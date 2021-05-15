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القبة الحديدية

يكمن هدف "القبة الحديدية" في الحماية من الصواريخ الموجهة ضد أهداف إسرائيلية. وقد أظهرت هذه المنظومة كفاءة عالية في التصدي لصواريخ حركتي حماس والجهاد الإسلامي، فيما يلي معلومات متفرقة عن هذه المنظومة وكيفية عملها.

تضم منظومة القبة الحديدية رادار ومنظومة تحكم يمكنها التعرف على المقذوفات الطائرة ومسارها في ثوان قليلة. وبعد التعرف عليها واتخاذ قرار بتدميرها تطلق المنظومة صورايخ اعتراضية لتدمير الأهداف المعادية. غير أن مثل هذا التدمير يخلف شظايا تتسبب بأضرار كبيرة، لاسيما إذا سقطت في مناطق مأهولة.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 13.05.21 *** Streaks of light are seen as Israel's Iron Dome anti-missile system intercept rockets launched from the Gaza Strip towards Israel, as seen from Ashkelon, Israel May 13, 2021. REUTERS/Amir Cohen

"درع" إسرائيل: كيف تعمل منظومة "القبة الحديدية"؟ 15.05.2021

منذ عشر سنوات تعمل في إسرائيل منظومة الدفاع الصاروخي المسماة "القبة الحديدية". لكنها لم تتعرض لاختبار أقسى مما تعرضت له في الأيام القليلة الماضية. فكيف تعمل هذه المنظومة؟
A rocket is fired from Gaza towards Israel, in Gaza May 4, 2019. REUTERS/Bashar Talib NO RESALES. NO ARCHIVES

مسائية DW: وقف إطلاق النار في غزة.. هدنة ثابتة أم تأجيل للحرب؟ 06.05.2019

بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل .. حماس تتحدث عن نجاحات في تجاوز القبة الحديدية ونتنياهو يؤكد ان المعركة لم تنته بعد. فهل يؤسس الاتفاق لهدنة دائمة أم يمهد لحرب جديدة؟
---ISRAEL OUT--- Israeli children look at the Israeli military's Iron Dome defence missile system, designed to intercept and destroy incoming short-range rockets and artillery shells, deployed in Gush Dan, the Tel Aviv metropolitan area, on November 17, 2012. Since the start of the Israeli's ongoing military operation, Israel's army says Palestinian militants have fired more than 580 rockets over the border, 367 of which hit southern Israel, and 222 of which were intercepted by the Iron Dome anti-missile system. Hamas's military wing said it fired a rocket at Jerusalem, and witnesses said another crashed into the sea off Tel Aviv on November 16. AFP PHOTO/RONI SCHUTZER (Photo credit should read RONI SCHUTZER/AFP/Getty Images)

القبة الحديدية: حصن إسرائيل الدفاعي 21.11.2012

منذ أكثر من أسبوع تنهمر الصواريخ التي تطلقها فصائل فلسطينية من قطاع غزة على مناطق مأهولة بالسكان في إسرائيل. وللتصدي لهذه الصواريخ طورت إسرائيل نظام دفاع صاروخي أطلق عليه اسم نظام القبة الحديدية.
Two Kassam rockets are fired by Palestinian militants from inside the northern Gaza Strip near sunset on 22 May 2007. The photograph was taken inside southern Israel outside the Kibbutz Mefalsim, which is near to Sderot, which has born the brunt of the Kassam rocket attacks during the past week. EPA/AMIR MERI +++(c) dpa - Report+++***Zu Teichmann, Kriegerische Töne aus Israel - Reaktionen auf Raketenterror aus dem Gaza-Streifen***

أوباما يطلب من الكونغرس توفير أموال لمساعدة إسرائيل على تطوير نظام دفاع صاروخي 14.05.2010

أعلنت إدارة الرئيس أوباما أنها ستطلب من الكونغرس المصادقة على منحة لإسرائيل بهدف مساعدتها على إقامة نظام دفاعي ضد الصواريخ قصيرة المدى بصورة أسرع. النظام الدفاعي موجه ضد الصواريخ التي قد تطلق على إسرائيل من لبنان أو غزة.