 القشعريرة المتكررة هل هي دلالة على أمراض الجسم؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 07.10.2020

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علوم وتكنولوجيا

القشعريرة المتكررة هل هي دلالة على أمراض الجسم؟

القشعريرة المستمرة وتكرار الشعور بالبرد، هل تصيبك هذه الأعراض؟ إن كان يحدث ذلك باستمرار وبأوقات مختلفة، فيتوجب عليك مراجعة الأمر والاهتمام بصحتك، إذ قد تكون هذه الأعراض دلالة على أمراض يعاني منها الجسم.

تكرر إصابة الجسم بالقشعريرة رسالة يجب ألا يهملها المرء! هنا صورة رمزية لشخص يرتعد من البرد

تكرر إصابة الجسم بالقشعريرة رسالة يجب ألا يهملها المرء! هنا صورة رمزية لشخص يرتعد من البرد


قد تحدث القشعريرة والرعشة بسبب الإصابة بالحمى أو حتى أثناء المرور بلحظة عاطفية مميزة مثلا أو خلال الشعور بالبرد. وتصيب القشعريرة جميع أنحاء الجسم تقريبا، إذ تنقبض العضلات الصغيرة التي تؤثر على بصيلات الشعر وهو ما ينتج توقف الشعر وانقباض الغدد الدهنية للعضلات وتظهر كأنها متورمة. 

مختارات

في الوقت الذي يحاول الإنسان تدفئة نفسه بالمشروبات الساخنة والملابس الثقيلة، فإن للجسم أيضا طرقه الخاصة في حماية نفسه من البرد. فمع الانخفاض في درجات الحرارة، يحاول الجسم السيطرة على درجة الحرارة المثالية.

من الضروري جداً اتباع نظام غذائي متكامل يتضمن الخضروات والفواكه واللحوم. إذ أن بعض الفيتامينات الضرورية للجسم مثل ب 12 لا تتواجد إلا في أنواع غذائية معينة، ونقصها قد يؤدي إلى فقر الدم وبالتالي الإصابة بأمراض خطيرة.

يعد نقص الحديد في الجسم أحد أكثر الأعراض التي قد تصيب الإنسان. وتعاني النساء بصورة أكبر من الرجال من نقص الحديد. لكن ما هي علامات نقص الحديد ؟ وما هي خطورة نقصه؟ وكيف يمكن تعويض الحديد في جسم الإنسان، والكمية المطلوبة؟

الجراح توماس شتاينمولر يشرح متى يضطر المرء للجوء إلى العمل الجراحي، وما هي البدائل الأخرى لذلك. وهو رئيس أطباء قسم الجراحة في مشافي الصليب الأحمر في برلين وأخصائي أمراض الغدة الدرقية.

 في حالات المرض قد تترافق القشعريرة مع الإصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة، لكن البعض يصاب بها وهو سليم كما أنها تحدث له أكثر من مرة وفي مواقف مختلفة، فما السبب. 
يحذر الخبراء من شعور القشعريرة المتكرر، فهو بحسب موقع "بيلد دير فراو" الألماني قد يكون علامة، يستعين بها الجسم للتحذير عن مرض أو خلل ما أصابه.  فإذا كنت تشعر بالبرد باستمرار، يجب أن تستمع جيدًا لجسمك، لأن ذلك يمكن أن يكون إشارة تحذير بأن شيئًا ما مفقود. 
نقص فيتامين B12
في حال ترافق الشعور الدائم بالبرد بتعب متواصل، قد يكون هذا إشارة إلى نقص فيتامين B12 حيث يعتبر هذا الفيتامين مسؤولاً عن ضمان قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء وإنتاج الحمض النووي الصبغي، كما أنَّه يُساهم في تكوين الخلايا. لذا فإنَّ انخفاض مستوياته يسبب نقصاً في خلايا الدم السليمة التي يحتاجها الجسم للحصول على الأكسجين الكافي، والمحافظة على صحته. وهذا بدوره يجعلنا متعبين كما أن انخفاض تدفق الدم يجعلنا نشعر بالبرد..
وبحسب الأطباء فإن الاحتياج اليومي لهذا الفيتامين هو 4 ميكروغرام يوميا، بيد أن الجسم يحتاج إلى جرعة أكبر يوميا بالنسبة للحوامل والمرضعات، وهو ما قد يفسر سر القشعريرة بالنسبة لديهن. ويتم الحصول على هذا الفيتامين من أسماك التونة والسلمون وكذلك اللحوم البقرية، لذلك يجب على النباتيين تناول مكمل غذائي لتعويض أي نقص والإكثار من تناول البيض وحليب الصويا. 

نقص الحديد والاحساس بالبرد
الحديد مهم أيضًا للدورة الدموية وبالتالي أيضًا لإمداد الأكسجين. فإذا كان مفقودًا في الجسم، فنحن نعاني من نقص الحديد، وسنشعر بالتعب مرة أخرى هنا، ونبدو أيضًا شاحبين وسيلازمنا الإحساس بالبرد.
ولأولئك الذين لا يتناولون الأطعمة الحيوانية يمكن توفر الحديد في البقوليات أو الحبوب أو السبانخ. ويمكن لأجسامنا امتصاص الحديد على أفضل وجه عندما يتم دمجه مع فيتامين سي. لذلك استهلك دائمًا الأطعمة الغنية بالحديد مع الحمضيات أوالفلفل وما شابه!
الغدة الدرقية 
ليس بالضرورة أن يكون نقص الفيتامينات هو المسبب الوحيد، قد تكون الهرمونات أيضا، فإن رافق القشعريرة جفاف البشرة وتساقط الشعر، فمن الممكن أن يكون السبب خلل في الغدة الدرقية، فهي المسؤولة عن التوازن الهرموني لدينا، فخمول الغدة الدرقية يرافقه نقص في الهرمونات، ما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة. في هذه الحالة، يجب عليك بالتأكيد إجراء فحص طبي.
الكاتب: علاء جمعة      

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    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    فيتامين "أ"

    ندين بقدرتنا على النظر في النهار والليل إلى عمل فيتامين إيه (A). كما يقي بشرة الجسم من خطر الأشعة فوق البنفسجية. ويسيطر على نمو العظام. ويحتاج الإنسان البالغ إلى 0.8 إلى 1 ميليغرام منه يوميا. يوجد الفيتامين في الجزر ولحم الدجاج وكبد العجل.

  • 24.09.2014 DW fit und gesund Erdnuss

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بيوتين

    فيتامين بيوتين مسؤول عن عمليات التمثيل الغذائي، وعن صحة الجلد والأظافر والشعر. يحتاج المرء منه بين 30 إلى 60 ميكروغرام يوميا. ونقصه يؤدي إلى تساقط الشعر والتهابات في الجلد ونقص الشهية، والشعور بالدوران وحتى علامات الاكتئاب. يوجد في صفار البيض والفول السوداني (الفستق) والجزر.

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 1

    مهم لصنع الطاقة ولعمل الجهاز العصبي وبناء الدم. ويحتاج الإنسان منه بين 0.6 إلى 1.4 ميليغرام يوميا. ونقصه يمكن أن يؤدي إلى نقص الدم وخلل في تبادل السكر في الدم، وارتباك في نقل الإشارات العصبية. يتواجد بكثرة في فول الصويا.

  • Global Ideas Kartoffel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 6

    يدعى أحيانا بيردوكسين ويلعب دورا مهما في بناء البروتينات وتبادل السكر في الدم. ونحتاج بين 1 إلى 1.5 ميليغرام منه يوميا كي نحافظ على صحتنا. ونقصه يؤدي لفقدان الشهية ونقص الدم والتهاب الجلد. يتواجد بكثرة في فول الصويا وسمك السردين والبطاطا.

  • Galerie - Kulinarische Spezialitäten

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 12

    أو (كوبالمين) مهم لبناء الدم ولانقسام الخلايا وللنظام العصبي. يحتاج الأطفال منه إلى حوالي 2 ميكروغرام والكبار إلى 3 ميكروغرام. متوفر في الجبنة عالية الدسم وسمك الرنجة.

  • Petersilie

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    سي

    الفيتامين الشهير "سي" يحمي الخلايا من الجسيمات الضارة، وهو مهم لالتقاط الحديد في الأمعاء. مسؤول عن تقوية العظام وبنائها وتبادل الكولسترول في الدم. نحتاج إلى 100 ميليغرام يوميا منه. نقصه يؤدي إلى سرعة الإصابة بالبرد والالتهابات ونزف في اللثة وسقوط الأسنان وضعف في تدفق الدم، والتهاب المفاصل وضعف العضلات. والبقدونس غني به.

  • Fischplatte mit Lachs und Aal

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    دي

    فيتامين مسؤول عن بناء العظام وقوتها وعن عمل العضلات والأعصاب. يُنتج فيتامين "دي" عن طريق أشعة الشمس الساقطة على الجلد. ونحتاج إلى 20 ميكروغرام منه يوميا. بيض الدجاج والسلمون وبعض الأسماك تحتوي على قدر كبير منه.

  • Olivenöl in einer Flasche, Oliven

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    "ي"

    مهم للنظام المناعي في الجسم. يتلقف الأجسام الضارة ويدمرها. كما أنه مهم في التمثيل الغذائي ولعمل النظام العصبي. نحتاج منه 12 ميليغرام يوميا. يحتوي زيت الزيتون على قدر كبير منه.

  • Nahrungsmittel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    كي

    في حال الإصابة بجروح أو إجراء عملية فإن عدم توقف نزف الدم يحدث غالبا بسبب نقص هذا الفيتامين. يوميا يحتاج الرجال منه إلى 80 ميكروغرام، والنساء إلى 65 ميكروغرام، والأطفال إلى 10 ميكروغرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم. يتوفر في السبانخ.

  • Hühner: Vom Ei zum Küken

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    حامض الفوليك

    فيتامين الجينات. يلعب دورا في بناء الحامض النووي DNA. بالإضافة إلى تكاثر الخلايا في الجسم وبناء النظام العصبي وبناء الدم. ونقصه خلال فترة الحمل يمكن أن يؤدي إلى عدم اكتمال النظام العصبي للجنين. عباد الشمس والبيض وكبد الدجاج تحتوي على كميات كبيرة منه.

    الكاتب: عباس الخشالي


 

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