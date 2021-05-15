يكمن هدف "القبة الحديدية" في الحماية من الصواريخ الموجهة ضد أهداف إسرائيلية. وقد أظهرت هذه المنظومة كفاءة عالية في التصدي لصواريخ حركتي حماس والجهاد الإسلامي، فيما يلي معلومات متفرقة عن هذه المنظومة وكيفية عملها.

تضم منظومة القبة الحديدية رادار ومنظومة تحكم يمكنها التعرف على المقذوفات الطائرة ومسارها في ثوان قليلة. وبعد التعرف عليها واتخاذ قرار بتدميرها تطلق المنظومة صورايخ اعتراضية لتدمير الأهداف المعادية. غير أن مثل هذا التدمير يخلف شظايا تتسبب بأضرار كبيرة، لاسيما إذا سقطت في مناطق مأهولة.