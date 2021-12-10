 القضاء البريطاني يرفض إلغاء قرار تسليم أسانغ لأمريكا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.03.2022

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أخبار

القضاء البريطاني يرفض إلغاء قرار تسليم أسانغ لأمريكا

رفضت المحكمة البريطانية العليا النظر في طلب تقدم به مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة تسريب وثائق سرية. وبذلك خسر أسانج جولة جديدة مع القضاء البريطاني لكنها ليست الأخيرة.

وقفة تضامنية مع جوليان أسانغ - أرشيف

وقفة تضامنية مع جوليان أسانغ - أرشيف

قالت المحكمة البريطانية العليا اليوم الاثنين (14 مارس/ آذار 2022) إنها رفضت منح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إذنا لتقديم استئناف أمامها ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة.

وتريد السلطات الأمريكية محاكمة أسانج، وهو أسترالي المولدوعمره 50 عاما، في أراضيها بخصوص 18 تهمة تتعلق بنشر ويكيليكس كما هائلا من الوثائق العسكرية الأمريكية السرية والبرقيات الدبلوماسية التي قالت إنها عرضت أرواحا للخطر.

وفي ديسمبر/كانون الأول، ألغت المحكمة العليا في لندن حكما أصدرته محكمة أدنى درجة يقضي بأنه لا ينبغي تسليمه لأن مشاكل صحته العقلية تعني أنه قد يتعرض لخطر الانتحار. 

وقال متحدث باسم المحكمة البريطانية العليا "رفضت المحكمة العليا الطلب والسبب هو أنه لم يثر نقطة قانونية قابلة للنقاش".

جولات قضائية جديدة تنتظر أسانج

مختارات

هل يتم تسليم مؤسس ويكليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة؟ الجواب بالنفي، على الأقل حاليا. إذ رفض القضاء البريطاني طلب تسليمه للولايات المتحدة مشيرا إلى احتمال انتحاره. وسياسيون ألمان يطالبون بإخراجه من السجن الانفرادي.

عارضت الولايات المتحدة أمام المحكمة البريطانية التي تنظر في طلب تسليمها مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج مخاطر إقدامه على الانتحار وسعت إلى طمأنتها حول المعاملة التي سيلقاها في سجونها.

وسيحتاج قرار التسليم الآن إلى المصادقة عليه من جانب وزيرة الداخلية بريتي باتيل، وبعد ذلك يمكن لأسانج محاولة الطعن في القرار عن طريق المراجعة القضائية. وتنطوي عملية المراجعة القضائية على مراجعة قاض لشرعية قرار هيئة عامة.

ومع ذلك، يبقى الاستئناف بناء على أسس قانونية لم يتم النظر فيها بعد، ممكنا، بحسب شركة "بيرنبرغ بيرس" للمحاماة المكلفة الدفاع عن جوليان أسانج. وأضافت الشركة "عملية الاستئناف المنفصلة هذه، بالطبع، يجب الشروع بها".

ويقبع جوليان أسانج في سجن شديد الحراسة قرب لندن منذ توقيفه في نيسان/أبريل 2019 بعدما أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ إثر الافراج عنه بكفالة.

وكان يخشى تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث كان ملاحقا بتهمة الاغتصاب لكن الدعوى أسقطت.

وخلال جلسة الاستئناف بشأن تسليمه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، قدمت الولايات المتحدة تطمينات حول ظروف التوقيف التي ستخصص لمؤسس ويكيليكس.

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واشنطن تحقق فوزا مرحليا في معركتها القضائية مع أسانج

وأكدت واشنطن أن أسانج لن يسجن في سجن "ايه دي اكس فلورنس" في ولاية كولورادو المعروف بقسوته ويحتجز فيه في عزلة شبه تامة كل أعضاء تنظيم القاعدة تقريبا. ويسمى هذا السجن "ألكاتراز جبال الروكي".

وأضافت أن القضاء الأميركي سيضمن أن يتلقى مؤسس "ويكيليكس" الرعاية السريرية والنفسية اللازمة وأن يتمكن من طلب تمضية مدة عقوبته في أستراليا.

وأقنعت هذه الضمانات القضاة البريطانيين، لكنها لم تقنع أوساط أسانج التي تخشى على صحته العقلية والجسدية.

والأحد، أعلنت شريكته ستيلا موريس، وهي محامية جنوب إفريقية، أنهما حصلا على إذن للزواج في 23 آذار/مارس في السجن.

ع.ا/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • Großbritannien London- Julian Assange in der Botschaft von Ecuador (Reuters/P. Nicholls)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    ويكيليكس يحرج قادة العالم

    استطاع جوليان أسانج من خلال موقع "ويكيليكس"، الذي أسسه عام 2006، إحراج العديد من الأنظمة السياسية والحكام والشخصيات العامة، حيث استطاع نشر آلاف الوثائق الحكومية كاشفا للرأي العام حول العالم العديد من الأسرار. ويواجه أسانج تهمة التآمر لاختراق وكشف كلمة سر جهاز كمبيوتر حكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA | Chelsea Manning (picture-alliance/AP Images/S. Senne)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    تسريب وثائق سرية

    بدأت الحكاية عام 2010، عندما تعاون أسانج، مع شيلسا ماننج، محللة استخبارات سابقة بوحدة للجيش الأمريكي في العراق، لاختراق جهاز كمبيوتر عسكري والوصول لآلاف الوثائق الأمريكية السرية شديدة الحساسية. وتضمنت التسريبات الأولى مقاطع فيديو للضربات الجوية الأمريكية للعاصمة العراقية، بغداد، والهجوم الأمريكي على أفغانستان، وتقارير عسكرية عن الحرب الأمريكية في الدولتين، وتقارير للبعثات الدبلوماسية الأمريكية.

  • London ecuadorianische Botschaft Julian Assange (picture-alliance/dpa/F. Arrizabalaga)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    الهروب إلى بريطانيا

    بعد بضعة شهور من بدأ نشر الوثائق السرية، لاحقت السويد مواطنها جوليان أسانج بتهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وهو ما نفاه أسانج معتبرا الاتهام محاولة لإرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سُيحاكم بتهمة نشر أسرار عسكرية ووثائق دبلوماسية حساسة. ثم قرر أسانج في نهاية 2010 التوجه لبريطانيا وتسليم نفسه للشرطة هناك، والتي قامت بدورها بالإفراج عنه بكفالة.

  • Julian Assange London Botschaft Ecuador (picture-alliance/dpa/Kerimokten)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    الإكوادور تنقذ أسانج مؤقتا

    منحت الإكوادور حق اللجوء لأسانج، فخرق قرار إفراج الشرطة البريطانية عنه بكفاله، محتمياً بمقر سفارة الإكوادور التي لم يغادرها خوفا من الاعتقال والترحيل، وحتى بعد إسقاط السلطات القضائية السويدية تحقيقاتها في قضية التحرش والاغتصاب.

  • Großbritannien Wikileaks Assange (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    لم يغادر مقره لسبع سنوات

    ظل أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، مقيما في سفارة الإكوادور بلندن منذ عام 2012 حتى قيامها بسحب حق اللجوء منه واستدعائها للشرطة البريطانية لإلقاء القبض عليه في الحادي عشر من أبريل/ نيسان 2019. فنظرا لعدم وجود معاهدة لتسليم المتهمين بين بريطانيا والإكوادور، لم تتمكن الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على أسانج داخل مقر السفارة طوال السبع سنوات الماضية.

  • Großbritannien London - Julian Assange festgenommen (Reuters/P. Nicholls)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    أسانج مكبلا بالقيود

    خلال حوار تليفزيوني، برر رئيس الإكوادور لينين مورينو قرار بلاده سحب اللجوء من جوليان أسانج بـ "التصريحات العدائية والمُهددة لمؤسسته ضد الإكوادور، وتدخله في الشؤون الداخلية لدول أخرى". وظهر أسانج أمام الكاميرا مكبلا بالقيود بعد إلقاء الشرطة البريطانية القبض عليه.

  • Wikileaks (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    تحقيق قضائي ضد مجهول

    من أشهر وثائق "ويكيليكس" ما نشره حول قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بالتجسس على عدة شخصيات أوروبية ومسؤولون ألمان، تأتي في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ليعلن القضاء الألماني فتح تحقيق "ضد مجهول" يتعلق بوقائع تجسس وأنشطة لصالح جهاز استخبارات أجنبي، إلا أن النيابة العامة الفدرالية أمرت بإغلاق التحقيقات بعد ذلك لأن الاتهامات "يتعذر إثباتها قانونيا".

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Handy (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    التجسس على ميركل

    كشف موقع "ويكيليكس" أيضا أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على اتصالات هاتفية بين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن التغيرات المناخية. وعلق أسانج حينها بأن "لقاءات الأمين العام للأمم المتحدة حول إنقاذ الكوكب من التغير المناخي تم التجسس عليها من قبل دولة عازمة على حماية أكبر شركاتها النفطية."

  • Hillary Clinton bekommt Ehrendoktortitel von der Swansea University (Getty Images/M. Horwood)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    اتهامات موجهة نحو روسيا

    نشر "ويكيليكس" أيضا رسائل البريد الإلكتروني للحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي اُجريت عام 2016، بما يعتبر من العوامل التي أسهمت في عدم فوز كلينتون بالرئاسة الأمريكية. حيث أشارت الرسائل المُسربة حصول الحملة على خُطب مدفوعة الأجر، ولم يشكك فريق الحملة من جانبه في صحة الأمر. واتهمت كلا من الإدارة الأميركية وفريق هيلاري كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف وراء الاختراق.


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Supporters of Julian Assange display signs and a banner, outside the Royal Courts of Justice in London, Britain December 10, 2021. REUTERS/Henry Nicholls

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Supporters hold up banners as they stage a demonstration in support of Julian Assange, outside the High Court in London, Wednesday, Oct. 27, 2021. The U.S. government is scheduled to ask Britain's High Court to overturn a judge's decision that WikiLeaks founder Julian Assange should not be sent to the United States to face espionage charges. A lower court judge refused extradition in January on health grounds, saying Assange was likely to kill himself if held under harsh U.S. prison conditions. (AP Photo/Frank Augstein)

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Supporters of WikiLeaks founder Julian Assange hold up a banner as they protest, during the first hearing in the Julian Assange extradition appeal, at the High Court in London, Wednesday, Aug. 11, 2021. Britain's High Court has granted the U.S. government permission to appeal a decision that WikiLeaks founder Julian Assange cannot be sent to the United States to face espionage charges. (AP Photo/Matt Dunham)

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