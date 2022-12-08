القبض على رجل يٌشتبه في أنه مقاتل سابق مع "داعش" بمطار فرانكفورت

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2022)، إلقاء القبض على رجل يُشْتَبَه في أنه مقاتل سابق ضمن صفوف ما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية"، المعروف إعلاميا بـتنظيم "داعش"، وذلك لدى عودته إلى ألمانيا.
وأوضح الادعاء أن أفراد من الشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ألقوا القبض على الرجل مباشرة لدى وصوله إلى مطار فرانكفورت أمس الثلاثاء.
وأضاف الادعاء أن قاضي التحقيقات المختص أصدر أمرا بإيداع الرجل الحبس الاحتياطي. ويُعْتَقَد أن الرجل، الذي يحمل الجنسية الألمانية، سافر إلى سوريا مع زوجته في ربيع 2016 من أجل الانضمام إلى التنظيم، وفي أعقاب ذلك بوقت قصير تلقى تدريبا عسكريا في العراق ثم أصبح عضوا في وحدة قتالية.
ولا تتهم جهات التحقيق الرجل بعضوية تنظيم إرهابي وحسب، بل أيضا بارتكاب جرائم حرب ضد ممتلكات آخرين، حيث يُعْتَقَد أن التنظيم خصص للرجل وزوجته منزلين بعد فرار سكانهما الشرعيين.
وكانت قوات مسلحة كردية قد ألقت القبض على الرجل في 2017، حيث بقي في الحبس في مدينة إربيل شمالي العراق إلى أن عاد إلى ألمانيا يوم أمس.
ولم يعلن الادعاء عن عمر الرجل ولا مكان إقامته السابق في ألمانيا.
ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)
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الكاتب: زمن البدري