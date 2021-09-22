تشكل القدس محور النزاع والمواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين، لاسيما منذ احتلال الجيش الإسرائيلي لقسمها الشرقي 1967. وتعتبر إسرائيل المدينة عاصمتها الموحدة، في حين يتمسك الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

القدس مدينة عريقة وقديمة يعود تاريخها إلى الألف الخامس قبل الميلاد. كما أنها مدينة مقدسة لدى أتباع الديانات السماوية حيث تضم كنسية والمسجد الأقصى وحائط المبكى. وتطلق إسرائيل على المدينة اسم أورشليم. وتشهد القدس منذ نشأتها تاريخا حافلا من الصراعات والنزاعات أحدثها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.