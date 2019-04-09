القشة الأخيرة التي يتعلق بها ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي

تخطى مانشستر سيتي آخر عقبتين حقيقتين أمام الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي (برمييرليغ)، فبعد أيام من الفوز على توتنهام 1- صفر، فاز على مانشستر يونايتد 2- صفر ليستعيد "السيتي" (89 نقطة) الصدارة من "الريدز" (88 نقطة) قبل ثلاث جولات من ختام بطولة الدوري الأقوى في العالم.

ومنذ مدة يدور صراع مرير ومثير بين مان سيتي وليفربول على صدارة البرمييرليغ، لكن مع اقتراب البطولة من نهايتها يبدو الطريق ممهدا لفريق "الأزرق السماوي" لحسم اللقب في مواجهة "الريدز"؛ فالمباريات المتبقية للمدرب غوارديولا هي سهلة على الورق. سيذهب للقاء بيرنلي صاحب المركز الـ15، ثم يواجه ليستر سيتي العاشر، وفي الختام يذهب برايتون الـ17.

لقد أضاع يورغن كلوب بسلسلة تعادلات بدأت مع نهاية يناير/ كانون الثاني تقدمه على غوارديولا، الذي كان يبلغ 5 نقاط، فهل ضاع اللقب الآن على المدرب الألماني؟ نظريا، نعم! ورغم ذلك مازال هناك شعاع أمل ولو بسيط بالنسبة لكلوب، اسمه ليستر سيتي.

ليستر سيتي حقق معجزة كروية وفاز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (برمييرليغ). والآن يتعلق به ليفربول للفوز باللقب.

هل يهدي مدرب ليستر اللقب إلى كلوب؟

هذا الفريق الذي حقق المعجزة وفاز بالدوري عام 2016، فاز أيضا في ملعبه هذا الموسم 2-1 في مباراة الذهاب على مانشستر سيتي رغم أن السيتي كان متقدما بهدف. ويقول موقع شبورت بيلد الألماني إن ليستر سيتي في الموسم الجاري برهن أكثر من مرة أن بمقدوره أن يكون عقبة في وجه الكبار. فإضافة للفوز على السيتي تعادل الفريق في ليفربول وفاز القائد جيمي فاردي وشركاه كذلك على تشيلسي 1- صفر.

كما أن ليستر سيتي يدربه منذ شهرين الايرلندي الشمالي برِندان رودجرز، الذي كان يدرب ليفربول قبل استقدام يورغن كلوب عام 2015. ويقول موقع "شبورت بيلد" الألماني إن رودجرز وكلوب تربطهما علاقة خاصة "فرودجرز هو صاحب الفيلا، التي يعيش فيها كلوب" فقد استأجرها منه مباشرة عندما قدم إلى ليفربول. وكان رودجر قد اشتراها عام 2014 من قائد الريدز السابق ستيفن جيرارد مقابل نحو أربعة ملايين جنيه استرليني، حسب تقرير قديم لصحيفة "ذا صن".

ويبدو أن الحياة في الفيلا التي تقع في "فورمبي" وتبعد نحو 20 كليومتر عن ليفربول تعجب يورغن كلوب فهي مجهزة على أعلى مستوى. ولذلك عندما كان المدرب الايرلندي على وشك العودة للبرمييرليغ في فبراير/ شباط الماضي علق كلوب ساخراً "ما دام لن يعود إلى إيفرتون فإن الأمر على مايرام بالنسبة لي، لأنه لو عاد إلى إيفرتون (مقره ليفربول أيضاً) فسيريد قطعا استعادة منزله".

ويقول "شبورت بيلد" إن من الممكن أن يجري كلوب اتصالا مع مالك الفيلا، التي يسكن فيها (رودجرز) قبل مباراة 6 مايو/ أيار لكي يتحدث معه عن شئ آخر، غير تخفيض الإيجار.

صلاح شرارة