القبض على سوري في برلين للاشتباه في صلته بالإرهاب

شاركت قوات النخبة الخاصة بالشرطة الألمانية "جي اس جي 9" في عملية إلقاء القبض على رجل في العاصمة الألمانية برلين صباح اليوم الثلاثاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) للاشتباه في صلته بالإرهاب.

وبحسب معلومات غير مؤكدة للقناة الألمانية الأولى (ARD) فإن المقبوض عليه اسمه الأول هو عبدالله، وأنه هدف للجهات الأمنية الألمانية منذ عدة شهور. وجاءت المعلومات الأولية عنه عبر جهة استخبارات أجنبية إلى "هيئة حماية الدستور"، أي الاستخبارات الداخلية الألمانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "برلينر موغن بورست" التي تصدر في العاصمة الألمانية.

وأعن الادعاء العام في برلين اليوم أن المقبوض عليه سوري (37 عاما)، ويشتبه في أنه جمع وتبادل معلومات عبر الإنترنت عن تصنيع القنابل.

وأضاف الادعاء العام: "يُشتبه في أن هدف تداول المعلومات عبر الدردشة الإلكترونية هو الإعداد لهجمات إرهابية".

ويجري الادعاء العام في كارلسروهه تحقيقات ضد المتهم للاشتباه في إعداده لجريمة تعرض أمن الدولة لخطر جسيم. وأعلنت أعلى سلطة إدعاء في ألمانيا أنه تم أيضا تفتيش منزل المشتبه به في برلين.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)