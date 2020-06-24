 القاهرة والخرطوم تعلنان عن اتفاق مع إثيوبيا بشأن سدّ النهضة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.06.2020

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القاهرة والخرطوم تعلنان عن اتفاق مع إثيوبيا بشأن سدّ النهضة

أعلنت الخرطوم والقاهرة أنّ أديس أبابا وافقت خلال قمّة أفريقية مصغّرة على تأجيل ملء سدّ النهضة، الذي تبنيه على نهر النيل، إلى حين إبرام اتّفاق ثلاثي، وبأنه تم التوافق على تشكيل لجنة لهذا الغرض.

صورة جوية لسد النهضة الإثيوبي

خاضت الدول الثلاث مفاوضات مضنية امتدت لما يقرب من عقد دون التوصل لاتفاق يحدد معالم طريقة تشغيل السد وملء خزانه.

قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الجمعة (26 يونيو/حزيران) عقب اجتماع لمصر وإثيوبيا والسودان ورئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو، إنه تم التوافق على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق.

وقال البيان "تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية".

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وأضاف أن ذلك يهدف إلى "الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصلإلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار".

يذكر أنه من المقرر أن يبحث المجلس هذا الملف الإثنين المقبل.

وفي الخرطوم قالت قالت الحكومة السودانية في بيان "تم الاتّفاق على أن يتمّ تأجيل ملء الخزّان إلى ما بعد التوقيع على اتّفاق"، مشيرة إلى أنّه تمّ أيضاً الاتفاق على أن "تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين".

م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

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