القبض على لص مسن فاقت قيمة سرقاته 400 ألف دولار!

ذكر موقع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن الشرطة الأمريكية، اعتقلت متقاعدا (82 عاماً) بتهمة سرقة عشرات الشقق، وأضاف أن المتقاعد المُلقب بـ"لص العطل" كان يستهدف بالأساس الشقق الراقية. وأشار موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن المتقاعد من ولاية فلوريدا، سرق ساعات وخواتم زفاف ومجوهرات ثمينة، وأردف أن قيمة المسروقات التي استولى عليها المتقاعد من أماكن متعددة كانت مرتفعة للغاية.

وأوضح الموقع الألماني أن المتقاعد، كان يستخدم عدة طرق لسرقة الشقق من بينها ادعاء زيارته لصديق ما أو تبادل أطراف الحديث مع السكان، وأضاف أن المتقاعد كان يستعمل المصعد بهدف التنقل من شقة إلى أخرى، من أجل تنفيذ عمليات السرقة.

ولفت المصدر إلى أن أغلب الشقق، التي تعرضت للسرقة على يد المتقاعد، تعود لأشخاص كانوا في عطلة بعيدة عن مكان إقامتهم، حيث كان يعرف اللص ذلك من خلال الكمية الكبيرة للصحف أو البريد أمام المنزل، وأردف أن سلوك الفاعل كان عادياً للغاية، وهو ما أبعد عنه كل الشبهات.

وبعد تعرض أكثر من شقة للسرقة، نزلت الشرطة بكل ثقلها بهدف الكشف عن الفاعل والزج به في السجن. أما عن طريقة اكتشاف أمره، فقد تردد المتقاعد على شقة كان ينوي سرقتها، وأخبر حارسها أنه ينوي زيارة صديق له يدعى سواريز. بيد أن الحارس أوضح للمتقاعد أنه لا يوجد شخص يحمل هذا الاسم، وطلب منه البقاء عند مدخل المسكن. فيما كانت الشرطة تراقب المتقاعد، الذي تم القبض عليه وبحوزته حقيبة فارغة كان ينوي وضع المسروقات فيها.

وأشار موقع صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن قيمة مسروقات المتقاعد بلغت أكثر من 400 ألف دولار، ويواجه الآن عقوبة سجن تصل مدتها إلى 15 سنة، وأضاف الموقع أن ابنة الفاعل صدمت وذرفت الدموع على الهاتف بعد معرفتها بخبر اعتقال والدها. وتابع نفس المصدر أن الشرطة الأمريكية، تعتقد أن المتقاعد تورط في أكثر من 14 عملية سرقة منذ عام 2014، فيما قال الملازم بليك "لن تتوقع أبداً أن يقوم رجل بهذا العمر بفعل هذا (السرقة)".

ر.م/ع.ج