القمة الخليجية الطارئة – الملك سلمان يدعو لمواجهة إيران "معا"

قال العاهل السعودي الملك سلمان خلال اجتماع طارئ لدول الخليج العربية الخميس (30 مايو / أيار 2019) "إن تطوير إيران لقدراتها النووية وصواريخها الباليستية يهدد أمن المنطقة والعالم". وأضاف أن "أفعال إيران تهدد الملاحة العالمية وإمدادات النفط العالمية وهي تعد سافر على مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة"، وأضاف أن "الأعمال الإجرامية التي حدثت مؤخراً (...) تستدعي منا جميعاً العملَ بشكل جاد للحفاظ على أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون"، وذلك في أعقاب هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في المملكة هذا الشهر.

وأشار الملك سلمان إلى أن "إيران هدفت طوال 4 عقود على توسيع نفوذها والهيمنة على المنطقة". وطالب العاهل السعودي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أنشطة إيران التخريبية، موضحا أن "عدم اتخاذ موقف تجاه أنشطة إيران التخريبية قادها للتمادي الذي نراه اليوم".

وانطلقت، مساء اليوم الخميس، القمة الخليجية الطارئة التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التصعيد في المنطقة، تتبعها قمة عربية طارئة ليل الخميس، وقمة ثالثة إسلامية الجمعة. وتبحث القمة الطارئة عدة ملفات، أبرزها "التهديدات الإيرانية"، وسبل التصدي لها عقب الاستهداف الذي تعرضت له 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، منها سفينتان سعوديتان وثالثة إماراتية، وكذلك استهداف محطتي ضخ نفط في السعودية.

ي.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)