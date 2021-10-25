احتلت إسرائيل القدس الشرقية في حزيران/يونيو عام 1967 وضمتها إلى القدس الغربية في نفس هذا الشهر. وفي الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل أن القدس غير قابلة للتجزئة، يصر الفلسطينيون على القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المستقبلية.

تقدر مساحة القدس الشرقية حوالي 12 بالمائة فقط من مساحة القدس دون مساحة الأماكن المقدسة للديانات السماوية الثلاث. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها الغربي والشرقي عاصمة لها، في حين يرفض الفلسطينيون وغالبية دول العالم ذلك. وقد أثار قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ردود فعل غاضبة على الصعيدين العربي والدولي.