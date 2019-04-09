 القشة الأخيرة التي يتعلق بها ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي | عالم الرياضة | DW | 26.04.2019

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عالم الرياضة

القشة الأخيرة التي يتعلق بها ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي

مع نهاية يناير كانون الثاني، بدأ ليفربول يضيع بغرابة تقدمه في النقاط على مانشستر سيتي. والآن قبل نهاية الدوري الإنجليزي بثلاث جولات يبدو الطريق ممهدا للسيتي لكي يحصد اللقب. فهل ضاع لقب البطولة على فريق الألماني كلوب؟

Fußball Trainer Jürgen Klopp und Pep Guardiola (Getty Images/S. Forster)

بيب غوراديولا ويورغن كلوب وتاريخ من المنافسة والاحترام المتبادل

تخطى مانشستر سيتي آخر عقبتين حقيقتين أمام الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي (برمييرليغ)، فبعد أيام من الفوز على توتنهام 1- صفر، فاز على مانشستر يونايتد 2- صفر ليستعيد "السيتي" (89 نقطة) الصدارة من "الريدز" (88 نقطة) قبل ثلاث جولات من ختام بطولة الدوري الأقوى في العالم.

ومنذ مدة يدور صراع مرير ومثير بين مان سيتي وليفربول على صدارة البرمييرليغ، لكن مع اقتراب البطولة من نهايتها يبدو الطريق ممهدا لفريق "الأزرق السماوي" لحسم اللقب في مواجهة "الريدز"؛ فالمباريات المتبقية للمدرب غوارديولا هي سهلة على الورق. سيذهب للقاء بيرنلي صاحب المركز الـ15، ثم يواجه ليستر سيتي العاشر، وفي الختام يذهب برايتون الـ17.

لقد أضاع يورغن كلوب بسلسلة تعادلات بدأت مع نهاية يناير/ كانون الثاني تقدمه على غوارديولا، الذي كان يبلغ 5 نقاط، فهل ضاع اللقب الآن على المدرب الألماني؟ نظريا، نعم! ورغم ذلك مازال هناك شعاع أمل ولو بسيط بالنسبة لكلوب، اسمه ليستر سيتي.

Fußball Leicester City Spieler Riyad Mahrez (Getty Images/AFP/G. Kirk)

ليستر سيتي حقق معجزة كروية وفاز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (برمييرليغ). والآن يتعلق به ليفربول للفوز باللقب.

هل يهدي مدرب ليستر اللقب إلى كلوب؟

هذا الفريق الذي حقق المعجزة وفاز بالدوري عام 2016، فاز أيضا في ملعبه هذا الموسم 2-1 في مباراة الذهاب على مانشستر سيتي رغم أن السيتي كان متقدما بهدف. ويقول موقع شبورت بيلد الألماني إن ليستر سيتي في الموسم الجاري برهن أكثر من مرة أن بمقدوره أن يكون عقبة في وجه الكبار. فإضافة للفوز على السيتي تعادل الفريق في ليفربول وفاز القائد جيمي فاردي وشركاه كذلك على تشيلسي 1- صفر.

مختارات

ألحق مانشستر سيتي الخسارة الأولى بمتصدر الدوري الإنجليزي ليفربول، في مباراة كانت في قمة الإثارة والتشويق. المباراة شهدت تألق الدولي الألماني ليروي سانيه، الذي نفض الغبار عن نفسه وقدم أفضل مباراة له مع مانشستر سيتي. (04.01.2019)

بدأت حرب التصريحات بين مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مبكراً هذا الموسم. فكيف رد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على التصريحات الصحفية، التي أطلقها مؤخراً مدرب ليفربول يورغن كلوب؟ (11.08.2018)

كما أن ليستر سيتي يدربه منذ شهرين الايرلندي الشمالي برِندان رودجرز، الذي كان يدرب ليفربول قبل استقدام يورغن كلوب عام 2015. ويقول موقع "شبورت بيلد" الألماني إن رودجرز وكلوب تربطهما علاقة خاصة "فرودجرز هو صاحب الفيلا، التي يعيش فيها كلوب" فقد استأجرها منه مباشرة عندما قدم إلى ليفربول. وكان رودجر قد اشتراها عام 2014 من قائد الريدز السابق ستيفن جيرارد مقابل نحو أربعة ملايين جنيه استرليني، حسب تقرير قديم لصحيفة "ذا صن".

ويبدو أن الحياة في الفيلا التي تقع في "فورمبي" وتبعد نحو 20 كليومتر عن ليفربول تعجب يورغن كلوب فهي مجهزة على أعلى مستوى. ولذلك عندما كان المدرب الايرلندي على وشك العودة للبرمييرليغ في فبراير/ شباط الماضي علق كلوب ساخراً "ما دام لن يعود إلى إيفرتون فإن الأمر على مايرام بالنسبة لي، لأنه لو عاد إلى إيفرتون (مقره ليفربول أيضاً) فسيريد قطعا استعادة منزله".

ويقول "شبورت بيلد" إن من الممكن أن يجري كلوب اتصالا مع مالك الفيلا، التي يسكن فيها (رودجرز) قبل مباراة 6 مايو/ أيار لكي يتحدث معه عن شئ آخر، غير تخفيض الإيجار.

صلاح شرارة

  • Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    "نثق بكلوب"

    سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.

  • Jürgen Klopp als Jugendspieler (picture-alliance/dpa)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صورة مع زيلر

    ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.

  • Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أسلوب بسيط ومحبوب

    لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".

  • Deutschland Mainz 05-Trainer Jürgen Klopp 2001 (picture-alliance/dpa/T. Mrotzkowski)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    18 عاماً في صفوف ماينز

    عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.

  • Jürgen Klopp 2008 – Brillenträger des Jahres (KGS )

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صاحب أفضل نظارة عام 2008

    وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".

  • Jürgen Klopp Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صانع النجوم

    منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.

  • Jürgen Klopp holding the Bundesliga title (Picture-alliance/dpa/T. Silz)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    ثلاثة ألقاب في عامين

    ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.

  • Jürgen Klopp und Schiedsrichter Stefan Trautmann (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وللسقطات وقتها

    على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".

  • Jürgen Klopp holding Marcel Schmelzer (picture alliance/augenklick)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    خسارة مريرة في ويمبلي

    في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

  • Jürgen Klopp (Reuters/Ina Fassbender)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وداعاً دورتموند!

    منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.

  • Jürgen Klopp (Getty Images/A. Livesey)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    بدء الحقبة الإنجليزية

    بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.


مختارات

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

فشل المدرب الألماني يورغن كلوب في الفوز بدوري أبطال أوروبا في نهائيين، لكن هذه المرة يعتزم كلوب معانقة اللقب معتمداً في ذلك على تاريخ من الإصرار وصناعة النجوم ومن الفشل أيضاً. (19.02.2019)  

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