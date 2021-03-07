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القرصنة الإلكترونية

القرصنة اختراق لأجهزة الحاسوب عبر شبكة الإنترنت ويقوم بهذه العملية شخص أو مجموعة من الأشخاص لديهم خبرة واسعة في برامج الحاسوب، إذ يمكنهم بواسطة برامج مساعدة الدخول إلى حاسوب أخر والتعرف على محتوياته.

يتعرض البعض لقرصنة البريد الالكتروني أو الصفحة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد خرقا للخصوصية وأحيانا يرتبط الأمر بخسائر مادية أيضا عند اختراق البيانات البنكية عن طريق الإنترنت. يعتبر التعرض لمثل هذه القرصنة بمثابة جرس إنذار للتأكد من سلامة برنامج الحماية من الفيروسات المستخدم. ويُسهل الاعتماد على برامج مجانية يتم تحميلها من الإنترنت عمل القراصنة كونه لا يوفر الحماية المطلوبة للبيانات.

ILLUSTRATION - Ein Mann tippt am Donnerstag (16.06.2011) in Frankfurt am Main auf einer Computer-Tastatur vor einem elektrischen Schaltplan. Bundesinnenminister Friedrich (CSU) eröffnet am Donnerstag in Bonn das Nationale Cyber-Abwehrzentrum. Die Einrichtung soll die Zusammenarbeit staatlicher Stellen im Kampf gegen Bedrohungen aus dem Internet verbessern. Foto: Frank Rumpenhorst dpa/lhe

الهجمات الالكترونية تلقي بظلالها على الانتخابات الألمانية 07.03.2021

يحذر الخبراء من أن هجمات القراصنة وحملات التضليل الإعلامي من شأنها أن تؤثر على مجريات الانتخابات البرلمانية التي ستجري الخريف المقبل بألمانيا. وتظهر المعطيات الأولى أن التهديد يحيط بالعمليات الانتخابية بشكل كبير.
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مواجهة أمريكية إيرانية مفتوحة في الفضاء السيبراني 12.01.2020

يتوقع المراقبون أن خبراء القرصنة الإلكترونية الإيرانيين سوف يستهدفون الولايات المتحدة وحلفائها انتقاما لمقتل الجنرال سليماني. فهل يمكن مقارنة قدرات الحرب السيبرانية الإيرانية بالأمريكية. DW استقصت آراء خبراء بهذا الشأن.
ACHTUNG: SPERRFRIST 12. JUNI 01:01 UHR. - ARCHIV - 03.01.2018, Großbritannien, ---: ILLUSTRATION - Ein Blick auf ein Smartphone mit den verschiedenen Social Media Apps, wie Facebook, Instagram, YouTube und WhatsApp. Nachrichten über das Weltgeschehen erreichen junge Leser in Deutschland inzwischen häufiger über Instagram als über Facebook. Das geht aus dem Reuters Institute Digital News Report hervor, der am 12.06.2019 erscheint. (zu dpa Instagram bei jungen Leuten für Nachrichten wichtiger als Facebook) Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

فيروس خطير يستهدف واتساب يصيب ملايين الهواتف حول العالم 11.07.2019

حذر باحثون بشركة متخصصة في الأمن الرقمي من قيام قراصنة بمحاولات لاستبدال تطبيق واتساب بنسخة مزيفة منه. فأي نوع من الهواتف هي التي أصيبت بهذا الفيروس الخادع؟ وهل نسخة واتساب الموجودة حاليا على هاتفك أصلية أم مزيفة؟
10.10.2016 ©PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/Alexandre MARCHI. ; SECURITE INFORMATIQUE - CYBER SECURITY - CYBER ATTACK - CYBERATTAQUE - CYBER ATTAQUE - HACKER - HACKEUR - HACKING - ORDINATEUR - VIRUS - CRACKER - GEEK - HACK - HACKTIVISME - PIRATE INFORMATIQUE. Nancy 10 octobre 2016. Illustration sur le hacker, system failure. |

بعد الهجمات الأخيرة.. مخاوف من حرب إلكترونية محتملة 15.05.2017

يحذر الخبراء من تكرار الهجمات الالكترونية "غير المسبوقة" التي استهدفت مؤخراً أكثر من مئتي ألف ضحية في 150 بلداً من بينها مؤسسات حكومية كشركة السكك الحديدية الألمانية. وتتزايد المخاوف من حدوث "فوضى إليكترونية" في العالم.
Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), aufgenommen am 05.01.2017 in Berlin. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

ماسن: قدرة ألمانيا على شنّ هجمات إلكترونية أفضل وسيلة للحماية 10.01.2017

شدد رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية هانز غيورغ ماسن على ضرورة أن تصبح ألمانيا قادرة على شنّ هجمات إلكترونية خاصة حتى تتمكن من صدّ محاولات اختراق شبكاتها على الإنترنت.

A portion of Russian Embassy complex is seen as diplomats meet inside over the growing discord between U.S. President Barack Obama and Russian President Vladimir Putin, Friday, August 9, 2013, in Washington. Russia's decision last week to grant temporary asylum to National Security Agency leaker Edward Snowden put a damper on U.S.-Russia relations, prompting President Obama to cancel a planned one-on-one meeting with President Putin in a month. (AP Photo/J. Scott Applewhite) |

أوباما يقرعقوبات ضد روسيا بعد اتهامها بالتدخل في الانتخابات 29.12.2016

أعلن الرئيس الأمريكي أوباما الخميس عن حزمة إجراءات عقابية ضد روسيا، من بينها طرد دبلوماسيين وإغلاق منشأتين روسيتين على خلفية القرصنة الإلكترونية التي يتهم بها روس أثناء الانتخابات الرئاسية وأسفرت عن فوز دونالد ترامب.
ILLUSTRATION - Auf einem Mobiltelefon ist am Mittwoch (12.09.2012) in Stuttgart ein Smiley Symbol zu sehen. Am Mittwoch 19.09.2012 wird der auf der Seite liegende Smiley 30 Jahre alt. Längst ist die auf jeder gängigen Tastatur zu erzeugende Zeichenfolge rund um den Online-Smiley Bestandteil der Schreibkultur wie etwa in E-Mails, Chats oder der Kurzmitteilung SMS. Foto: Franziska Kraufmann dpa/lsw (Zu lsw Korr: Glückwunsch :-) Seit 30 Jahren geistert das Grinsegesicht durchs Netz vom 13.09.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

رسائل التهنئة – وسيلة موسمية للاحتيال الإلكتروني 26.12.2016

رسائل التهنئة بالعام الجديد أو بالأعياد قد تتحول إلى مصيدة توقع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أو الانترنت في شراك قراصنة الانترنت والمحتالين. فكيف يمكن اكتشاف رسائل التهنئة المزيفة؟ وكيف ينبغي التعامل معها؟

ILLUSTRATION - Das Wort Virus ist am 24.08.2012 auf einem Computerbildschirm in Berlin zu sehen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa (zu dpa Korr-Bericht Risiko Blackout-Virus - Energiebranche rüstet gegen Hacker auf vom 03.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Kahnert

خبراء- الرسائل الإلكترونية تمكن القراصنة من اختراق هاتفك! 05.09.2016

شهدت العقود الأخيرة تطورا سريعا للشبكة العنكبوتية التي اقتحمت حياتنا العامة وأصبح استعمالها لا غنى عنه، لكن المخاطر التي تلوح بها عديدة وخطيرة، فماهي الخطوات التي يجب اتخاذها لتجنب الوقوع في مصيدة القرصنة الإلكترونية؟
Symbolbild Hackerangriff, Internet, Sicherheit, Cyberkriminalität, Kommunikation. #66934043 Copyright: Sergey Nivens - Fotolia.com

شبيغل: روسيا وراء القرصنة الإلكترونية على مجلس النواب الألماني 30.01.2016

أكدت تقارير إعلامية ألمانية تورط الحكومة الروسية في عملية القرصنة التي تعرض لها البرلمان الألماني (بوندستاغ)، فيما نقل موقع شبيغل عن مسؤول أمني أن تلك الهجمات لم تقتصر على ألمانيا وحدها بل طالت دولا من الناتو.
Ein Mann arbeitet am 12.07.2014 in Kaufbeuren (Bayern) an der Tastatur eines Laptops. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

قراصنة إنترنت روس يدخلون التاريخ 06.08.2014

تمكنت مجموعة من قراصنة الإنترنت الروس من الحصول على أكثر من مليار من البيانات الشخصية السرية، وهو رقم قياسي جديد في عالم القرصنة الإلكترونية، ولم يتم حتى الآن من معرفة هوية القراصنة بالرغم من تحديد موقعهم.
Naval honour guards stand as they wait for a review on China's aircraft carrier Liaoning in Dalian, Liaoning province, September 25, 2012. China's first aircraft carrier was delivered and commissioned to the Navy of the Chinese People's Liberation Army on Tuesday after years of refitting and sea trials. REUTERS/Xinhua/Zha Chunming (CHINA - Tags: MILITARY POLITICS) NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA. YES

البنتاجون يتهم الصين بالتجسس العسكري وبكين ترد بأن الاتهامات "عارية من الصحة" 07.05.2013

وجهت الولايات المتحدة الاتهام مباشرة إلى الصين في تقرير ربط بكين بهجمات القرصنة الإلكترونية ضد أمريكا. وقالت إن بكين تعمل على جمع المعلومات الاستخبارية ضد القطاعات الأمريكية إلا أن الصين وصفت التقرير بأن عار من الصحة.
#49044395 -Hacker © alphaspirit

الاستخبارات الألمانية تنشئ قسما جديدا لمكافحة القرصنة الالكترونية 24.03.2013

نشرت مجلة " دير الشبيغل" الألمانية خبرا مفاده أن المخابرات الألمانية تعتزم إنشاء قسم خاص يتولى مهمة مكافحة القرصنة الإلكترونية على شبكات الأنتر نت "الهكارز". ويتركز عمل القسم على حماية مؤسسات الدولة والاقتصاد الألماني.
Ein Computernutzer sitzt vor dem Monitor und hält eine CD in den Händen, aufgenommen am 22.11.2008 in Weimar. Die im Internet verübten Straftaten nehmen bundesweit zu. Die Kriminalstatistik führt unter «Tatmittel Internet» im vergangenen Jahr mehr als 179.000 erfasste Delikte auf und damit acht Prozent mehr als 2006. Rund drei Viertel der per Internet begangenen Straftaten sind Betrugsdelikte. In Thüringen wurden laut Landeskriminalamt (LKA) 2007 rund 500 Fälle von Internetkriminalität registriert nach 330 im Jahr zuvor. Knapp 370 Tatverdächtige ermittelten die Thüringer Beamten im vergangenen Jahr. Foto: Hendrik Schmidt dpa/lth (zu dpa-Korr. «Tatort Internet - für Polizei oft mehr als einen Klick entfernt» vom 23.11.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel Schlagworte Rohlinge , Verberchen , .Computer , .Kriminalität , .Internet , .Technik , Laptop , Datenklau , Monitor , cD , .Gesellschaft , Computer-Kriminalität , Computerkriminalität

تنامي القرنصة الإلكترونية تلقي بظلالها على العلاقات الألمانية الصينية 24.02.2013

ذكرت تقارير إعلامية ألمانية تعرض شركات ألمانية وأوروبية لهجمات إلكترونية من قبل قراصنة كومبيوتر (هاكرز) وأن "الهجمات النوعية" التي قام القرصنة الذين يُعتقد أنهم من الصين طالت أيضا حواسب تابعة للسلطات الأمنية في ألمانيا.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Computer Code ist am 20.11.2011 auf einem Bildschirm in Köln zu sehen. Hacker haben die Internetseite des britischen Innenministeriums kurzzeitig lahmgelegt. Die Seite konnte am Samstagabend für einige Stunden teilweise nicht aufgerufen werden, funktionierte am Sonntag aber wieder problemlos. Im Kurzmitteilungsdienst Twitter warnten Hacker der Gruppe Anonymous, dass die Seite von nun an jeden Samstag lahmgelegt werden könnte. Foto: Oliver Berg dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

جرائم الإنترنت: صناعة بالمليارات ومحاولات متزايدة لمواجهتها 19.09.2012

القرصنة الإلكترونية وجرائم الإنترنت من المجالات التي تشهد الجديد كل يوم. واجتمع مجموعة من الخبراء في مدينة بون في المانيا لبحث المشكلة ومحاولة الوصول لطرق لمكافحة هذه الجرائم التي أصبحت صناعة بالمليارات.
Hackerwettbewerb „Chaos Constructions“ in Sankt-Petersburg. 29. August 2010

القرصنة في المغرب بين النضال الإلكتروني والتجريم 05.02.2012

خلال الشهور الأخيرة اشتد نشاط الهاكرز المغاربة مخترقين العديد من المواقع الوطنية والعربية، تارة من أجل رد الاعتبار للمغربيات، وتارة من أجل الرد على بتر خريطة المغرب في قطر، وتارة للتعبير عن آرائهم حول قضايا وطنية.
القرصنة الإلكترونية في تونس تفتك بصناعة السينما والموسيقى

القرصنة الإلكترونية في تونس تفتك بصناعة السينما والموسيقى 21.09.2010

تشهد ظاهرة القرصنة الإلكترونية في تونس تناميا ملحوظا وترتفع معها الخسائر في قطاع السينما والموسيقى. وتتباين آراء الخبراء حول نجاعة تدابير مكافحتها، في ظل إقبال الشباب عليها وعجز الحكومة عن توظيف آلاف من خريجي الجامعات.