هو الكتاب المقدس عند المسلمين، يؤمنون به وبأنه كلام الله الذي نزل على النبي محمد قبل أكثر من 1400 سنة، ويعتبرونه معجزة. يحتوي على 114 سورة، مؤلفة بدورها من آيات. ويتضمن القرآن العديد من الأحكام والقصص والمواعظ.

يؤمن المسلمون بالقرآن وبأنه أنزل من الله إلى النبي محمد عبر الملك جبريل، ونقل بالتواتر من جيل لى جيل. وحول القرآن تطورت علوم عدة كالتفسير وأسباب النزول والتأويل. كما تُرجم القرآن إلى كثير من لغات العالم. ويؤمن المسلمون أن تلاوة القرآن ذات فضل عظيم. واشتهر خلال العقود الأخيرة العديد من القارئين له.