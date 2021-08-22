يفترض بالقانون الدولي تنظيم العلاقات بين الدول على أسس تحددها اتفاقات تمت في إطار الأمم المتحدة ومنظماتها. غير أن الوقائع تشير إلى خلافات لا تحصى في المفهوم والتطبيق ينتج عنها مشاكل قد تؤدي إلى نشوب الحروب.

للقانون الدولي تعريفات عديدة من أبرزها أنه مجموعة النظم والقواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتعاونها على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل منها في فضائه الجغرافي. وتعتمد فكرة القانون ونصوصه على مصادر عديدة أبرزها المعاهدات والاتفاقات الدولية. وقد تطور مفهوم القانون الدولي وتطبيقاته بالمعنى المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية.