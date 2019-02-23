القمة العربية الأوروبية ـ دعوات تطالب ميركل لبحث حقوق الإنسان

دعا رولف موتزينيخ المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديموقراطي والخبير في الشؤون الخارجية، المستشارة أنغيلا ميركل للتطرق لقضايا حقوق الانسان على هامش مشاركتها في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ. ووصف السياسي الاشتراكي القمة بالموضوع "الدقيق" وأوضح في حوار مع إذاعة "دويتشلاندفونك" الألمانية اليوم (الاثنين 25 فبراير/ شباط 2019) أن الأمر "يبقى مرهونا بما إذا كانت المستشارة ميركل لن تكرر أخطاء الماضي" في العلاقة مع أولئك الحكام.

ويذكر أن عددا من البلدان العربية ومن بينهم مصر التي تستضيف القمة تشهد تجاوزات خطيرة لحقوق الانسان حسب تقارير المنظمات الدولية. غير أن موتزينيخ أكد على أهمية مشاركة ميركل في القمة، حيث تساهم أوروبا في تمويل عدد من المشاريع الاقتصادية في المنطقة.

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ويجتمع قادة دول الجامعة العربية والاتّحاد الأوروبي منذ أمس الأحد في شرم الشيخ، لتعزيز التعاون بين دولهم فيما تبدو قضية بريكست في خلفية القمّة إذ التقت المستشارة ميركل اليوم الاثنين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ولم يتم إعلان تفاصيل مضمون اللقاء حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تقدم ميركل مقترحات جديدة لماي لحل وضع المحادثات الميؤوس منها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ / أ.ف.ب)