 القضاء السويدي يسقط تهم الاغتصاب عن مؤسس ويكيليكس | أخبار | DW | 19.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

القضاء السويدي يسقط تهم الاغتصاب عن مؤسس ويكيليكس

إنه خبر مفرح بلا شك لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج الموقوف في بريطانيا بعد إخراجه من سفارة الأكوادور. فقد أسقط القضاء السويدي تهمة الاغتصاب عنه وحفظ جميع التحقيقات بهذا الخصوص. لكن ماذا بشأن الطلب الأمريكي؟

London Assange Auslieferungsverfahren verschoben (picture-alliance/empics/S. Rousseau)

أعلنت النيابة العامة السويدية الثلاثاء (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) أنها تخلت عن التحقيق بتهمة الاغتصاب بحق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج والتي تعود لعام 2010. وقالت نائبة المدعي العام إيفا ماري بيرسون للصحافيين "أعتبر أنه تم استنفاد جميع إجراءات التحقيق التي يمكن اتخاذها. لكن الأدلة ليست قوية بما يكفي لتقديم لائحة اتهام".

ويشار إلى أن أسانج موقوف في بريطانيا منذ إخراجه من سفارة الأكوادور ولا يعرف تماما كيف سيتعامل القضاء البريطاني مع ملفه بعد إسقاط السويد تهم الاغتصاب عنه.

مختارات

وكان أسانج قد مثل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أمام محكمة بريطانية في جلسة استماع إجرائية بشأن طلب ترحيله للولايات المتحدة الأمريكية. يومها أصدرت المحكمة قرارا بعقد جلسة الاستماع مثلما هو مقرر في شباط/فبراير المقبل، ليخصص خمسة أيام لجلسات الاستماع الكاملة. ومن المقرر عقد جلسة استماع إجرائية أخرى في 19 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتتهم الحكومة الأمريكية الأسترالي أسانج (48 عاما) بالتآمر مع المحللة الاستخباراتية العسكرية تشيلسي مانينغ في تسريب مجموعة من المواد السرية عام 2010. وتتعلق الوثائق بالحروب في العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى معلومات بشأن مصادر استخباراتية.

وأعرب موقع "ويكيليكس" في وقت سابق عن قلقه إزاء الحالة الصحية لأسانج. وأخرجت الشرطة البريطانية أسانج بالقوة من داخل سفارة الأكوادور في لندن يوم 11 نيسان/أبريل الماضي، بعدما أنهت الإكوادور وضع اللجوء الممنوح له. وكان أسانج أمضى سبعة أعوام داخل السفارة لتجنب الاعتقال.

وطالب ماسيمو موراتي، نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا، بريطانيا بعدم الموافقة على ترحيل أسانج للولايات المتحدة، حيث أنه يواجه "مخاطر حقيقية للتعرض لانتهاكات حقوقية خطيرة".

ز.أ.ب/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:06

القضاء الأميركي يلاحق أسانج بموجب قوانين مكافحة التجسس

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

القضاء الأميركي يلاحق أسانج بموجب قوانين مكافحة التجسس  

مواضيع ذات صلة

London Julian Assange Ankunft Gerichtsverhandlung Faust

القضاء السويدي يعيد فتح التحقيق ضد أسانج بتهمة الاغتصاب 13.05.2019

قبل أن تسقط القضية بالتقادم في عام 2020، قرر القضاء السويدي إعادة فتح التحقيق بتهمة الاغتصاب ضد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج. السويد ليست وحدها التي تطالب بأسانج إليها، إذ أن السلطات الأمريكية تلاحقه أيضا.

London Julian Assange Ankunft Gerichtsverhandlung Faust

واشنطن توجه 17 تهمة جديدة لجوليان أسانج 24.05.2019

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن 17 اتهامات جنائية ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، قائلة إنه نشر دون سند من القانون أسماء مصادر سرية وتآمر وساعد محللة المخابرات العسكرية السابقة تشيلسي مانينج في الحصول على معلومات سرية.

London Festnahme Julian Assange

هل تسببت صورة في القبض على مؤسس موقع ويكيليكس؟ 15.04.2019

اتهم رئيس الإكوادور لينين مورينو، جوليان أسانج باستخدام سفارة بلاده في لندن "كمركز للتجسس". قرار تسليم أسانج للسلطات البريطانية جاء بعد نشره صورة لمورينو. فهل تسببت صورة الرئيس في إلقاء القبض على مؤسس موقع ويكيليكس؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  