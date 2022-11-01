من الناحية النظرية ينبغي أن تنعقد القمة العربية كل سنة بحضور قادة دول الجامعة العربية. غير أن الخلافات العربية المزمنة وما أكثرها، إضافة إلى ظروف قاهرة كتلك التي نتجت عن جائحة كورنا جعلت هذه القمة تنعقد بشكل غير دوري.

انعقدت أول قمة عربية في مصر عام 1946. وفي الجزائر انعقدت أخر قمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وهي القمة الحادية والثلاثين. وتعد القضية الفلسطينية محور أو أحد أهم محاور القمم العربية التي انعقدت حتى الآن. وتحتل القضايا التنموية بدورها حيزا هاما فيها، غير أن البرامج الطموحة التي جرى الحديث عنها بهذا الخصوص لم تجد طريقها إلى التنفيذ.