القلب الاصطناعي جهاز يحل مكان القلب ويمكن استخدامه كوسيلة مؤقتة لكسب الوقت أثناء زارعة القلب. ومن الممكن استخدامه كوسيلة دائمة لتحل مكان القلب في الحالات التي تستعصي فيها زراعة القلب.

يتكون القلب الصناعي من مضختين لكل منهما صمام للإدخال وآخر للإخراج، إضافة إلى جهاز لتشغيل المضخات وآخر لتنظيم معدل الضخ. أما المواد التي تصنع منها القلوب الصناعية فهي البلاستيك والتيتانيوم والكربون. و وقد أصيب بعض المرضى بسكتات نتجت عن جلطات الدم التي تتكون في المضخات وتسد شرايين الدماغ. هذه المشكلة بالإضافة إلى الحاجة إلى وحدة قدرة خارجية كبيرة وبعض أنابيب الهواء التي تمر داخل الجلد جعلت بعض الأطباء يتساءلون عن جدوى القلب الذي يدار بقدرة هوائية للاستعمال الدائم. وفي ثمانينيات القرن العشرين تمكن العلماء من ابتكار بالقلوب صناعية كهربائية تدار ببطاريات يمكن أن تلبس، أو بتيار ذي جهد منخفض دون أن يحتاج إلى فتحة في الجلد.