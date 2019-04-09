القشة الأخيرة التي يتعلق بها ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي

تخطى مانشستر سيتي آخر عقبتين حقيقتين أمام الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي (برمييرليغ)، فبعد أيام من الفوز على توتنهام 1- صفر، فاز على مانشستر يونايتد 2- صفر ليستعيد "السيتي" (89 نقطة) الصدارة من "الريدز" (88 نقطة) قبل ثلاث جولات من ختام بطولة الدوري الأقوى في العالم.
ومنذ مدة يدور صراع مرير ومثير بين مان سيتي وليفربول على صدارة البرمييرليغ، لكن مع اقتراب البطولة من نهايتها يبدو الطريق ممهدا لفريق "الأزرق السماوي" لحسم اللقب في مواجهة "الريدز"؛ فالمباريات المتبقية للمدرب غوارديولا هي سهلة على الورق. سيذهب للقاء بيرنلي صاحب المركز الـ15، ثم يواجه ليستر سيتي العاشر، وفي الختام يذهب برايتون الـ17.
لقد أضاع يورغن كلوب بسلسلة تعادلات بدأت مع نهاية يناير/ كانون الثاني تقدمه على غوارديولا، الذي كان يبلغ 5 نقاط، فهل ضاع اللقب الآن على المدرب الألماني؟ نظريا، نعم! ورغم ذلك مازال هناك شعاع أمل ولو بسيط بالنسبة لكلوب، اسمه ليستر سيتي.
ليستر سيتي حقق معجزة كروية وفاز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (برمييرليغ). والآن يتعلق به ليفربول للفوز باللقب.
هل يهدي مدرب ليستر اللقب إلى كلوب؟
هذا الفريق الذي حقق المعجزة وفاز بالدوري عام 2016، فاز أيضا في ملعبه هذا الموسم 2-1 في مباراة الذهاب على مانشستر سيتي رغم أن السيتي كان متقدما بهدف. ويقول موقع شبورت بيلد الألماني إن ليستر سيتي في الموسم الجاري برهن أكثر من مرة أن بمقدوره أن يكون عقبة في وجه الكبار. فإضافة للفوز على السيتي تعادل الفريق في ليفربول وفاز القائد جيمي فاردي وشركاه كذلك على تشيلسي 1- صفر.
كما أن ليستر سيتي يدربه منذ شهرين الايرلندي الشمالي برِندان رودجرز، الذي كان يدرب ليفربول قبل استقدام يورغن كلوب عام 2015. ويقول موقع "شبورت بيلد" الألماني إن رودجرز وكلوب تربطهما علاقة خاصة "فرودجرز هو صاحب الفيلا، التي يعيش فيها كلوب" فقد استأجرها منه مباشرة عندما قدم إلى ليفربول. وكان رودجر قد اشتراها عام 2014 من قائد الريدز السابق ستيفن جيرارد مقابل نحو أربعة ملايين جنيه استرليني، حسب تقرير قديم لصحيفة "ذا صن".
ويبدو أن الحياة في الفيلا التي تقع في "فورمبي" وتبعد نحو 20 كليومتر عن ليفربول تعجب يورغن كلوب فهي مجهزة على أعلى مستوى. ولذلك عندما كان المدرب الايرلندي على وشك العودة للبرمييرليغ في فبراير/ شباط الماضي علق كلوب ساخراً "ما دام لن يعود إلى إيفرتون فإن الأمر على مايرام بالنسبة لي، لأنه لو عاد إلى إيفرتون (مقره ليفربول أيضاً) فسيريد قطعا استعادة منزله".
ويقول "شبورت بيلد" إن من الممكن أن يجري كلوب اتصالا مع مالك الفيلا، التي يسكن فيها (رودجرز) قبل مباراة 6 مايو/ أيار لكي يتحدث معه عن شئ آخر، غير تخفيض الإيجار.
صلاح شرارة
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
"نثق بكلوب"
سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
صورة مع زيلر
ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
أسلوب بسيط ومحبوب
لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
18 عاماً في صفوف ماينز
عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
صاحب أفضل نظارة عام 2008
وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
صانع النجوم
منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
ثلاثة ألقاب في عامين
ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
وللسقطات وقتها
على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
خسارة مريرة في ويمبلي
في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
وداعاً دورتموند!
منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
بدء الحقبة الإنجليزية
بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.