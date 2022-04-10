 القضاء الأمريكي يرفض دعوى اغتصاب ضد كريستيانو رونالدو | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.06.2022

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رياضة

القضاء الأمريكي يرفض دعوى اغتصاب ضد كريستيانو رونالدو

رفضت القاضية جينيفر دورسي من محكمة نيفادا القضية التي رفعتها كاثرين مايورغا وتتهم فيها نجم مانشستر يونايتد الانكليزي كريستيانو رونالدو باغتصابها عام 2009 في أحد فنادق لاس فيغاس.

كريستيانو رونالدو رفقة شريكة حياته جورجينا رودريغيز

كريستيانو رونالدو رفقة شريكة حياته جورجينا رودريغيز

ردَّت قاضية أمريكية دعوى اغتصاب ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والتي قدمتها عارضة أزياء أمريكية سابقة في الولايات المتحدة، موجهة انتقادات إلى الفريق القانوني الذي يقف وراء الشكوى، حسب قرار المحكمة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت (11 يونيو/ حزيران 2022).

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ورفضت القاضية جينيفر دورسي من محكمة نيفادا القضية التي رفعتها كاثرين مايورغا وتتهم فيها نجم ريال مدريد الإسباني السابق ومانشستر يونايتد الانكليزي الحالي باغتصابها عام 2009 في أحد فنادق لاس فيغاس.

وفي حكم مؤلف من 42 صفحة صدر الجمعة اتهمت القاضية، محامي مايورغا بارتكاب "انتهاكات وتحايل صارخ على إجراءات التقاضي المناسبة" وقالت إنه نتيجة لذلك "تفقد مايورغا فرصتها لمتابعة هذه القضية".

وقررت السلطات القضائية الأمريكية في عام 2019 عدم محاكمة رونالدو في إجراءات جنائية، لعدم كفاية الأدلة.

كما أوصى قاض في أكتوبر/ تشرين الأوّل من الناحية المدنية برفض شكوى مايورغا (37 عاماً) معتبراً أنها تستند جزئياً إلى وثائق مقرصنة من "تسريبات كرة القدم" (فوتبول ليكس) والتي لم يكن ينبغي أن تكون بحوزتها.

 واتهم في توصياته محامية الشابة، ليزلي ستوفال، بالتصرف بـ "سوء نية" في هذه القضية. واتبعت محكمة نيفادا الفيدرالية هذه التوصيات للأسباب ذاتها.

ونفى مهاجم "الشياطين الحمر" مراراً اتهامات الاغتصاب، مدعياً أنه كان على علاقة "توافقية تماماً" مع الشابة.

وفي يونيو/ حزيران 2009 اتصلت المدعية بشرطة لاس فيغاس للتبليغ بالاغتصاب لكنها رفضت تحديد هوية المعتدي عليها، قبل أن يتم إغلاق الملف.

وبعد فترة وجيزة تم تنظيم "وساطة خاصة" مع ممثلي رونالدو، ليتوصل الطرفان إلى صفقة مالية في عام 2010 انتهت بدفع مبلغ 375000 دولار مقابل السرية المطلقة بشأن الحقائق المزعومة أو الاتفاقية، فضلاً عن التخلي عن أي إجراء.

وبالنسبة لمحاميي مايورغا الحاليين، فإن هذه الاتفاقية باطلة، لا سيما بسبب الاضطراب النفسي الذي عانت منه موكلتهم في ذلك الوقت والضغط الذي مورس عليها. كما طالبوا بما يصل إلى 200 مليون دولار كتعويض من رونالدو.

وفي أغسطس/ آب 2018، اتصلت صاحبة الشكوى بشرطة لاس فيغاس مرة أخرى وطلبت إعادة فتح القضية، متهمةً علناً وللمرة الأولى النجم البرتغالي.

هـ.د/ ص.ش ( أ ف ب)

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حسناء أمريكية تتهم رونالدو باغتصابها

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