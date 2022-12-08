 القبض على رجل يٌشتبه في أنه مقاتل سابق مع "داعش" بمطار فرانكفورت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

القبض على رجل يٌشتبه في أنه مقاتل سابق مع "داعش" بمطار فرانكفورت

أُلقي القبض على رجل يُشْتَبَه في أنه مقاتل سابق في صفوف تنظيم "داعش" مباشرة لدى وصوله إلى مطار فرانكفورت، وذلك بحسب ما أعلن الادعاء العام. تهمة الرجل ليس فقط عضوية تنظيم إرهابي، بل أيضا ارتكاب جرائم حرب ضد ممتلكات آخرين.

رجلا شرطة في مطار فرانكفورت الدولي (18/04/2021)

القبض على رجل يٌشتبه في أنه مقاتل سابق مع "داعش" بمطار فرانكفورت (صورة من الأرشيف)

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2022)، إلقاء القبض على رجل يُشْتَبَه في أنه مقاتل سابق ضمن صفوف ما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية"، المعروف إعلاميا بـتنظيم "داعش"، وذلك لدى عودته إلى ألمانيا.

مختارات

آلاف الإيزيديين عانوا من ظلم وبطش داعش. عانى الناجون من صدمات شديدة بعد إنقاذهم. وبعد قضاء سنوات في مخيمات النازحين في العراق، تمكن أكثر من ألف إيزيدي من اللجوء في ألمانيا، نعرض ضمن هذا التقرير قصتين لاثنين منهم.

استعادت ألمانيا أربع نساء وستة أطفال ومراهقًا من مخيم لعائلات مقاتلي "داعش" في سوريا، مؤكدة أنها بذلك قامت بتسوية "كل الحالات المعروفة تقريبًا". وأوقفت النساء والشاب فور وصولهم لمحاكمتهم.

وأوضح الادعاء أن أفراد من الشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ألقوا القبض على الرجل مباشرة لدى وصوله إلى مطار فرانكفورت أمس الثلاثاء.

وأضاف الادعاء أن قاضي التحقيقات المختص أصدر أمرا بإيداع الرجل الحبس الاحتياطي. ويُعْتَقَد أن الرجل، الذي يحمل الجنسية الألمانية، سافر إلى سوريا مع زوجته في ربيع 2016 من أجل الانضمام إلى التنظيم، وفي أعقاب ذلك بوقت قصير تلقى تدريبا عسكريا في العراق ثم أصبح عضوا في وحدة قتالية.

ولا تتهم جهات التحقيق الرجل بعضوية تنظيم إرهابي وحسب، بل أيضا بارتكاب جرائم حرب ضد ممتلكات آخرين، حيث يُعْتَقَد أن التنظيم خصص للرجل وزوجته منزلين بعد فرار سكانهما الشرعيين.

وكانت قوات مسلحة كردية قد ألقت القبض على الرجل في 2017، حيث بقي في الحبس في مدينة إربيل شمالي العراق إلى أن عاد إلى ألمانيا يوم أمس.

ولم يعلن الادعاء عن عمر الرجل ولا مكان إقامته السابق في ألمانيا.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)

  • Irak Gewalt gegen Christen

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    تبتهل باكية الى المسيح، لاجئون مسيحيون في منطقة سهل نينوى نزحوا إليها بعد انتهاء مهلة تنظيم داعش ودعوتهم إلى اعتناق الإسلام أو دفع الجزية.

  • Irak christliche Flüchtlinge aus Mosul 20.07.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    أعلن رئيس ديوان أوقاف المسيحيين في العراق رعد كجه جي، أن آلاف المسيحيين غادروا مدينة الموصل بدلا عن دفع الجزية لتنظيم داعش.

  • Irak christliche Flüchtlinge aus Mosul 19.07.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    نشطاء مدنيون وصفوا حادثة تهجير المسيحيين بأنها عملية إبادة جماعية تشابه عملية الأنفال بحق الأكراد في ثمانينات القرن الماضي.

  • Irak Christen Kirche Archiv 2013

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    مسيحيو الموصل هم السكان الأصليون لهذه المنطقة وسكنوا فيها منذ أكثر من 3 آلاف عام. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ العراق التي تخلو فيها المدينة من المسيحيين.

  • Irak Gewalt gegen Christen

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    كنيسة في مدينة برطلة المسيحية في سهل نينوى. مناطق سهل نينوى التي التجأ إليها المسيحيون أمنة ويحميها سكان المنطقة وقوات البيشمركة الكردية، لكن خطر هجوم داعش عليها ما زال قائما.

  • Bildergalerie Irak Regionalkonflikt ISIS Kämpfer 23.06.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    تنظيم داعش كان قد أمهل مسيحيي الموصل 36 ساعة لإعلان إسلامهم أو دفع الجزية او ترك المدينة، وعكس ذلك يقام حد السيف عليهم.

  • Irak christliche Flüchtlinge aus Mosul 19.07.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    هربوا بثيابهم وتركوا وراءهم أموالهم وبيوتهم وأوراقهم الرسمية. تنظيم داعش صادر جميع ممتلكات المسيحيين وجعل عقاراتهم ملكا لدولة الخلافة الإسلامية وأسكن فيها أتباعه من أبناء المدينة.

  • Irak christliche Flüchtlinge aus Mosul 20.07.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    توزيع المساعدات الإنسانية على اللاجئين المسيحيين. كارثة إنسانية كبيرة تواجه المسيحيين وكثير منهم لا يعرف أين يتوجه أو يعيش في المستقبل.

  • Irak Plakat Christentum

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    تنظيم داعش رمز لبيوت المسيحيين في الموصل بحرف النون، واسماهم بالنصارى تمهيدا لطلب الجزية منهم أو قتلهم. مسيحيو العراق نددوا في مظاهرات لهم في كردستان العراق بعمليات القتل الجماعي بحقهم وطالبوا المجتمع الدولي بإنقاذهم.

  • Irak Mosul ISIS Islamischer Staat 2107.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    حملات تضامن كبيرة مع مسيحي الموصل في بغداد. عدد كبير من العائلات المسيحيين نزحت إلى بغداد والمحافظات الجنوبية.

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

07.12.2022, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Eine Person (2.v.r.) wird von Polizisten aus einem Hubschrauber gebracht. Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen mehrere Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene im Zuge einer Razzia festnehmen lassen. Zahlreiche Beamte waren in mehreren Bundesländern im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde. Beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe sollen die Haftprüfungen stattfinden. Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

"مزيج خطير".. هل يمكن لمواطني الرايخ تحدي الدولة الألمانية؟ 08.12.2022

تقدر الاستخبارات الداخلية أن حركة "مواطني الرايخ" تضم نحو 21 ألف عضو، عشرهم له توجهات عنيفة. وتقول الشرطة الجنائية إن الحركة "مزيج خطير من أشخاص" بمعتقدات غير عقلانية، وبعضهم أغنياء وبعضهم مسلحون. فهل يمكنهم تحدي الدولة؟

A fully veiled woman walks at the Kurdish-run al-Hol camp, which holds relatives of suspected Islamic State (IS) group fighters in the northeastern Hasakeh governorate, on December 6, 2021. - Al-Hol is the larger of two Kurdish-run displacement camps for relatives of IS jihadists in Syria's northeast. It holds mostly Syrians and Iraqis but also thousands from Europe and Asia suspected of family ties with IS fighters. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo by DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images)

اعتقال امرأة يشتبه بانتمائها لـ"داعش" في مطار فرانكفورت 12.03.2022

أكد الادعاء الألماني القبض على سيدة ألمانية في مطار فرانكفورت صدر بحقها مذكرة توقيف أواخر العام الماضي. تتهم السيدة بإدارة شبكة تبرعات لعضوات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ضمن أمور أخرى.

Iraqi defendant, identified only as Taha al-J., believed to have belonged to the Islamic State (IS) jihadist group, hides his face as judges arrive into the courtroom for the start of his trial for genocide and murdering a young Yazidi girl, he held as a slave, on April 24, 2020 at the Higher Regional Court (OLG) in Frankfurt am Main. - Defence lawyers Serkan Alkan (L) and Martin Heising (R) look on as the Iraqi defendant, identified only as Taha al-J., believed to have belonged to the Islamic State (IS) jihadist group, hides his face while arriving into the courtroom for the start of his trial for genocide and murdering a young Yazidi girl, he held as a slave, on April 24, 2020 at the Higher Regional Court (OLG) in Frankfurt am Main. (Photo by Arne Dedert / POOL / AFP) (Photo by ARNE DEDERT/POOL/AFP via Getty Images)

ألمانيا.. المطالبة بسجن عراقي مدى الحياة لقتله طفلة إيزيدية 08.11.2021

كشفت محاكمة عنصر من "داعش" بألمانيا فصولا جديدة من وحشية التنظيم. ويتهم عراقي باستعباد طفلة إيزيدية وإساءة معاملة والدتها. ماتت الطفلة بعدما قيدها بمنزله. زوجته عوقبت بالسجن 10 أعوام ويطالب الادعاء بسجنه مدى الحياة.