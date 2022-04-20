القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم مؤسس ويكيليكس لأمريكا

سمح القضاء البريطاني رسمياً بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس، بعد سنوات من الخلاف القضائي.

فقد أصدرت محكمة وستمنستر في لندن اليوم الأربعاء (20 نيسان/ أبريل 2022) أمراً رسمياً بتسليم أسانج للولايات المتحدة، وأصبح الأمر الآن متروكًا لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل للموافقة عليه، وإن كان ما زال بإمكان محامي الدفاع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

ويتعين الآن على باتيل أن توقع أمر التسليم وبعد ذلك يمكن لأسانج محاولة تحدي القرار بمراجعة قضائية. وتشمل المراجعة القضائية أن يفحص قاض مدى قانونية القرار.

وأسانج البالغ من العمر 50 عاما مطلوب في الولايات المتحدة في 18 تهمة جنائية منها انتهاك قانون يتعلق بالتجسس بعد نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سريةاعتبارا من عام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية لا سيما في العراق وأفغانستان. وينفي أسانج ارتكاب أي مخالفة.

وهو مهدد في حال حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطرا للغاية على حرية الصحافة. و في 14 آذار/مارس، رفضت المحكمة العليا البريطانية النظر في الاستئناف الذي قدمه أسانج لتجنب تسليمه.

وأسانج محتجز في سجن في جنوب شرق لندن منذ 2019 وكان قبل ذلك قد أقام في سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لمدة سبع سنوات.

ع.ج/ خ.س (أ ف ب، رويترز)