القشعريرة المتكررة هل هي دلالة على أمراض الجسم؟



قد تحدث القشعريرة والرعشة بسبب الإصابة بالحمى أو حتى أثناء المرور بلحظة عاطفية مميزة مثلا أو خلال الشعور بالبرد. وتصيب القشعريرة جميع أنحاء الجسم تقريبا، إذ تنقبض العضلات الصغيرة التي تؤثر على بصيلات الشعر وهو ما ينتج توقف الشعر وانقباض الغدد الدهنية للعضلات وتظهر كأنها متورمة.



في حالات المرض قد تترافق القشعريرة مع الإصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة، لكن البعض يصاب بها وهو سليم كما أنها تحدث له أكثر من مرة وفي مواقف مختلفة، فما السبب.

يحذر الخبراء من شعور القشعريرة المتكرر، فهو بحسب موقع "بيلد دير فراو" الألماني قد يكون علامة، يستعين بها الجسم للتحذير عن مرض أو خلل ما أصابه. فإذا كنت تشعر بالبرد باستمرار، يجب أن تستمع جيدًا لجسمك، لأن ذلك يمكن أن يكون إشارة تحذير بأن شيئًا ما مفقود.

نقص فيتامين B12

في حال ترافق الشعور الدائم بالبرد بتعب متواصل، قد يكون هذا إشارة إلى نقص فيتامين B12 حيث يعتبر هذا الفيتامين مسؤولاً عن ضمان قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء وإنتاج الحمض النووي الصبغي، كما أنَّه يُساهم في تكوين الخلايا. لذا فإنَّ انخفاض مستوياته يسبب نقصاً في خلايا الدم السليمة التي يحتاجها الجسم للحصول على الأكسجين الكافي، والمحافظة على صحته. وهذا بدوره يجعلنا متعبين كما أن انخفاض تدفق الدم يجعلنا نشعر بالبرد..

وبحسب الأطباء فإن الاحتياج اليومي لهذا الفيتامين هو 4 ميكروغرام يوميا، بيد أن الجسم يحتاج إلى جرعة أكبر يوميا بالنسبة للحوامل والمرضعات، وهو ما قد يفسر سر القشعريرة بالنسبة لديهن. ويتم الحصول على هذا الفيتامين من أسماك التونة والسلمون وكذلك اللحوم البقرية، لذلك يجب على النباتيين تناول مكمل غذائي لتعويض أي نقص والإكثار من تناول البيض وحليب الصويا.

نقص الحديد والاحساس بالبرد

الحديد مهم أيضًا للدورة الدموية وبالتالي أيضًا لإمداد الأكسجين. فإذا كان مفقودًا في الجسم، فنحن نعاني من نقص الحديد، وسنشعر بالتعب مرة أخرى هنا، ونبدو أيضًا شاحبين وسيلازمنا الإحساس بالبرد.

ولأولئك الذين لا يتناولون الأطعمة الحيوانية يمكن توفر الحديد في البقوليات أو الحبوب أو السبانخ. ويمكن لأجسامنا امتصاص الحديد على أفضل وجه عندما يتم دمجه مع فيتامين سي. لذلك استهلك دائمًا الأطعمة الغنية بالحديد مع الحمضيات أوالفلفل وما شابه!

الغدة الدرقية

ليس بالضرورة أن يكون نقص الفيتامينات هو المسبب الوحيد، قد تكون الهرمونات أيضا، فإن رافق القشعريرة جفاف البشرة وتساقط الشعر، فمن الممكن أن يكون السبب خلل في الغدة الدرقية، فهي المسؤولة عن التوازن الهرموني لدينا، فخمول الغدة الدرقية يرافقه نقص في الهرمونات، ما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة. في هذه الحالة، يجب عليك بالتأكيد إجراء فحص طبي.

الكاتب: علاء جمعة