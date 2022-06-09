 القضاء الألماني يودع سائقا صدم حشدا في برلين مستشفى للأمراض النفسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

القضاء الألماني يودع سائقا صدم حشدا في برلين مستشفى للأمراض النفسية

أمر القضاء بإيداع الرجل الذي صدم بسيارته حشدا في برلين مستشفى للأمراض النفسية. وفيما أعربت وزيرة الداخلية الألمانية عن "صدمتها الشديدة" جراء الحادث، قالت عمدة برلين إن المحققين يحاولون تفسير تصريحات "متضاربة" للجاني.

القضاء الألماني يأمر بإيداع الرجل الذي صدم بسيارته حشدا في برلين مستشفى للأمراض النفسية.

القضاء الألماني يأمر بإيداع الرجل الذي صدم بسيارته حشدا في برلين مستشفى للأمراض النفسية.

أمر القضاء الألماني الخميس (9 يونيو/ حزيران) بإيداع رجل يبلغ 29 عاما مستشفى للأمراض النفسية غداة صدمه بسيارته حشدا في برلين موقعا قتيلا و32 جريحا. وصرح المتحدث باسم النيابة سيباستيان بوشنر للصحافة أن "العديد من العناصر تشير" إلى إصابة الرجل الألماني من أصل أرمني "بفصام مصحوب بجنون العظمة"، مستبعدا أي دافع إرهابي.

مختارات

في الذكرى الرابعة لهجوم برلين الإرهابي، قالت كريستينه لامبرشت، وزيرة العدل الألمانية، إن "الأولوية القصوى بالنسبة للأجهزة الأمنية والقضاء" لا تزال تتمثل في كشف الجرائم الإسلاموية ومنعها وتتبعها.

أكد رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أنه تم الحيلولة دون وقوع 7 هجمات منذ أن نفذ رجل تونسي هجوم دهس في برلين عام 2016، مؤكدا تلافي السلطات لنقاط قصور أمني منذ ذلك الوقت. كما لفت إلى تنامي تهديدات خطر اليمين المتطرف.

وأضاف بوشنر "هناك مؤشرات إلى أن المشتبه به يعاني قصورا نفسيا هو سبب ما أقدم عليه أمس (الأربعاء)"، مستثنيا أيضا احتمال أن يكون الدهس حادثا غير مقصود، وأوضح أنه "تم العثور على أدوية أثناء البحث".

وكان الرجل يقود سيارة من طراز رينو وصدم مجموعة من 24 تلميذًا من منطقة هيسن كانوا في رحلة مدرسية إلى العاصمة الألمانية، ما أسفر عن مقتل معلمتهم التي كانت ترافقهم. وأوضح المتحدث أن معلما آخر هو "بين الحياة والموت"، فيما أصيب سبعة آخرون بجروح بالغة.

وانتهى الأمر بالسائق بالاصطدام بنافذة متجر. وحصلت الوقائع قرب أحد أكثر الشوارع السياحية ازدحاما في برلين على مقربة من الساحة التي شهدت هجوما جهاديا داميا في كانون الأول/ديسمبر 2016. وسيطر مارة على الرجل إلى أن اعتقلته الشرطة.

"كان يوما مفزعا"

ووصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الخميس حادث الدهس الذي وقع أمس وسط العاصمة برلين بأنه كان "يوما مفزعا". وأعربت فيزر اليوم لدى زيارتها لموقع الحادث عن "صدمتها الشديدة" بسبب الحادث. وكانت فيزر توجهت في وقت سابق اليوم إلى موقع حادث الدهس برفقة رئيسة شرطة برلين، باربارا سلوفيك، لتكوين صورة عن الوضع بنفسها.

رجل مختل نفسيا يصدم حشدا لتلاميذ مدارس في برلين فيقتل معلمة ويصيب العشرات. (8/6/2022)

كان الرجل يقود سيارة من طراز رينو وصدم مجموعة من 24 تلميذًا من منطقة هيسن كانوا في رحلة مدرسية إلى العاصمة الألمانية، ما أسفر عن مقتل معلمتهم.

وقالت الوزيرة الألمانية إنها أرادت أن تعبر عن "التعاطف الصادق من الحكومة الاتحادية"، لاسيما مع أقارب المعلمة المتوفية والمصابين جراء الحادث. وتوجهت فيزر بالشكر لأفراد الإسعاف وأطباء الطوارئ ورجال الشرطة الذين ساعدوا في هذا الوضع الصعب بعد الحادث. وزارت الوزيرة الألمانية ميدان "برايتشايد بلاتس" الذي يمر به شارع "كودام"، الذي شهد الحادث أمس، وتحدثت فيزر مع أفراد الشرطة هناك.

تصريحات متضاربة

بدورها، قالت فرانسيسكا غيفي رئيسة بلدية برلين اليوم الخميس إن محققين ألمان يحاولون تفسير تصريحات "متضاربة" للجاني. وأضافت أن السلطات اكتشفت أن المتهم مصاب بمرض نفسي خطير، لكنها تحاول فهم دوافعه لارتكاب حادث أمس الأربعاء أو أي صلة محتملة بملصقات عن تركيا عُثر عليها في سيارته.

ونعت العائلات المعلمة التي لقت حتفها أثناء اصطحاب الطلبة في نهاية رحلة إلى العاصمة الألمانية من بلدة باد أرولزن الصغيرة في ولاية هيسن. وقالت الشرطة إن الحادث أسفر عن إصابة أكثر من 30، بينهم 14 تلميذا، سبعة منهم في حالة خطيرة. وأضافت أن معلما آخر تعرض لإصابات بالغة في حين أصيب 17 من المارة بإصابات متنوعة. وذكر مكتب النائب العام في برلين اليوم الخميس أن المعلم المصاب يصارع الموت. وقال بيان من الشرطة إن التحقيقات أشارت إلى "عمل متعمد ارتكبه رجل معتل نفسيا".

وصرحت غيفي لإذاعة آر.بي.بي إنفو راديو بأن المحققين حاولوا بمساعدة مترجم تفسير "تصريحاته المتضاربة في بعض الأحيان"، ووصفت ما حدث بأنه "يوم أسود في تاريخ برلين". وقالت صحيفة "بيلد الألمانية" إن الرجل يعيش مع والدته وشقيقته التي وصفت شقيقها بأنه يعاني من "مشكلات خطيرة".

وذكرت الشرطة أن المتهم استخدم سيارة شقيقته في عملية الدهس. وقالت وسائل إعلام ألمانية إن المحققين يقومون بتحليل هاتف وكمبيوتر المتهم الذي حصل على الجنسية الألمانية في عام 2015.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Terroranschlag vor einem Jahr Gedenken in Berlin (picture-alliance/dpa/B.von Jutrczenka)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    تدشين نصب تذكاري

    أمام ذوي الضحايا والمصابين، أزاح عمدة برلين ميشائل مولر اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول/ديسمبر 2017) وبحضور المستشارة أنغيلا ميركل الستار عن النصب التذكاري للهجوم. وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ورئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" فولفغانغ شويبله من بين الحاضرين.

  • Breitscheidplatz Berlin Jahrestag Anschlag (Reuters/F.Bensch)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    "من أجل الوئام بين جميع البشر"

    وحفر على النصب التذكاري النص الآتي: "تخليداً لذكرى ضحايا هجوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2016. من أجل الوئام بين جميع البشر". وشهد نهار الثلاثاء عدة فعاليات في ميدان برايتشايدبلاتس، المكان الذي يضم سوق الميلاد، لتكريم الضحايا وهم من ست جنسيات: الألمانية والبولندية والإيطالية والتشيكية والإسرائيلية والأوكرانية.

  • Berlin Breitscheidplatz: Ein Jahr nach dem Anschlag. (DW/Imtiaz Ahmad)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    انتقادات واتهامات

    تعرضت أنغيلا ميركل للانتقاد لأنها انتظرت عاماً حتى الاثنين (18 كانون الأول/ديسمبر 2017) لاستقبال ذوي الضحايا. جاء ذلك بعد الانتقادات والاتهامات التي وجهتها أسر الضحايا لميركل بالخمول والإخفاق السياسي بعد وقوع الهجوم. عدد كبير من الألمان مقتنعون بأنه كان من الممكن تجنب الاعتداء. وأشارت تقارير كثيرة إلى الأخطاء المرتكبة في ملاحقة أنيس عامري الذي كان يعرف قبل الاعتداء بأنه إسلاموي خطير وتاجر مخدرات.

  • Ein Jahr nach dem Terror-Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin (DW/M. Majerski)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    والدة سائق الشاحنة..تشكو من الخذلان

    تشكو جانينا أوربان، والدة سائق الشاحنة التي استُعملت في الهجوم، من الخذلان بسبب تجاهل السلطات الألمانية لها كأم فقدت ابنها في الاعتداء.

  • Berlin Breitscheidplatz Gedenken Steinmeier Gruetters (Getty Images/J.MacDougall)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    شتاينماير يعترف بالتقصير

    أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن رأيه في أن هناك أوجه تقصير لدى الحكومة والمجتمع في التعامل مع أسر ضحايا ومصابي هجوم الدهس الإرهابي. وقال شتاينماير في خطابه خلال فعالية إحياء الذكرى الأولى للهجوم بحضور عدد من أسر الضحايا إن بعض الدعم الذي تم تقديمه لذوي الضحايا والمصابين جاء متأخراً وظل غير مرضي.

  • Abschlussbericht des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    تدارك الأخطاء

    من أجل إيجاد أرضية معقولة في التعامل مع أسر الضحايا عينت الحكومة الألمانية مندوباً لشؤون ذوي الضحايا هو كورت بيك، رئيس وزراء ولاية رينانيا بلاتينا السابق الذي قدم قبل أيام مع وزير العدل الألماني هايكو ماس (الصورة) تقريراً حول ما فعلته الحكومة وكذلك النواقص في تقديم المساعدة.

  • Berlin Breitscheidplatz: Ein Jahr nach dem Anschlag. (DW/Imtiaz Ahmad)

    عام على اعتداء برلين- نصب تذكاري وحزن وشعور بالخذلان

    تدابير أمنية في أسواق عيد الميلاد

    فرضت في سوق الميلاد بميدان برايتشايدبلاتس ببرلين وأسواق أخرى كثيرة في ألمانيا تدابير أمنية مشددة هذه السنة. ووضعت كتل اسمنتية كبيرة لمنع مرور أي آلية. وقبل أيام من الاحتفال بعيد الميلاد، ما زال الزبائن يقولون أنهم متأثرون بهذا الهجوم. إعداد: م.أ.م


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

برلين: خمس سنوات على هجوم الدهس الأرهابي  