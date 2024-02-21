القبض على مشتبه بهم في عصابة تهريب بشر في ألمانيا

شهدت ألمانيا حملة مداهمات واسعة في أربع ولايات حيث تم القبض على عدد من الأشخاص بشبهة الانتماء إلى عصابة تهريب بشر. تركزت هذه الحملة بعدة مدن رئيسية وسط تحذيرات من تصاعد النشاطات غير القانونيةلعصابات الجريمة المنظمة.

ألقت الشرطة الألمانية القبض على عدد من الأشخاص في حملة مداهمة واسعة شملت أربع ولايات، اليوم الأربعاء (21 فبراير/شباط 2024)، ضد أشخاص يُشْتَبَه في انتمائهم لإحدى عصابات تهريب البشر؛ وتركزت هذه الحملة في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية في الولاية التي تقع بغرب ألمانيا على الحدود مع بلجيكا وهولندا إن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم يتألف من رقمين.

وأوضح المتحدث أن الشرطة استعانت بنحو 700 فرد لتنفيذ هذه الحملة في ولاية شمال الراين ويستفاليا وحدها، وهي أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، مشيرا إلى أن هؤلاء الأفراد كان من بينهم قوات خاصة مدججة بالسلاح من الشرطة الاتحادية. وذكر أن حملة المداهمة تم تنفيذها في 20 موقعا في الولاية من بينها أماكن في مدن دوسلدورف (عاصمة الولاية) ومدينة كولونيا.

وبحسب معلومات، يُعْتَقَد أن شبكة التهريب المشتبه بها قامت من بين أمور أخرى بشراء قوارب لعبور القناة الإنجليزية.

يذكر أن شراء أنواع معينة من القوارب ومحركات القوارب يستلزم في شمال فرنسا منذ بضعة سنوات تقديم بطاقة الهوية ورقم هاتف، وهو إجراء تم اتخاذه في إطار مكافحة عمليات التهريب إلى المملكة المتحدة. وأوضح المتحدث باسم الشرطة الاتحادية في ولاية شمال الراين ويستفاليا أن أوامر التفتيش التي صاحبت حملة المداهمة كانت تهدف إلى تحريز أدلة ثبوت.

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية صرح في وقت سابق بأن العملية التي جرت صباح اليوم في ولايات شمال الراين ويستفاليا وهيسن وبافاريا وشليسفيغ- هولشتاين، كانت تهدف إلى تنفيذ عدة مذكرات اعتقال أوروبية.

كما شاركت السلطات الأمنية في فرنسا وبلجيكا أيضا في العملية، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الألمانية. ويُعْتَقَد أن المشتبه بهم شاركوا في تهريب أشخاصعبر القناة الإنجليزية.

وأكدتمنظمة الشرطة الأوروبية "يوروبول" أن العملية شملت عدة دول في أنحاء القارة. الأوروبية وليس فقط في ألمانيا ومع ذلك، قالت متحدثة باسم "يوروبول" لوكالة الأنباء الألمانية إنه لن يتم الإفصاح عن تفاصيل بخصوص العملية لغاية انتهاء التحقيقات.

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا)