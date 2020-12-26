 القرفة رائحة زكية وفوائد متنوعة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 27.12.2020

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صحة

القرفة رائحة زكية وفوائد متنوعة

تستخدم القرفة في العديد من مطابخ العالم سواء في الأطعمة أو المشروبات، وخصوصاً في موسم الأعياد. فهل هناك فوائد صحية لهذا النوع من التوابل العطرية أم أنها تستخدم فقط بسبب نكهتها المميزة ورائحتها الزكية؟

Mürbeteig-Marmeladen-Plätzchen auf Puderzuckerbett mit Sternanis und Zimtstangen

تستخدم القرفة في الأعياد لإعداد الحلويات

يطل موسم الأعياد محملاً بالروائح التي تنبعث من حلويات العيد أو مشروباته المعروفة بنكهة التوابل العطرية المختلفة وخصوصاً القرفة التي باتت رفيق موسم الأعياد المألوف. إذ تستخدم القرفة في مطابخ العالم لما تتمتع به من نكهة خاصة ورائحة مميزة. ويتم الحصول على القرفة من اللحاء الداخلي لأنواع مختلفة من أشجار القرفة، ثم يتم تجفيف شرائط اللحاء ولفها إلى أعواد أو طحنها إلى مسحوق أو استخلاص الزيوت منها.

مختارات

ينصح بعض خبراء التغذية باستخدام رشة صغيرة من القرفة بدل السكر في أكواب الشاي أو القهوة بالنسبة للراغبين في تخفيض الوزن. فكيف تساهم القرفة في التخلص من الوزن الزائد؟

هناك من يلجأ للقرفة في معالجة بعض الأمراض منذ آلاف السنين، ويكشف الطب الحديث كل فترة عن فوائد جديدة لها. في دراسة حديثة ظهرت فائدة القرفة في الوقاية من مرض السكري.

وهناك نوعان شهيران من القرفة بحسب روبن فوروتان المتحدث باسم أكاديمية التغذية في الولايات المتحدة، القرفة السيلانية، والقرفة العادية (كاسيا) وهي النوع الأقل تكلفة ويكون غالباً بلون أغمق نسبياً من القرفة السيلانية. وتتمتع القرفة بفوائد صحية متعددة منها:

تساعد في موازنة نسبة السكر في الدم: إذ تعمل مضادات الأكسدة البوليفينول الموجودة في القرفة، كعمل الأنسولين، الذي ينقل الغلوكوز من الدم إلى الخلايا لاستخدامه كمصدر للطاقة. بحسب ما نشره موقع (رانرز وورلد) الأمريكي.

قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم: فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن القرفة قد تلعب دوراً مهماً في خفض تركيزات الكوليسترول في الجسم، كما أظهرت النتائج أنه يمكن أن تساعد أيضاً في خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

قد تساعد في توسع الأوعية الدموية: بحسب الدراسات، تعمل القرفة على تحسين تمدد الأوعية الدموية، وبالتالي تحسين تدفق الدم من خلال الشرايين والأوعية الدموية.

Wintertee mit Orange und Zimtstange

شاي مستخلص من البرتقال والقرفة

قد تساعد في التقليل من الالتهاب: لاحتوائها على العديد من مركبات الفلافونويد، التي قد تحمي الخلايا من التلف وبالتالي تقلل من الالتهاب.

قد تستخدم القرفة كبديل للسكر: إذ أن الطعم الحلو للقرفة قد يعطي الطعام مذاقاً أحلى مما هو عليه في الواقع، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك السكر.

تأثير على الدماغ: إذ تساعد على تعزيز القدرة على الانتباه والتركيز.

غير أن استهلاك القرفة بجرعات كبيرة ولفترات طويلة قد يرتبط بآثار ضارة، إذ تحتوي القرفة السيلانية و كاسيا على مركب يسمى الكومارين الذي قد يسبب تلف الكبد، إذا أخذ بجرعات عالية أو لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد، بحسب ما نشره موقع (شيكاغو سن تايمز) الأمريكي. لهذا السبب من الأفضل مراجعة الطبيب قبل إجراء تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي.

ر.ض

  • Aufgeschnittene Avocado mit Kern (Colourbox)

    "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة

    رغم احتواء الأفوكادو على الكثير من الدهون غير المشبعة، إلا أن هذه الدهون تحفز عمليات حرق الدهون الضارة وتزيد من التناغم بين عمل الخلايا والهرمونات الحارقة للدهون.

  • Kokosöl (ckellyphoto/Fotolia.com)

    "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة

    ليست كل الدهون ضارة، فزيت جوز الهند على سبيل المثال يتحول مباشرة لطاقة ولا يخزنه الجسم، وفقاً لتقرير نشره موقع "لايف مور" الألماني. لذلك يعتبر زيت جوز الهند من محفزات حرق الدهون.

  • Glas mit Saft und Tomate (BilderBox)

    "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة

    عصير الطماطم ليس من العصائر المنتشرة بشدة، ولكنه يساعد على هدم الخلايا الدهنية وبالتالي فهو من المواد المفيدة للباحثين عن طرق لتخفيف الوزن.

  • Fit und gesund Zimt (Colourbox)

    "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة

    تتعدد فوائد القرفة الصحية بشكل يجعل الخبراء ينصحون باستخدامها سواءاً كمشروب أو حتى كبهارات للأطعمة الحارة أو الحلوة. تساعد القرفة على إحداث توازن في معدل الإنسولين بالجسم وبالتالي تقي الإنسان شر نوبات الجوع المفاجئة.


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