 القضاء التونسي يصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المنصف المرزوقي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.11.2021

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القضاء التونسي يصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المنصف المرزوقي

بعد طلب سحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي أنباء من تونس تشير إلى صدور مذكرة قضائية دولية بحقه. ويبدو أن الأمر يتعلق بتصريحات سابقة اعترف فيها المرزوقي بمحاولة إفشال القمة الفرانكوفونية في تونس.

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (صورة من الأرشيف)

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (صورة من الأرشيف)

أصدر القضاء التونسي بطاقة جلب دولية بحق الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، عقب تصريحات مثيرة للجدل، وفق ما أفاد بيان الخميس (الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) لمكتب الاتصال بمحكمة تونس العاصمة.

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وكانت وكالة تونس أفريقيا الرسمية أفادت في وقت سابق اليوم الخميس إنه تم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي. وأضافت الوكالة نقلا عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أن المذكرة أصدرها قاضي التحقيق المسؤول عن قضية المرزوقي.

وكان القضاء بدأ منتصف الشهر الماضي التحقيق في تصريحات أدلى بها المرزوقي لقناة "فرانس 24"، معترفاً فيها بمساعيه لإفشال القمة الفرانكوفونية المقررة بجزيرة جربة التونسية، رداً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في يوليو/ تموز.

وجاءت تصريحات المرزوقي بعد قرار المنظمة بالفعل بتأجيل القمة إلى عام 2022.

قبل ذلك، شارك المرزوقي في وقفة احتجاجية في باريس ضد قرارات سعيّد، التي وصفها بالانقلابية. كما وصف الرئيس بالدكتاتور وطالب السلطات الفرنسية بعدم التعاون مع النظام في تونس.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد طالب خلال اجتماع وزاري في وقت سابق بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي بدعوى التحريض ضد أمن الدولة.

ويشار إلى أنه لم يصدر أي تعليق من المرزوقي على هذه الأنباء حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

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