القطط أيضا تَملُّ - نصائح لإدخال السعادة إلى قلب قطك الأليف

القطط حيوانات تشعر بالاستقلالية، لذلك قد يكون أي تغيير في برنامجك اليومي مزعجا لها حقا، فهي مقارنة بحيوانات أليفة أخرى مثل الكلاب، لا تتكيف بسرعة وبشكل جيد مع الوجود المفاجئ لزملائها في السكن، وتقصد بهم هنا أصحابها البشر، لذلك قد تصبح عدوانية بعض الشيء.

ومنذ بداية جائحة كورونا، وما تبع ذلك من إغلاقات، وعمل منزلي، وتباعد بين الناس، كل ذلك ساهم في إضافة تفاصيل مزعجة للقط الأليف.

فربما اعتاد صديقك ذو الأربعة أرجل على الراحة في ساعات الصباح. ويمكن أن يكون العمل غير المألوف في الشقة مزعجًا. يورد موقع "بيلد دير فراو" الألماني معلومات ونصائح مهمة من أجل إسعاد قطك وتحسين مزاجه.

أماكن خلوة جديدة

تحب القطط أماكن النوم غير المعتادة وغالبًا ما يبحثون عن الأدراج المفتوحة أو الصناديق الكرتونية أو الخزائن للقيلولة. يمكنك مساعدة قطك عن طريق ترك الدرج مفتوحًا أكثر وجعله أكثر راحة بإضافة منشفة أو وسادة.

امنحه بعض الوقت

القط يرغب أحيانا في بعض المساحة الشخصية، إلا أنه يعتمد أيضًا على المودة والاهتمام. للحصول على علاقة وثيقة مع حيوانك الأليف، خذ وقتك في اللعب معهم أو تنظيفهم بالفرشاة أو الجلوس بجانبهم.

تعتاد القطط بسرعة على التواجد مع الناس ولا ينبغي أن تكون قادرة على الاستغناء عنها أثناء غيابك. لذلك إذا ذهبت في إجازة لبضعة أيام، فعليك التأكد من أن شخصًا ما تعرفه يأخذ وقتًا للعب مع قطك المنزلي.

حب التسلق

يجب أن تخلق فرصًا للتسلق في شقتك من أجل إسعاد القط، خاصةً إذا لم يكن متاحا له التمتع باللعب خارج المسكن. هذه ليست مجرد أنشطة ممتعة للقطط، وإنما أيضًا أداة يمكنهم استخدامها لشحذ مخالبهم وتدريب عضلاتهم. تتسلق القطط الأشجار لتدريب عضلاتها والحفاظ على لياقتها وصحتها، وهو مهم لصحتها النفسية أيضا.

القطط تحب مقاعد النوافذ

هل تحب الجلوس بجوار نافذة القطار؟ الشيء نفسه ينطبق على قطتك! تحب القطط المنزلية على وجه الخصوص النظر من النافذة لساعات ومشاهدة ما يحدث. قم بإعداد مكان مريح لقطتك على واجهة النافذة واجعل من السهل عليها القفز لهذا المكان.

خطر نباتات الزينة

النباتات في المنزل ليست فكرة سيئة في حد ذاتها. تحب القطط أيضًا القليل من اللون الأخضر في المنزل. ومع ذلك، يمكن أن تكون أنواع معينة من النباتات سامة للقطط. لذلك من الأفضل تجنب الصبار ومعظم أنواع الزنبق واللبلاب إذا كنت لا تريد المخاطرة.

تدليل قطك ومنحه بعض الوقت سيدخل السعادة إلى قلبه

دلل قطك

الاهتمام بالنظافة الشخصية للقط، وتدليله، من الأشياء التي ستدخل السعادة إلى قلبه

الحديقة أو الشرفة

إذا كان لديك شرفة أو تراس، يجب أن تجعله مهيئا لراحة القط. من الجيد للقطط أن يكونوا في الهواء الطلق وأن يستكشفوا العالم خارج المنزل. احذر من خطر سقوط القط أو هروبه في حال كانت الشرفة مفتوحة.

الألعاب المائية

حتى لو كانت القطط خجولة، سوف تجد أن المياه مثيرة للاهتمام. ويمكن وضع حوض صغير في الخارج، من أجل إتاحة الفرصة لها للعب في الماء قليلا.

قطك يريد أن يخدش

القط يريد أن يشحذ مخالبه، ويتأتى ذلك عن طريق الخدش. إنها غريزة بديهية مهمة لصديقك ذي الأربعة أرجل. لذلك من المهم توفير بعض الأشياء التي تساعده على ذلك. السجاد ذو الألياف الطبيعية يحظى بشعبية خاصة لدى القطط. إذا كنت ترغب في حماية الأثاث الخاص بك، يمكنك أيضا إعداد حبل مصنوع من الألياف الطبيعية أو كرة صوف.

قطك يكبر أيضا

قطك لم يعد كما كان في السابق ولديه شهية أقل من ذي قبل؟ هذا لا يعني أنه يشعر بالسوء، لكن ببساطة أنه يكبر في السن. فمع التقدم في السن، ينخفض نشاط القط أيضا، ويصبح أكثر هدوءا وينام أكثر. ومع ذلك، إذا لاحظت تغيرات قوية في الشخصية أو عدم الراحة عند المضغ، يجب استشارة طبيب بيطري. يمكن للفحص المنتظم الوقاية من المرض وضمان حياة طويلة للقط.

علاء جمعة