تُطلق تسمية القدس الغربية على أراضي القدس التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية في حرب 1948. تضم القدس الغربية اليوم مقر الحكومة الإسرائيلية والكنيست، إضافة إلى غالبية المرافق الحكومية الإسرائيلية الأخرى.

بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 تم تقسيم القدس إلى شطرين، القسم الغربي وسكنته غالبية يهودية، في حين شكل العرب القسم الشرقي من المدينة. بدأت إسرائيل منذ عام 1949 بنقل مقارها الحكومية ووزاراتها إلى القدس الغربية رغم عدم اعتراف الأمم المتحدة بذلك. وقد انجزت الحكومة الإسرائيلية عملية الانتقال هذه في ستينات القرن الماضي حيث تم إنجاز مقار الكنيست والمؤسسات الأخرى.