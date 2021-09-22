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القدس

تشكل القدس محور النزاع والمواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين، لاسيما منذ احتلال الجيش الإسرائيلي لقسمها الشرقي 1967. وتعتبر إسرائيل المدينة عاصمتها الموحدة، في حين يتمسك الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

القدس مدينة عريقة وقديمة يعود تاريخها إلى الألف الخامس قبل الميلاد. كما أنها مدينة مقدسة لدى أتباع الديانات السماوية حيث تضم كنسية والمسجد الأقصى وحائط المبكى. وتطلق إسرائيل على المدينة اسم أورشليم. وتشهد القدس منذ نشأتها تاريخا حافلا من الصراعات والنزاعات أحدثها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

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المذيعة نعمة الحسن ومعاداة السامية: تضامن وانتقادات 22.09.2021

لا تزال قضية المذيعة الألمانية-الفلسطينية نعمة الحسن تتفاعل، حيث دعا أكثر من 400 شخص في رسالة موجهة للقناة الألمانية (WDR) إلى استمرار التعاون معها. فما هي خلفيات قضية الحسن وسبب تعليق القناة تقديمها أحد برامجها العلمية؟

معرض في برلين يحتفى بالتعددية الدينية للقدس 25.12.2017

يحتضن المتحف اليهودي ببرلين معرضا حول القدس كمدينة مقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين. ويقام المعرض تحت شعار "أهلا وسهلا للقادمين إلى القدس" من 11 ديسمبر/ كانول أول 2017 إلى 30 أبريل/ نيسان 2018.

مسلمون ومسيحيون ضد العنصرية والإرهاب 13.03.2017

اجتمع مسلمون ومسيحيون في دورتموند يتقدمهم مطران القدس لمناقشة سبل مواجهة العنصرية والإرهاب. وخرج المشاركون بتوصيات تدين الإرهاب وتحث على حماية الشباب من مخاطر التطرف.
+++Nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu verwenden!+++ 02.10.2016+++Mohammed Assaf Singer und Star Aus Palästina Party In Düsseldorf (c) DW/A. Juma

محمد عساف: وراء شخصيتي الفنية يختبئ إنسان بسيط 05.10.2016

أحيا الفنان محمد عساف حفلة غنائية في مدينة دوسلدورف الألمانية. DW التقت هناك بالنجم الفلسطيني الذي أعرب عن سعادته بوجوده مع جمهوره في ألمانيا، كما تحدث في حوار معه عن المواقف والمشاعره والعواطف التي تربطه بجمهوره.
In this Friday, Dec. 24, 2010 file photo, a cross is seen backdropped by the Church of Nativity, traditionally believed by Christians to be the birthplace of Jesus Christ, during a Christmas parade in the West Bank town of Bethlehem. A long-needed renovation of the Church of the Nativity is slowly getting under way in Bethlehem, the town of Jesus' birth, in the face of political and religious conflicts that have kept one of Christendom's holiest sites in a state of decay for centuries. (AP Photo/Nasser Shiyoukhi, File).

خبراء ورجال دين ...كنائس فلسطين مهددة بأن تصبح متاحف 07.05.2016

يدق رجال دين وخبراء ناقوس الخطر من "كارثة" محدقة بالمجتمع الفلسطيني جراء ظاهرة هجرة المسيحيين الذين لم تعد نسبتهم تتجاوز1 في المائة. القس نعيم خوري راعي الكنيسة المعمدانية في بيت لحم يحذر من "تحول الكنائس إلى متاحف".
Die Schule Hand in Hand in Jerusalem Jüdisch - arabische Schule in Jerusalem, die ihr 18. jähriges Bestehen in diesem Jahr feiert. Bei den Bildern geht es um die Räume der Schule so wie eine Klasse und um die Bilder der Wände des Eingangs der Schule. Copyright: DW/H. Aslan

"يدا بيد" مدرسة "التعايش السلمي" بين اليهود والعرب في القدس 27.03.2016

"يد بيد" اسم مدرسة ثنائية القومية في القدس تجمع الطلاب العرب واليهود وتستقبلهم من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، واضعة الصراع السياسي جانباً، متطلعة إلى المساهمة في إحلال السلام والحياة المشتركة لبناء مستقبل أفضل.
Juli 2015 A man holds a sample of synthetic cannabis in a drug den in Shuafat refugee camp in East Jerusalem; Copyright: DW/J. Purkiss

المخدرات مَهرَب صغار الفلسطينيين في القدس الشرقية 20.07.2015

البنايات المهجورة في مخيم شعفاط لللاجئين الفلسطينيين قرب القدس الشرقية أضحت مرتعا لمدمني المخدرات، الذين يتعاطونها في سن مبكرة. جيسيكا بوركس زارت المخيم والتقت المدمنين وبحثت عن أسباب تعاطيهم للمخدرات القاتلة.
Weihnachten in Palästina

أنوار الميلاد تضيء الأراضي الفلسطينية وترنو للعدالة 14.12.2014

يحتفل الفلسطينيون مع بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر بانطلاق فعاليات أعياد الميلاد المجيدة التي تبدأ بإضاءة أشجار الميلاد في الساحات العامة، وتصل ذروتها عشية قداس العيد في منتصف ليلة الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
Israeli border policemen ride a light rail tram in Jerusalem November 11, 2014. If there has been a constant target of Palestinian attacks during weeks of unrest in Jerusalem, it is the city's Light Rail, a sleek tram that snakes through downtown, past the ancient walls of the Old City, symbolically uniting the Jewish West and the Arab East, an area Israel captured in a 1967 war. Launched in 2011, the project was hailed as a piece of infrastructure that would transform the city, bringing Israelis and Palestinians closer through shared public rail transport. While in some ways that has happened, the past few months have torn that cosmopolitan picture apart. Picture taken November 11, 2014. REUTERS/Ronen Zvulun (JERUSALEM - Tags: TRANSPORT POLITICS CIVIL UNREST) ATTENTION EDITORS: PICTURE 12 OF 26 PICTURES FOR WIDER IMAGE STORY 'RIDING THE FINE LINE' SEARCH 'TRAM RONEN' FOR ALL IMAGES

المواصلات في القدس.. وسائل خوف متنقلة 30.11.2014

تشهد مدينة القدس في الفترة الأخيرة أعمال عنف متصاعدة، وقد أدت إلى تنامي الشعور بالخوف لدى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء داخل المدينة، وتبرز هذه المخاوف خاصة داخل وسائل النقل والمواصلات.
Palestinian women take cover as Israeli police used stun grenades to disperse a crowd trying to enter the compound known to Muslims as Noble Sanctuary and to Jews as Temple Mount in Jerusalem's Old City November 5, 2014. Israeli security forces entered the Jerusalem holy compound and clashed with Palestinian stone throwers on Wednesday, officials said. Daily clashes between Israeli security forces and Palestinians in the streets of East Jerusalem and the Old City compound have stoked fears of a new Palestinian Intifada, or uprising. REUTERS/Ammar Awad (JERUSALEM - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION TPX IMAGES OF THE DAY)

المقدسيات يدفعن ثمن العنف الدائر في القدس 10.11.2014

مع ازدياد حدة العنف في القدس الشرقية بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي، بدت الفلسطينيات المقدسيات أكثر عرضة للاعتداءات من ذي قبل حسب شهادة مراقبين.
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%82/714490621908410 ***Das Screenshot darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über Facebook Arab Idol verwendet werden***

الصراع في ليبيا يطارد مرشح مسابقة"أراب آيدول" 08.09.2014

خالد الزروق المرشح الليبي في المسابقة الغنائية المعروفة "أراب آيدول" تحول في الأيام الأخيرة إلى موضوع سجال ساخن بين الليبيين، بعضهم يتهمه بأنه"زلم" من عهد نظام القذافي وآخرون يؤيدون نجاحه الفني. لكن الزروق قرر الانسحاب!
Main title HIZMA VILLAGE Photo title: travelers in a hiking Place and date WEST BANK april 2 copy right –photographer : Samara, Dw Correspondent

الضفة الغربية: نزل في رام الله..يجذب الشباب الغربي 08.04.2014

كلمنتين دو لا سو، شابة فرنسية قررت استخدام أول بيت للشباب في رام الله بالضفة الغربية. النزل أو بيت الشباب يعد تجربة رائدة داخل الأراضي الفلسطينية لتنشيط السياحة. مراسلنا في رام الله يلقي الضوء على هذه التجربة.
Women of the Wall Mitglieder beten an der Mauer während ihres traditionellen Rosh Chodesh Treffens. Fotograf/Quelle: Women of the Wall Aufgenommen wann: Mai 2013 Aufgenommen wo: Jerusalem, Israel

نساء يهوديات يطالبن بحقوق الصلاة على قدم المساواة مع الرجال 29.06.2013

تدعي إسرائيل أنها دولة ديمقراطية و يهودية في آن واحد. لكن جماعة " نساء الحائط" تكافح من أجل حقوق المرأة ومساواتها مع الرجال في الطقوس الدينية، كما تطالب بالتعددية الدينية في إسرائيل، طارحة بذلك أسئلة حول الهوية اليهودية.
A man depicting Jesus holds a cross as he walks towards the Church of the Holy Sepulchre on Good Friday in Jerusalem's Old City April 6, 2012. Christian worshippers retraced the route Jesus took along Via Dolorosa to his crucifixion in the Church of the Holy Sepulchre. REUTERS/Darren Whiteside (JERUSALEM - Tags: RELIGION TPX IMAGES OF THE DAY)

متلازمة القدس - أوهام دينية دحضتها الانترنت؟ 29.03.2013

يكاد مرض "متلازمة القدس"، الذي هو عبارة عن أوهام دينية واضطرابات عقلية يصاب بها أشخاص بكامل مداركهم العقلية عند زيارتهم القدس وشعورهم بالصدمة لمدى اختلافها عن تصوراتهم، يختفي تماما. والسبب في ذلك هو الانترنت.
Active dozens of institutions and charities civil officially licensed in the Gaza Strip in the distribution of alms to the poor and the needy according to specific mechanisms. Association Darketab wa sona and expresses its concern over the fate of the work to be eligible for Zakat campaign in Gaza. Place and Date: Gaza- 28-7-2012 Photographer: shawgy al farra-- allows for publication Deutsche Welle

حماس تثير جدلا في غزة ورام الله لفرضها قانونا لجمع الزكاة 04.08.2012

تسببت حكومة حماس في غزة في سجال جديد مع السلطة الفلسطينية وحكومتها في رام الله وبعض العلماء وعلى رأسهم مفتي القدس، بسبب إقدامها على فرض قانون لجمع الزكاة في قطاع غزة عبر هيئة الزكاة التي بدأت عملها بداية شهر رمضان.
Bilderrechte: Eldad Menuhin (der Sohn unserer Korre. in Israel) protests in Jerusalem on the 5th of august 2011 saturday night with participation of 30 thousand people from the middle class for the report athe Israeli summer following the Arab spring

ربيع الثورات العربية يرفع حرارة صيف الاحتجاجات في اسرائيل 07.08.2011

تحت ضغط الاحتجاجات والاعتصامات التي شارك فيها عشرات الآلاف احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن بإلهام من ثورات الربيع العربي، اضطر رئيس الحكومة الاسرائيلية إلى تشكيل لجنة للتفاوض مع المحتجين، وايجاد حل للمشكلة.
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