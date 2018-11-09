القبض على عاشر مشتبه به في حادث الاغتصاب الجماعي بفرايبورغ

ألقت السلطات الألمانية القبض على مشتبه فيه يعتقد أنه العاشر، الذي شارك في عملية اغتصاب جماعي بمدينة فرايبورغ بولاية بادن فيرتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على التسعة الآخرين في وقت سابق.

وقالت الشرطة والادعاء العام الألمانيان اليوم الخميس (20 كانون الأول/ ديسمبر 2018)، إن الشاب، البالغ من العمر 18 عاما والذي لا يقيم في مكان ثابت، اكتشف بالقرب من مأوى جماعي في بلدة إيميندينغن بالولاية المذكورة.

وكان هذا الشاب نجح في الهرب من السلطات بعد إلقاء القبض عليه بساعات وتقديمه للمحكمة الابتدائية في المدينة الجنوبية. إذ رمى بنفسه من النافذة في الطابق الثاني من مبنى المحكمة، إلا أنه ألقي القبض عليه بعد عدة ساعات من هروبه يوم أمس الأربعاء في فرايبورع. وكان هذا الشاب الجزائري الأصل معروفا للشرطة من خلال جنح سرقة ممتلكات وحيازة مخدرات.

وكانت التحقيقات أثبتت أن فتاة في الثامنة عشرة تعرضت منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لعملية اغتصاب على يد ما لا يقل عن عشرة رجال بعد خروجها من مرقص في فرايبورغ.

وألقت السلطات القبض على تسعة من المشتبه فيهم - ثمانية سوريين في عمر بين الثامنة عشرة والتاسعة والعشرين، بالإضافة إلى ألماني في الخامسة والعشرين بدون خلفية مهاجرة. وكان شهود قد أدلوا بأوصاف المشتبه فيه العاشر.

أ.ح/ي.ب (د ب أ)