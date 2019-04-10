القبض على ثمانية أشخاص في حملة لمكافحة الإرهاب في ألمانيا

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء (الثامن من مايو/ أيار 2019) إن أفراد الشرطة فتشوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم سبعة منازل في مدينة أوبرهاوزن غربي ألمانيا، وألقت القبض على ثمانية أشخاص للاشتباه في دعمهم لمنظمة إرهابية. كما شاركت وحدات شرطية خاصة في الحملة. ولم تلق السلطات مقاومة خلال القبض على المشتبه بهم.

مشاهدة الفيديو 56:06 شارك مقاتلو داعش العائدون: قنابل موقوتة في أوروبا؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3GdQg مقاتلو داعش العائدون: قنابل موقوتة في أوروبا؟

وبحسب بيانات المحققين، فإن الأمر لا يدور حول الاشتباه في التخطيط لشن هجمات في ألمانيا. وأوضح المحققون أن المعتقلين الثمانية يُشتبه في جمعهم أمول لدعم تنظيم داعش. وبحسب البيانات، فإن المشتبه بهم ألمان (أربعة رجال وأربع نساء) تتراوح أعمارهم بين 19 و58 عاما، وتربط غالبيتهم صلات قرابة. ومن المقرر استجواب المشتبه بهم لدى الشرطة في مدينة إيسن صباح اليوم. ولا تزال عملية تفتيش المنازل مستمرة. ومن المنتظر أن يقرر قاضي التحقيقات في وقت لاحق ما إذا كان سيُجرى إيداع المشتبه بهم السجن على ذمة التحقيق.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)