 القضاء الكندي يسمح بارتداء الحجاب في قاعات المحاكم | أخبار | DW | 04.10.2018

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أخبار

القضاء الكندي يسمح بارتداء الحجاب في قاعات المحاكم

بعد يومين فقط من إنتخاب رئيس وزراء جديد محافظ في مقاطعة كيبك الكندية، أصدر القضاء حكما يسمح بارتداء الحجاب في قاعات المحكمة. قرار محكمة الاستئناف في كيبك يطوي جدلا دام ثلاثة أعوام حول هذه القضية.

Kanada Hijab (Imago/ZumaPress)

قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك الكندية أمس الأربعاء (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2018) بأنه لا يحق لقاض أن يرفض الاستماع إلى إفادة امرأة بسبب ارتدائها الحجاب. وخلصت أعلى هيئة قضائية في كيبيك، في حكم صدر بإجماع قضاتها، إلى أنه بإمكان المواطن ارتداء أي ملابس تقضي بها ديانته في قاعة المحكمة؛ إذا كانت "معتقداته الدينية صادقة"، ما دامت لا تولد "تضاربا مع الحقوق الدستورية لشخص آخر".

وكانت "رانية العلول"، وهي مواطنة كندية مسلمة من مونتريال، طُرِدت من جلسة محكمة عام 2015 بسبب ارتدائها الحجاب. وأرجعت القاضية إيليانا مارنغو من محكمة كيبيك قرارها آنذاك إلى أحد تنظيمات المحكمة، ينص على أن أي شخص ينبغي أن يرتدي "ملابس مناسبة"، مشبهة حجاب العلول بـ"قبعة أو نظارات شمس".

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ورأى قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة بالإجماع أن القاضية لم تأخذ بالاعتبار حق العلول في "التعبير الديني باستنادها إلى مبدأ مهيمن ومطلق هو مبدأ علمانية الدولة، الذي كانت تعتقد خطأ أنه مدرج في نظام محكمة كيبيك".

وكان صدور حكم سنة 2015 بطرد المواطنة رانية العلول من المحكمة قد أثار موجة جدل واسعة في كندا، ما حدا برئيس الوزراء جاستن ترودو بوصف الأمر بأنه"غير مقبول". بينما يأتي صدور الحكم هذه المرة في توقيت حساس، كما ذكرت صحيفة صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية بأنه يأـي في وقت تتجه فيه كيبك إلى جدل جديد حول الأقليات الدينية.

مختارات

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالتعصب، بعدما قام مشاركون في اجتماع لرئاسة جامعة أونتاريو بتمزيق نسخة من القرآن وبترديد شعارات معادية للإسلام احتجاجا على إقامة صلوات في المدارس. (01.04.2017)

وقال رئيس الوزراء المعين في المقاطعة فرانسوا ليغول، الذي انتخب الإثنين الماضي، إنه سيستخدم فقرة "ميثاق الحقوق والحريات" في العمل بشأن الأحكام التي تحمي العبادات والممارسات الدينية والتعبير، من أجل ضمان أن يلتزم الأشخاص، الذين يتولون وظائف حساسة في الدولة مثل الشرطة والقضاة والمعلمين إرتداء ملابس بطريقة محايدة.

وفي ضربة قاسية لرئيس الوزراء ترودو، حمل الناخبون في مقاطعة كيبيك إلى السلطة للمرة الأولى "تحالف مستقبل كيبيك"، الحزب القومي غير الاستقلالي، الذي يريد الحد من تدخل الدولة ومن الهجرة، لتطوى بذلك صفحة حكم الليبراليين، الذي استمر 15 عاما بلا انقطاع تقريبا.

م.س/ ص.ش ( أ ف ب)

  • Eine Frau mit Sonnenbrille trägt ein Kleid von Bernard Chandran. ( Fine Arts Museums of San Francisco)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    عصري ومحتشم

    يعرض متحف "دي يونغ" أزياء إسلامية معاصرة، على سبيل المثال هذا التصميم من الحرير والكريستال من إبداع المصمم الماليزي برنارد شاندران.

  • Eine Frau in muslimischer Mode posiert vor Hochhäusern in New York. (Fine Arts Museums of San Francisco)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    من جاكارتا إلى نيويورك

    تعمل ديان بيلانجي على التعريف بالموضة الإسلامية في الغرب. وتُعد صاحبة الـ 27 عاماً واحدة من المصممات القليلات فيما يخص الموضة الإسلامية، حيث تُقدم تصاميمها أيضاً على خشبات عروض الأزياء في لندن وميلانو ونيويورك.

  • Eine dunkelhäutige Frau posiert vor weißem Hintergrund in schwarzer Bomberjacke. (Sebastian Kim)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    رسالة سياسية

    الإسلاموفوبيا من المواضيع التي تم التطرق إليها في معرض سان فرانسيسكو. فعلى هذه السترة (الصورة) طبع بالخط العربي الملحق الإضافي الأول للدستور الأمريكي ومن بين الأمور التي يشملها، الحرية الدينية. اللبنانية سمعان فيرنون هي صاحبة هذا التصميم.

  • Das Model Hoda Katebi hält ein Tuch mit der Aufschrift banned hoch. (Fine Arts Museums of San Francisco/Driely Carter)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    رد على ترامب

    تُسخر سيلين سمعان أزياءها مراراً وتكراراً للاحتجاج السياسي. ففي سنة 2017 قامت سيلين بتصميم بعض الأوشحة طبع عليها عبارة "محظورة"، فضلاً عن صورة ملتقطة بالقمر الصناعي للبلدان، التي حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Zwei Puppen mit sportlichen muslimischen Outfits in der Ausstellung Contemporary Muslim Fashion im De Young Museum in San Francisco. (DW/A. Binder)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    أزياء رياضية

    يهتم المعرض أيضاً بالأزياء الرياضية، حيث يقدم حجابا من العلامة التجارية المشهورة "نايكي" ولباس بوركيني خاص بالسباحة، والذي أثار جدلا وتم حظره مؤقتاً في الشواطئ الفرنسية سنة 2016.

  • Blick in die Ausstellung Contemporary Muslim Fashion in San Francisco. (DW/A. Binder)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    القوة الرمزية للهندسة المعمارية

    صُمم هذا المعرض من طرف مكتب الهندسة المعمارية الإيرانية الأمريكية المشهور حريري-حريري. ويرمز التصميم إلى الستر والحجاب. في ربيع عام 2019 سينتقل المعرض إلى مدينة فرانكفورت الألمانية.

  • Drei Fotos von muslimischen Modebloggerinnen nebeneinander. (DW/A. Binder)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    الشبكات الاجتماعية كمنبر للتعبير

    يُكرس عدد من المدونين ومجلات الموضة حيزاً لعالم الأزياء الإسلامي. ويحتفل "Hijabistas" (مصممون شباب يعتمدون على الحجاب في تصاميمهم) بالحجاب التقليدي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". ويظهر هذا الجانب في معرض "الأزياء المسلمة المعاصرة" في سان فرانسيسكو. إعداد: أنيا بيندر/ ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

يحتضن متحف "دي يونغ" في سان فرانسيسكو معرضا لأزياء المحجبات يمتد حتى يناير 2019. ويضم المعرض الذي سيتم تقديمه أيضا في فرانكفورت أعمالا لـ 60 مصمما من مختلف أنحاء العالم. (20.09.2018)  

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