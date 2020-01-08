 القضاء اللبناني يفرض حظر السفر على كارلوس غصن | أخبار | DW | 09.01.2020

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أخبار

القضاء اللبناني يفرض حظر السفر على كارلوس غصن

غداة المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء كان الأول له منذ فراره من اليابان، القضاء اللبناني يفرض حظر السفر على رجل الأعمال كارلوس غصن بعد استجوابه، وفق مصادر قضائية لبنانية.

Libanon Ehem. Nissan-Vorsitzender Carlos Ghosn in Beirut (Reuters/M. Azakir)

أصدر القضاء اللبناني اليوم الخميس (التاسع من يناير/ تشرين الثاني 2020)، قراراً بمنع سفر رجل الأعمال كارلوس غصن خارج البلاد، بعد استماع النيابة العامة التمييزية إليه بشأن "النشرة الحمراء" الصادرة بحقه عن الانتربول، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

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وقال المصدر إن "النيابة العامة التمييزية أصدرت قراراً بمنع سفر غصن وطلبت الحصول على ملفه من السلطات اليابانية"، علماً أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية.

ولا يمكن لمنظمة الانتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر "النشرة الحمراء".

وبدأ القضاء اللبناني الخميس الاستماع إلى قطب صناعة السيارات غداة مؤتمره الصحافي الذي دافع خلاله عن أسباب فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية وينتظر بدء محاكمته في تهم دحضها بالكامل.

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كارلوس غصن يتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعي العام الياباني بشأن توقيفه

وندد غصن الأربعاء مطولا بما وصفها عملية "تواطؤ" ضده بين شركة "نيسان" والادعاء العام الياباني، مؤكداً أنه سينصرف في الفترة المقبلة إلى "تبرئة" ساحته من الاتهامات التي وُجّهت إليه.

وفور انتهاء المؤتمر الصحفي، هوجم غصن من قبل الادعاء العام في طوكيو، متهمًا إياه بانتقاد المنظومة القضائية اليابانية بشكل "منحاز" و"غير مقبول" فيما طالبته وزيرة العدل اليابانية على العودة وعرض قضيته أمام المحكمة.

ووجّه القضاء الياباني الى غصن أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات.

ح.ز/و.ب (أ ف ب، د ب أ)

 

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