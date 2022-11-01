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القمة العربية

من الناحية النظرية ينبغي أن تنعقد القمة العربية كل سنة بحضور قادة دول الجامعة العربية. غير أن الخلافات العربية المزمنة وما أكثرها، إضافة إلى ظروف قاهرة كتلك التي نتجت عن جائحة كورنا جعلت هذه القمة تنعقد بشكل غير دوري.

انعقدت أول قمة عربية في مصر عام 1946. وفي الجزائر انعقدت أخر قمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وهي القمة الحادية والثلاثين. وتعد القضية الفلسطينية محور أو أحد أهم محاور القمم العربية التي انعقدت حتى الآن. وتحتل القضايا التنموية بدورها حيزا هاما فيها، غير أن البرامج الطموحة التي جرى الحديث عنها بهذا الخصوص لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

بيربوك تنتظر من المستشار شولتس موقفا واضحا تجاه الصين

بيربوك "تنتظر" من المستشار شولتس موقفا واضحا تجاه الصين 01.11.2022

تنتظر وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من مستشار بلادها أن يبعث برسائل رئيسية خلال زيارته للصين، خصوصا بشأن القضايا ذات الأهمية مثل حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وفقاً لما أدلت به في أوزبيكستان.

الجزائر تحتضن قمة عربية وسط خلافات إقليمية حادة

الجزائر تحتضن قمة عربية وسط خلافات إقليمية حادة 01.11.2022

يجتمع القادة العرب اليوم الثلاثاء في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول نزاعات إقليمية بين الدول الأعضاء، كسوريا وليبيا، والعلاقة مع إيران إضافة إلى الخلافات المغربية الجزائرية.
إسرائيل ـ انتخابات تشريعية جديدة ونتانياهو مصمم على العودة

إسرائيل ـ انتخابات تشريعية جديدة ونتانياهو مصمم على العودة 01.11.2022

بدأ الناخبون في إسرائيل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات يحاول من خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو العودة للسلطة عبر سباق من المرجح أن يسفر عن صعود حزب يميني قد يحسم في تشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل.
ماسك يحل مجلس الإدارة وينفرد بإدارة توتير

ماسك يحل مجلس الإدارة وينفرد بإدارة توتير 01.11.2022

بعدما أتمّ صفقة شراء الموقع، إيلون ماسك يحلّ مجلس إدارة توتير منفرداً بتسيير منصة التدوين القصير، وفقا لبيان صادر عن هيئة الأوراق المالية الأمريكية. فيما بات الأمير الوليد بن طلال ثاني أكبر مساهم في الموقع.
سيناتور أمريكي يطالب بمراجعة حصة السعودية في تويتر

سيناتور أمريكي يطالب بمراجعة حصة السعودية في تويتر 31.10.2022

في ظل التوتر بين إدارة الرئيس بايدن والسعودية طالب السيناتور الديمقراطي كريس مورفي بمراجعة حصة المملكة في تويتر بعد استحواذ ماسك عليه. مورفي قال "يجب أن نشعر بالقلق من أن السعوديين أصبحوا الآن ثاني أكبر مساهم" في تويتر.

إسرائيل تنتخب من جديد ونتانياهو يتطلع للعودة إلى السلطة

إسرائيل تنتخب من جديد ونتانياهو يتطلع للعودة إلى السلطة 31.10.2022

للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات تنظم إسرائيل انتخابات برلمانية. والسؤال الرئيسي الآن هل ينجح نتانياهو في العودة للسلطة؟ وفي حال فشل نتانياهو ومنافسوه في الحصول على الأغلبية فإن إسرائيل مهددة بالتوجه لانتخابات سادسة.
بعد واتساب.. عطل يطال شبكة انستغرام للتواصل الاجتماعي

بعد واتساب.. عطل يطال شبكة انستغرام للتواصل الاجتماعي 31.10.2022

بعد أقل من أسبوع على عطل طال تطبيق واتساب التابع لشركة "ميتا" المالكة لفيسبوك أيضا وتأثر به مستخدموها، طال عطل شبكة انستغرام التابعة للشركة نفسها منع الآلاف من مستخدميها من الوصول إلى منصة مشاركة الصور.
شولتس يندد بعنف الأمن الإيراني ويتحدث عن عقوبات أوروبية

شولتس يندد بعنف الأمن الإيراني ويتحدث عن عقوبات أوروبية 31.10.2022

بعد إعلان بيربوك عن إعداد حزمة عقوبات إضافية ودراسة تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، جاء الدور على المستشار الألماني شولتس ليدين "العنف غير المتكافئ" من قبل الأمن الإيراني، ويعلن دراسة عقوبات أوروبية جديدة على طهران.
رغم تحذيرات روسيا.. استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية!

رغم تحذيرات روسيا.. استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية! 31.10.2022

حذّرت روسيا من أن تنفيذ اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية بدون مشاركتها "سيأخذ فصلا مختلفا، أكثر خطورة وبدون ضمانات". ورغم انسحاب روسيا من الاتفاق غادرت سفن محملة بالحبوب ومنتجات زراعية موانئ أوكرانية مخصصة للقرن الأفريقي.

برلين تدين عنف طهران ضد المحتجين وتدرس تصنيف الحرس الثوري إرهابيًا

برلين تدين عنف طهران ضد المحتجين وتدرس تصنيف الحرس الثوري إرهابيًا 31.10.2022

بينما وجهت إيران اتهامات لألف شخص في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، أدانت ألمانيا عنف السلطات الإيرانية ضد المحتجين، مؤكدة أنها تدرس مع بروكسل إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، في خطوة وصفتها طهران بـ"غير المسؤولة".
وزير الخارجية الألماني الأسبق غابرييل يتنقد الغطرسة الألمانية تجاه قطر!

وزير الخارجية الألماني الأسبق غابرييل يتنقد "الغطرسة الألمانية" تجاه قطر! 31.10.2022

انتقد وزير الخارجية الألماني الأسبق زيغمار غابرييل ما وصفه بـ"الغطرسة الألمانية" في التعامل مع قطر، واصفًا إياها بـ"المثيرة للاشمئزاز"، ومشيرًا إلى أن ألمانيا استغرقت عقودًا لتصبح ليبرالية.
فيزر تنهي الشكوك وتتوجه إلى قطر لمناقشة قضايا حقوق الإنسان

فيزر تنهي الشكوك وتتوجه إلى قطر لمناقشة قضايا حقوق الإنسان 31.10.2022

إثر شكوك حول زيارتها إلى قطر بعد احتجاج رسمي من الدوحة على تصريحات لها، أنهت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التكهنات وتوجهت إلى الإمارة التي تستضيف كأس العالم، في زيارة "محورها قضايا حقوق الإنسان".
هجوم مكثف على محطات طاقة بأوكرانيا ومساع لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب

"هجوم مكثف" على محطات طاقة بأوكرانيا ومساع لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب 31.10.2022

بالتزامن مع دوي انفجارات في كييف، أكدت أوكرانيا شن روسيا "هجومًا مكثفًا" على منشآت للطاقة في البلاد. يأتي هذا بينما تواصل الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا جهودها لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب الذي أعلنت روسيا تعليقه من طرفها.
لولا دا سيلفا يعود إلى رئاسة البرازيل وسط ترحيب عالمي

لولا دا سيلفا يعود إلى رئاسة البرازيل وسط ترحيب عالمي 31.10.2022

في سابقة بتاريخ البرازيل، فاز الرئيس اليساري الأسبق لولا دا سيلفا بالرئاسة مجددًا بعد لحظات مجد وانكسار، ليعزز "المد الوردي" في المنطقة. ورحب زعماء العالم بفوزه وهنأته ألمانيا التي أكدت أن نصره فوز للديمقراطية والمناخ.
أزمة الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يمول اتفاقا لمراقبة حدود مصر

أزمة الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يمول اتفاقا لمراقبة حدود مصر 30.10.2022

لمساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على الحدود، وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقا لمراقبة الحدود في مصر بقيمة 80 مليون يورو.
روسيا تريد تحقيقا شاملا قبل العودة لاتفاقية تصدير الحبوب

روسيا تريد تحقيقا شاملا قبل العودة لاتفاقية تصدير الحبوب 30.10.2022

ربطت روسيا العودة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بإجراء تحقيق شامل في الهجمات التي شهدتها مدينة سيفاستوبول جنوبي شبه جزيرة القرم. يأتي ذلك فيما تبذل تركيا والأمم المتحدة جهودا لاستئناف مبادرة شحن الحبوب الأوكرانية.
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