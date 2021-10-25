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القدس الشرقية

احتلت إسرائيل القدس الشرقية في حزيران/يونيو عام 1967 وضمتها إلى القدس الغربية في نفس هذا الشهر. وفي الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل أن القدس غير قابلة للتجزئة، يصر الفلسطينيون على القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المستقبلية.

تقدر مساحة القدس الشرقية حوالي 12 بالمائة فقط من مساحة القدس دون مساحة الأماكن المقدسة للديانات السماوية الثلاث. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها الغربي والشرقي عاصمة لها، في حين يرفض الفلسطينيون وغالبية دول العالم ذلك. وقد أثار قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ردود فعل غاضبة على الصعيدين العربي والدولي.

This handout picture taken and released on October 25, 2021, shows German President Frank-Walter Steinmeier (C) and his wife Elke Buedenbender (L) exchanging gifts with pope Francis during a meeting in the Vatican. (Photo by Handout / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / VATICAN MEDIA - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

الرئيس الألماني ينتقد سياسة اللجوء للاتحاد الأوروبي 25.10.2021

التقى الرئيس الألماني وزوجته البابا فرنسيس بابا الفاتيكان. وانتقد شتاينماير سياسة اللجوء للاتحاد الأوروبي، كما اتفق والبابا على رفض سلوك القيادة البيلاروسية بـ"استقدام أشخاص من الشرق الأوسط وارسالهم للحدود المختلفة".

People wave the French and Algerian flags during a demonstration against a municipal order banning the conspicuous showing of foreign flags issued by French right-wing UMP mayor of Nice Christian Estrosi (not pictured), following Algeria's fans celebrations during the 2014 FIFA World Cup, on July 05, 2014, in Nice, southeastern France. The French courts have suspended the controversial order on July 4, 2014, deeming it disproportionate. AFP PHOTO / VALERY HACHE (Photo credit should read VALERY HACHE/AFP via Getty Images)

أزمة قد تطول - إخفاق سياسة التصالح بين فرنسا والجزائر 04.10.2021

دخلت العلاقات بين باريس والجزائر مرحلة جديدة من الاضطراب مع استدعاء السفير الجزائري في باريس. ما أسباب هذه الخلافات بين البلدين اللذين يفترض أن يحييا خلال أشهر الذكرى الستين لانتهاء الحرب في الجزائر واستقلالها عن فرنسا؟
ARCHIV - 05.03.2020, Türkei, Edirne: Syrische Flüchtlingskinder sind in der türkischen Grenzstadt Edirne am Fluss ·Tunca Nehri· in der Nähe des Grenzu·bergangs Pazarkule-Kastanies. Angesichts der zugespitzten Lage in griechischen Flüchtlingslagern sind etliche rheinland-pfälzische Kommunen zur Aufnahme von zusätzlichen Flüchtlingen bereit. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

هل تغير تركيا سياستها تجاه اللاجئين السوريين وتعيدهم إلى بلدهم؟ 29.09.2021

منذ سنوات تنهج تركيا سياسة " الباب المفتوح" تجاه اللاجئين السوريين وتسمح لهم بدخول البلاد. لكن هذه السياسية بدأت تشهد رفضاً ملحوظاً من قبل الأتراك ولذلك أسباب. فهل يعيد الرئيس التركي أردوغان اللاجئين السوريين إلى بلدهم؟
ARCHIV *** ILLUSTRATION - Eine Frau wirft am 09.09.2013 in der Wahlzentrale im Rathaus in Gevelsberg im Ennepe-Ruhr-Kreis (Nordrhein-Westfalen) einen Stimmzettel in eine Wahlurne, während im Hintergrund eine Deutschlandfahne zu sehen ist. Die Bundestagswahl findet am 22. September 2013 statt. Foto: Jonas Güttler/dpa | Verwendung weltweit

ترشيح مهاجرين للبوندستاغ.. بحث عن ناخبين أم اقتناع بأهميتهم في الحياة السياسية؟ 19.09.2021

تكاثف جهود ائتلاف الاتحادين المسيحين لدعم مرشح معسكر المحافظين 13.09.2021

جهود ائتلاف الاتحادين المسيحين تتكاثف في الحملة الانتخابية بتقديم دعم قوي لمرشح معسكر المحافظين بسبب تراجع شعبيتهما قبل أقل من ثلاثة أسابيع على اقتراع غير واضح المعالم.

Hundreds of people run alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane as it moves down a runway of the international airport, in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug.16. 2021. Thousands of Afghans have rushed onto the tarmac at the airport, some so desperate to escape the Taliban capture of their country that they held onto the American military jet as it took off and plunged to death. (AP Photo)

أفغانستان تدفع الأحزاب الألمانية لكشف سياسة اللجوء في برامجها 08.09.2021

دفع انهيار الوضع في أفغانستان ومشاهد الهروب الهوليودي من إعصار طالبان لعودة موضوع اللجوء لقلب الحملة الانتخابية الألمانية. وبعدما تم تجاهل الموضوع في بداية الحملة، عادت الأحزاب وكشفت عن برامجها بشأن موضوع بالغ الحساسية.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am 09.10.2016 in Bamako in Mali von Staatspräsident Ibrahim Boubacar Keita mit militärischen Ehren am Flughafen begrüsst. Merkel befindet sich auf einer dreitägigen Afrikareise und besucht auch noch Niger und Äthiopien. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

سياسة ألمانيا إزاء غرب أفريقيا- التزامات كبيرة وحضور اقتصادي ضعيف 28.08.2021

لم تحظ منطقة بالاهتمام في عهد ميركل، كما منطقة غرب أفريقيا، حيث هناك جنود ألمان يشاركون في مهام تدريبية. وكان الاقتصاد وقضية الهجرة على رأس أولويات الحكومة، لكن حضور ألمانيا لا يتناسب مع دورها، كما يرى البعض البعض.
German Chancellor Angela Merkel attends a news conference following talks with state leaders to discuss anti-coronavirus measures at the Chancellery in Berlin, Germany August 10, 2021. REUTERS/Christian Mang/Pool

تحليل: سياسة المستشارة ميركل الاقتصادية- النجاحات والإخفاقات 17.08.2021

واجهت المستشارة أنغيلا ميركل وحكوماتها خلال فترة حكمها الأزمات الصعبة بنجاح ورباطة جأش. غير أنها فوتت على ألمانيا فرص الريادة في قطاعات مستقبلية عديدة. السؤال المطروح، هل تستطيع الحكومة القادمة مواجهة التحديات القائمة؟

TOPSHOT - A group of migrants wait to leave the San Vicente Migrant Reception Station (ESM) in Meteti, Darien province, Panama, on August 5, 2021 on their way to the United States. - Panama's Foreign Minister Erika Mouynes and Colombia's Foreign Minister Marta Lucia Ramirez will meet tomorrow in Darien province to assess the migration situation at the border. (Photo by Rogelio FIGUEROA / AFP) (Photo by ROGELIO FIGUEROA/AFP via Getty Images)

وجهة نظر: المهاجرون في أوروبا جزء من الحل 15.08.2021

غالبا ما تتم الإساءة إلى المهاجرين بتحميلهم المسؤولية عن مشاكل أوروبا، لكن مايكل ثيدغسمان المدير التنفيذي لمنظمة "آي يو ووتش" يرى أن وضع رؤية طويلة الأمد لاندماج المهاجرين سيصب في صالح القارة الأوروبية.
Im Iran inhaftierte Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi

إيران والرهائن.. تلاعب بمصير المعتقلين للضغط على بلدانهم 11.08.2021

بشكل منهجي وتعسفي، يتم في إيران اعتقال أجانب أو إيرانيين من أصحاب الجنسيات المزدوجة وتقديمهم للمحاكمة. وتستخدم القيادة في طهران هؤلاء كورقة ضغط ضد دول عديدة، من بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
(FILES) In this file photo taken on June 28, 2018 Newly elevated cardinal, Giovanni Angelo Becciu from Italy, attends the courtesy visit of relatives following a consistory for the creation of new cardinals in the Apostolic Palace at St Peter's Basilica in Vatican. - A trial, which opens On July 27 in the Vatican around the opaque purchase of a London building by the Holy See, is expected to be delicate for the image of the government of the Church, at best defrauded by men of business, at worst stricken with internal corruption at the top. (Photo by ANDREAS SOLARO / AFP)

بدء المحاكمة المتعلقة بفضيحة مالية غير مسبوقة في الفاتيكان 27.07.2021

افتتحت جلسات محكمة تتعلق في فضيحة استثمار تضمنت استخدام أموال الكنيسة لشراء عقار فاخر في منطقة تشيلسي الثرية في لندن. وللمرة الأولى في تاريخ الفاتيكان ظهر كاردينال في قفص الاتهام، حيث تجري محاكمته مع تسعة آخرين.
Afghanistan, Kunduz+++Sherinagha Azizi lost his drug store in recent confilcts between Taliban and Afghan security forces in Khanabad district.

بعد العراق وليبيا.. هل فشل التدخل الغربي في أفغانستان؟ 05.07.2021

لم تتمكن سياسة التدخل الغربي من تحقيق سوى القليل من أهدافها وما تم التخطيط له، ليس في أفغانستان فقط، وإنما في العراق وليبيا أيضا. فما هي أسباب هذا الإخفاق؟ وكيف يبدو الوضع اليوم على أرض الواقع؟
20.04.2019, Berlin: Franka (l-r), Sandra und Daniela rauchen bei einer Protestaktion für legalen Cannabis-Konsum im Görlitzer Park einen Joint. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

هل سيتم قريبا تقنين بيع واستهلاك الحشيش في ألمانيا؟ 26.06.2021

الملايين يحصلون على المخدرات يوميا ويتعاطونها، رغم أنها ممنوعة. وفي ألمانيا هناك ملامح تغيير في سياسة المخدرات. إذ يُعتقد أن مسألة تقنين وشرعنه بعض المخدرات ستلعب دورا في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية هذا العام.
May 22, 2021*** A bag of foodstuffs provided by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) sits on the back of a pull cart as Palestinians collect food aid following a cease-fire reached after an 11-day war between Gaza's Hamas rulers and Israel, in Gaza City, Saturday, May 22, 2021. (AP Photo/John Minchillo)

فلسطينيون ممنوعون من اللجوء في أوروبا.. قرارات ترحيل معلّقة 21.06.2021

يعاني اللاجئون الفلسطينيون إلى أوروبا من عقد قانونية و"تعريفية" تمنعهم من الحصول على حق اللجوء. مهاجر نيوز تمكن من توثيق بضعة من تلك الحالات.
FILE PHOTO 26.09.2021***Some thirty Syrian refugees from different camps seeking asylum hold banners outside the Swedish Embassy in Copenhagen, Denmark on Wednesday, Sept. 26, 2012. The Syrians claim that Danes won't give them asylum because Denmark doesn't consider the civil war in Syria to affect all parts of Syria. Sweden gives a three-year temporary asylum to Syrians what ever part of Syria they come from. (AP Photo/POLFOTO/Jens Dresling) DENMARK OUT

سياسة اللجوء الدنماركية الجديدة "غير إنسانية و"عديمة الضمير" 04.06.2021

أقرت الدنمارك قانونا يتضمن تشديد إجراءات اللجوء من ضمنها إقامة مراكز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي لفحص طلبات اللجوء. القانون الجديد أثار الكثير من الانتقادات. خبراء وحقوقيون يتعبرونه "غير إنساني"، و سياسة "بلا ضمير".
In this photo provided by the Spanish Civil Guard in Ceuta, Spain, on Tuesday May, 18, 2021, a member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain. Spain's North African enclave of Ceuta is facing a humanitarian crisis after thousands of migrants swum around or jumped a border fence left unguarded by Morocco as part of a diplomatic row with its European neighbor. (Guardia Civil via AP)

صحف أوروبية: "المهاجرون يدفعون ثمن سياسة الابتزاز بين المغرب وأوروبا" 20.05.2021

في ضوء أزمة الهجرة على الحدود بين المغرب وإسبانيا، تناولت صحف أوروبية "استغلال" المغرب للمهاجرين واستخدامهم كورقة "ابتزاز"، كما انتقدت سياسة الهجرة الأوروبية التي "تعتمد على الطغاة" عوضاُ عن اتباع سياسة لجوء إنسانية.
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