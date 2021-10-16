نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

القرآن

هو الكتاب المقدس عند المسلمين، يؤمنون به وبأنه كلام الله الذي نزل على النبي محمد قبل أكثر من 1400 سنة، ويعتبرونه معجزة. يحتوي على 114 سورة، مؤلفة بدورها من آيات. ويتضمن القرآن العديد من الأحكام والقصص والمواعظ.

يؤمن المسلمون بالقرآن وبأنه أنزل من الله إلى النبي محمد عبر الملك جبريل، ونقل بالتواتر من جيل لى جيل. وحول القرآن تطورت علوم عدة كالتفسير وأسباب النزول والتأويل. كما تُرجم القرآن إلى كثير من لغات العالم. ويؤمن المسلمون أن تلاوة القرآن ذات فضل عظيم. واشتهر خلال العقود الأخيرة العديد من القارئين له.

2018**** Digital quran on a smartphone and Holy Quran book. Close-up.

لماذا أزالت "آبل" تطبيقاً شهيراً للقرآن من متجرها في الصين؟ 16.10.2021

تثير إزالة تطبيق شهير للقرآن من متجر تطبيقات شركة آبل في الصين جدلاً واسعاً وانتقادات شديدة للشركة الأمريكية، خصوصاً وأن الحذف جاء "انصياعاً" لأوامر بكين. فهل جاء حذف التطبيق بسبب "نصوص دينية غير قانونية" بالفعل؟
Bildnummer: 54922706 Datum: 16.02.1885 Copyright: imago/imagebroker Goethe im 70. Lebensjahre, historische Abbildung aus Deutsche Literaturgeschichte von 1885 People Repro Reproduktion Porträt kbdig xdp xo0x 1885 quadrat 19 70 1885 Abbildung Abbildungen alt alte alter altes aus Bild Bilder Darstellung Darstellungen deutsch Deutsche deutscher deutsches Europäer Europaeer Gemälde

غوته بين فايمار والشرق... عبقرية الشاعر وغواية الأماكن 11.12.2020

"غوته لم يكن ليكون غوته دون الشرق"، رأي للباحثة الألمانية المختصة في دراسة يوهان فولفغانغ فون غوته وشعره، كاترينا مومزين. ما سر الإلهام الذي كان يبعثه الشرق في مخيلة أمير الشعراء الألمان وشاعر الأمراء؟
Muslims burn an effigy of French president Emmanuel Macron with shoes as they take part in a protest calling for the boycott of French products and denouncing Macron for his comments over Prophet Mohammed's caricatures, in Dhaka, Bangladesh, October 30,2020 (Photo by Mushfiqul Alam/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

بنغلادش.. حشد غاضب يقتل رجلا ويحرق جثته بتهمة "تدنيس" القرآن 30.10.2020

لقي رجل حتفه في بنغلاديش، بعدما تم الاعتداء عليه بالضرب حتى الموت على يد حشد من الناس اتهموه بإساءة التعامل مع القرآن، حسب الشرطة في بنغلادش. جاء ذلك وسط غضب متزايد من تصريحات ماكرون بخصوص الرسوم المجسدة لنبي الإسلام.
20.04.2020, Nordrhein-Westfalen, Wuppertal: Ein aufgeschlagener Koran liegt im Gebetsraum der Ditib Zentralmoschee, der wegen der Corona-Pandemie für die Gläubigen verschlossen bleiben muss. Der Fastenmonat Ramadan beginnt wegen der Corona-Pandemie unter schwierigen Umständen und großen Einschränkungen. (zu dpa: Ausnahme-Ramadan: Corona-Strapazen und pfiffige Ideen) Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

رمضان في ظل كورونا.. تحديات تواجه الحظر! 23.04.2020

قد يكون رمضان هذا العام 1441 هجريا الموافق سنة 2020 ميلادية أغرب شهر صوم في تاريخ المسلمين، فجائحة كورونا جعلت اجتماع الناس أكبر خطر يهدد بعدوى الفيروس وهذا يلقي بظلاله على طقوس العبادة الاسلامية التي تقوم على الجماعة.
Police inspect the front of a mosque in Dresden, Germany on September 27, 2016, one day after an improvised bomb destroyed the entrance. REUTERS/Matthias Schumann

ألمانيا - مجهولون يمزقون عشرات المصاحف في مسجد في بريمن 10.06.2019

ربما يكون شخصا وحيدا وربما أكثر من شخص، وربما يكون بدافع ديني أو سياسي أو بدافع آخر، فما زالت التحقيقات جارية حول دوافع تمزيق 50 نسخة من القرآن في أحد مساجد مدينة بريمن بشمال ألمانيا.

Omar Wone, 8, from Futa, a Koran student, called a talibe, sits on the floor of the daara (Koranic school) where he lives and learns Koran in Saint-Louis, Senegal, February 8, 2019. Omar was complaining about chest pain. REUTERS/Zohra Bensemra SEARCH TALIBE BENSEMRA FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES. Story: https://reut.rs/2tyIpVb

السنغال ومدارسها القرآنية.. استغلال الأطفال بحجة التعليم 26.03.2019

يتعرض الأطفال داخل بعض مدارس تعليم القرآن في السنغال إلى أسوء أنواع الاستغلال، حيث يُجبرهم المدرسون هناك على التسول في الشوارع. وفي حالة عدم تمكنهم من جمع المال الكافي، يتعرضون في أغلب الأحيان للتعنيف الجسدي.
Schilder hängen am 03.02.2015 in Berlin über dem Eingang zur Al-Nur-Moschee. Laut Verfassungsschutz gilt sie als Hochburg der radikalen Salafisten. Nun ist die Moschee im Stadtteil Neukölln erneut im Focus der Öffentlichkeit geraten. Verschiedene Medien berichten, dass in den Räumlichkeiten an der Haberstraße Imam Sheikh Abdel Moez al-Eila eine Predigt gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frauen gehalten habe. Foto: Paul Zinken/dpa (zu dpa Neuköllner CDU-Stadtrat kritisiert Iman für rückständige Predigt am 03.02.2015)

خوفاً من "السلفية".. دعواتٌ لمراقبة الدروس بمسجد شهير في برلين 15.01.2019

يرتبط مصطلح "السلفية" في ألمانيا بالأفكار المتشددة والشباب المتطرف. ووجه سياسي في برلين انتقادات بسبب ما قال إنه غياب رقابة الدولة عن تعليم القرآن في مسجد النور، الذي تصنفه سلطات برلين كـ"مؤسسة يسيطر عليها السلفيون".
El Masra Schlagworte: Sineb El Masra, Autorin Copyright: DW Bildbeschreibung: DW Interview mit der Autorin Sineb El Masra

ناشطة نسوية: الجدل حول الإسلام يجب أن يكون انطلاقا من دستور ألمانيا 28.11.2018

أوضحت ناشرة المجلة النسائية "الغزالة" أن المسلمين في ألمانيا يتحاورون اليوم بطريقة أكثر تحررا حول دينهم. وهذا يضع علامات استفهام على علاقة السلطة الذكورية.
ARCHIV - Der Halbmond auf dem Minarett der Abubakr Moschee in Frankfurt (Hessen) hebt sich am 19.09.2014 als Schattenriss vor der Sonne ab. Foto: Boris Roessler/dpa (zu dpa «Fachtagung befasst sich mit muslimischen Jugendlichen» vom 27.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"البديل" يطالب الحكومة الألمانية باتخاذ إجراءات ضد "انتشار الإسلام في ألمانيا" 09.10.2018

طالبت الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي الحكومة الألمانية هذا الأسبوع بـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المضامين والدعوات المخالفة للدستور الألماني الواردة في القرآن".

دفن المصاحف القديمة في باكستان 29.03.2018

تقوم وكالة "خيبر" الباكستانية بمشاركة متطوعين بجمع نسخ ممزقة من المصحاف لدفنها لاحقاً في "مقبرة المصاحف"، وتُدفن النسخ الممزقة في أماكن لا يمشي عليها السكان.
Ein Islamist verteilt am Samstag (14.04.2012) am Potsdamer Platz in Berlin kostenlose Koran-Exemplare an Passanten. Die Koran-Verteilung wird von den radikalislamischen Salafisten initiiert. Sie wollen rund 25 Millionen Koran-Exemplare kostenlos in Deutschland verteilen. Die Sicherheitsbehörden beobachten die Aktionen. Foto: Britta Pedersen dpa/lbn | Verwendung weltweit

استمرار حظر حملة سلفية لتوزيع المصحف في ألمانيا 19.12.2017

قررت المحكمة الإدارية العليا بألمانيا استمرار حظر حملة "اقرأ" لتوزيع المصحف التي تشرف عليها منظمة "الدين الحق" السلفية، وذلك بعد سحب أصحاب الدعوى لدعوتهم المقدمة ضد حضرها، بعد دقائق من بدء جلسة الاستماع.
Muslim female immigrants on stroeget in Copenhagen Denmark July 23 2005. Foto: Francis Dean +++(c) dpa - Report+++

أمين عام رابطة العالم الإسلامي: يتعين القبول بقوانين حظر الحجاب 10.05.2017

قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إن القوانين المتعلقة بحظر الحجاب، في الدول غير الإسلامية، شرعية، وعلى المسلمين القبول بها، مؤكدا أنه على المسلمين أن لا يضعوا القرآن فوق قوانين البلدان المستضيفة لهم.
12.12.2016 *** FILE PHOTO: Canada's Prime Minister Justin Trudeau takes part in a news conference in Ottawa, Ontario, Canada, December 12, 2016. REUTERS/Chris Wattie/File Photo

ترودو يندد بالتعصب وبحادثة تمزيق نسخة من القرآن في جامعة بكندا 01.04.2017

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالتعصب، بعدما قام مشاركون في اجتماع لرئاسة جامعة أونتاريو بتمزيق نسخة من القرآن وبترديد شعارات معادية للإسلام احتجاجا على إقامة صلوات في المدارس.

FILE - In this June 19, 2009 file photo, two women, one wearing the niqab, a veil worn by the most conservative Muslim that exposes only a woman's eyes, right, walk side by side, in the Belsunce district of downtown Marseille. 71 Prozent der Deutschen sind laut einer aktuellen Umfrage fuer ein Burka-Verbot. In Frankreich unterstuetzten sogar 82 Prozent der Befragten die Pläne der dortigen Regierung, die Verschleierung des Gesichts in der Oeffentlichkeit zu unterbinden, heisst es in einer am Donnerstag veroeffentlichten Studie des US-Meinungsforschungsinstituts Pew Research. In Grossbritannien und Spanien traeten jeweils rund 60 Prozent der Befragten fuer ein Verbot von Burkas und vergleichbaren Gewaendern ein, in den USA hingegen finde sich dafuer keine Mehrheit. (AP Photo/Claude Paris, file)

النمسا تصادق على قانون يحظر ارتداء البرقع وتوزيع القرآن 29.03.2017

صادقت حكومة النمسا على قانون يتعلق باندماج الأجانب في المجتمع النمساوي، القانون المثير للجدل ينص على حظر ارتداء البرقع ويمنع توزيع القرآن في الأماكن العامة. تنظيمات حقوقية وناشطون في المجتمع المدني عارضوا هذا القانون.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Islamist verteilt am 14.04.2012 in der Innenstadt von Hannover kostenlose Koran-Exemplare an Passanten. Die Koran-Verteilung wird von den radikalislamischen Salafisten initiiert. Sie gelten als die radikalsten Anhänger des Islam - auch in Deutschland gewinnen Salafisten immer mehr Anhänger. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa-KORR.: Von der Schulbank in den Dschihad? Salafistische Szene wächst vom 16.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا تبحث عن وسيلة للتخلص من نسخ "ترجمة متشددة" للقرآن 03.01.2017

صادرت السلطات الألمانية آلاف نسخ من ترجمة للقرآن باللغة الألمانية بحجة أن ترجمتها تبنت نهجا متطرفاً ومتشدداً يحث على الكراهية والعنف، لكن السلطات الآن أمام معضلة التخلص من هذه النسخ بطريقة ملائمة.
Polizeibeamte durchsuchen am 08.11.2016 ein Wohnhaus in Hildesheim (Niedersachsen), direkt gegenüber der Moschee Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim e.V. (DIK). In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden am frühen Dienstagmorgen fünf IS-Verdächtige verhaftet. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

حملة أمنية كبيرة ضد شبكة للإسلاميين في عشر ولايات ألمانية 15.11.2016

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات وتفتيش كبرى في عشر ولايات ألمانية صباح اليوم الثلاثاء ضد أفراد جماعة تسمي نفسها "الدين الحق"، وذلك بشبهة دعمهم لتنظيم "الدولة الاسلامية" وتجنيد مقاتلين للتنظيم. وقد خطرت السلطات الجماعة.
مزيد من المقالات