسلام

    أنشأ القادة الأفغان مجلسا للقاء طالبان وإدارة نقل السلطة. الرئيس السابق حميد كرزاي، الذي يقود هذا المجلس، قال إن الهدف هو: "منع الفوضى وتقليل معاناة الشعب" وإدارة "انتقال سلمي" للسلطة.

  • Bundeswehr bereitet Evakuierung von Deutschen in Afghanistan vor

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    جلاء الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون

    قامت ألمانيا بإرسال طائرات عسكرية للمساعدة في الإجلاء من أفغانستان، بعد أن أغلقت سفارتها في كابول. الأمر نفسه تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، حيث تقوم بإجلاء القوات والدبلوماسيين ومسؤولين آخرين من البلاد.

  • USA I Demonstration zur Lage in Afghanistan in Washington

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    احتجاجات في الولايات المتحدة

    خرج متظاهرون في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة للاحتجاج أمام البيت الأبيض مطالبين باستعادة السلام في أفغانستان. وقال الأدميرال مايك مولين: إن الولايات المتحدة وحلفاءها "قللوا من شأن تأثير ما تقوم به الحكومة (الأفغانية) الفاسدة".