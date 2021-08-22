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القانون الدولي

يفترض بالقانون الدولي تنظيم العلاقات بين الدول على أسس تحددها اتفاقات تمت في إطار الأمم المتحدة ومنظماتها. غير أن الوقائع تشير إلى خلافات لا تحصى في المفهوم والتطبيق ينتج عنها مشاكل قد تؤدي إلى نشوب الحروب.

للقانون الدولي تعريفات عديدة من أبرزها أنه مجموعة النظم والقواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتعاونها على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل منها في فضائه الجغرافي. وتعتمد فكرة القانون ونصوصه على مصادر عديدة أبرزها المعاهدات والاتفاقات الدولية. وقد تطور مفهوم القانون الدولي وتطبيقاته بالمعنى المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية.

Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, äußert sich bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Beratungen des Grünen-Bundesvorstandes. +++ dpa-Bildfunk +++

أنالينا بيربوك زعيمة الخضر ورافعة لواء حماية المناخ 22.08.2021

نائبة في البرلمان، محامية متخصصة في القانون الدولي، ربة أسرة ورياضية محترفة سابقاً. كل هذا اجتمع في رئيسة حزب الخضر، أنالينا بيربوك. الآن أصبحت مرشحة حزبها لخلافة أنغيلا ميركل. فهل تنجح من خلال ورقة حماية المناخ؟

FILE - This photo released on the official Facebook page of Syrian Presidency, shows Syrian President Bashar Assad casting his ballot in the parliamentary elections, as his wife Asma, left, stands next to him, in Damascus, Syria, Wednesday, April 13, 2016. Syrians living in government-held areas are to vote Wednesday in parliamentary elections, hours ahead of the resumption of talks in Geneva to resolve the country's five-year-long civil war. (Syrian Presidency via AP, file) |

على ماذا استندت ألمانيا في منع تصويت السوريين في سفارة بلادهم؟ 20.05.2021

منعت ألمانيا من بين دول أخرى إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في السفارة السورية في العاصمة برلين. كيف تنظر الحكومة الاتحادية للانتخابات وظروفها؟ وهل قرارها متسق مع القانون الدولي؟
DAMASCUS, SYRIA - FEBRUARY 21: A view of damaged Arbin Hospital after an airstrike carried out by Assad regime forces over the de-escalation zone in Arbin district of Eastern Ghouta in Damascus, Syria on February 21, 2018. Diaa Al-Din Samout / Anadolu Agency

لماذا يستهدف النظام السوري وحليفه المنشآت الطبية بشكل ممنهج؟ 10.03.2021

على امتداد عقد من الصراع في سوريا، الذي لم يعرف نهاية بعد، تعرضت المشافي لأكثر من 400 هجوم. وأشار تقرير لمنظمة غير حكومية مقرها برلين إلى أن الهجمات جزء من استراتيجية لمنع الخدمات الطبية عن المناطق التي تديرها المعارضة.
21.01.2018 ARCHIV - 21.01.2018, Polen: Krakau: Ein Mann, dem Augen und Mund verbunden sind, nimmt an der Veranstaltung «Gestohlene Gerechtigkeit» teil. Mit dem Protest sollte ein Zeichen gegen Diktatur und Unterdrückung gesetzt werden. Der Streit zwischen Polens Regierungspartei und der EU-Kommission über die Unabhängigkeit der Gerichte ist noch nicht ausgefochten. Viele der umstrittenen Gesetze, die aus EU-Sicht den Rechtsstaat aushöhlen, sind aber schon in Kraft. Polnische Juristen sehen verhängnisvolle Konsequenzen für die Arbeit der Justiz. (Zu dpa «Auswirkungen der polnischen Justizreformen») Foto: Omar Marques / Sopa Images/SOPA via ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

آلية دولة القانون الأوروبية.. هل تكفي لحماية الديمقراطية والحريات؟ 04.02.2021

منذ سنوات يدور نقاش في الاتحاد الأوروبي حول كيفية وقف التطورات المناهضة للديمقراطية في الدول الأعضاء. فهل آلية دولة القانون الجديدة وسيلة ناجعة ومناسبة لضمان ذلك؟
epa04714879 Yemenis stand on a bridge allegedly hit by an airstrike carried out by the Saudi-led coalition near the central city of Ibb, Yemen, 21 April 2015. According to reports, at least 24 people, allegedly all civilians, were killed when an airstrike targeting Houthi militia members hit the bridge, adding to the growing death toll from the past weeks of fighting which some agencies report as reaching 944 with 3487 wounded, as medical services in the impoverished country near collapse, even as the Saudi King calls up the elite National guard to partake in the Saudi led campaign in Yemen. EPA/STRINGER +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

حرب اليمن- استهداف الجسور يفاقم عدد الضحايا ومعاناة المدنيين 31.10.2020

تشير بيانات منظمات حقوقية عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة المدنيين نتيجة الحرب في اليمن، إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية، يستهدف البنية التحتية المدنية. وهو ما يمكنه أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب حسب القانون الدولي.

FILE PHOTO: A Turkish Petroleum (TPAO) engineer poses on the helipad of Turkish drilling vessel Yavuz in the eastern Mediterranean Sea off Cyprus, August 6, 2019. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

"الحقوق" التركية في المتوسط .. هل تستند إلى أسس قانونية؟ 21.07.2020

تصاعد التوتر بين تركيا واليونان، بعد تخطيط أنقرة للتوسع في المياه البحرية المحيطة بها وإعلانها البدء في التنقيب عن النفط بالقرب من جزيرة كريت. فهل هذه التحركات التركية شرعية وفق القانون الدولي؟ خبيرة ألمانية تشرح.
27.02.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Polizisten gehen am Vormittag vor der Zentrale der Bethmann Bank, der deutschen Niederlassung der niederländischen Großbank ABN Amro, im Frankfurter Bankenviertel. Die Geschäftsbank ist im Zusammenhang mit dem Steuerskandal um «Cum-Ex»-Aktiendeals durchsucht worden. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا: الاشتباه بتورط طالبي لجوء من غامبيا في عمليات تعذيب 09.07.2020

يقوم النائب العام في ألمانيا بإجراء تحقيقات بشأن عدد من طالبي اللجوء من غامبيا. ويُعتقد أن هؤلاء كانوا ينتمون لوحدة بالجيش الغامبي معروفة بسوء سمعتها في معاملة السجناء وأنهم متورطون في عمليات تعذيب واعتداءات وقتل.
Feb. 29, 2020*** (200229) -- MYTILENE, Feb. 29, 2020 () -- A boat with refugees and migrants arrives at Skala Sikaminias, on the Greek island of Lesbos, Greece, Feb. 29, 2020. Greek authorities suspended the operation of the customs post on the land border with Turkey on Friday, as groups of refugees and migrants were gathering on the Turkish side of the border, Greek national news agency AMNA reported. More than one million refugees and migrants have reached Greece since 2015, mainly coming from Turkish shores, seeking refuge in Europe from war and poverty. (/Marios Lolos) |

هل عمليات الإعادة القسرية للاجئين العالقين في البحر قانونية؟ 09.07.2020

تُتهم اليونان باعتراض قوارب المهاجرين في بحر إيجه وإعادتها قسريا إلى تركيا. ما مدى شرعية هذا العمل من وجهة نظر القانون الدولي؟ وهل يحق للمتضررين اتخاذ إجراءات قانونية ضده؟ في ما يلي أهم الأسئلة والأجوبة حول ذلك.
HANDOUT - 22.06.2020, Äthiopien, Benishangul-Gumuz: Dieses Satellitenbild, das am 28. Mai 2020 aufgenommen wurde, zeigt den Staudamm am Blauen Nil. Im Streit mit Äthiopien und dem Sudan um den künftig größten Staudamm Afrikas hat Ägypten den UN-Sicherheitsrat eingeschaltet. Ägypten befürchtet dann Wassermangel für seine Landwirtschaft, Industrie und Haushalte. In dem Konflikt beschworen beide Seiten eine Kriegsgefahr. ACHTUNG: NUR BIS ZUM 31.06.2020 ZU VERWENDEN! Foto: -/Maxar Technologies/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Staudamm und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits: Wassermarke darf nicht entfernt werden. Nur 14 Tage verwendbar. +++ dpa-Bildfunk +++ |

خبراء ألمان يرسمون آفاق حلٍ لمعضلة سد النهضة 24.06.2020

تشبه مباحثات سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا حوار الطرشان أمام تشبث مصر بـ"حقوقها التاريخية" وأثيوبيا بـ"طموحاتها المشروعة"، غير أن هناك خيارات أخرى تتطلب قدراً من الشجاعة بتقديم تنازلات متبادلة كما يرى خبراء ألمان.

September 16, 2013 - Aleppo, Syria - Syrian female rebel soldier pose in a buidling

ألمانيا.. لماذا لم تطل ذراع القانون العائدين من "داعش"؟ 25.05.2020

بعد أن كان الطريق مفتوحاً أمام العائدين من "خلافة داعش" الإرهابية إلى ممارسة حياتهم اليومية بألمانيا، باتت محاكماتهم ممكنة على ما اقترفت أيديهم هناك، فكيف أتاح القانون الدولي هذه الإمكانية التي كانت أقرب إلى المستحيل؟
Griechenland Flüchtlinge in Lesbos Stichworte: Flüchtlinge, Lesbos, Türkeideal,

الاتحاد الأوروبي يؤكد تصميمه على حماية حدوده الخارجية 05.03.2020

أظهر بيان الاجتماع الطارئ في بروكسل، عزم الأوروبيين على "حماية" الحدود الخارجية للاتحاد، بيد أنهم شددوا على أن تتفق الاجراءات المتخذة مع القانون الدولي، يأتي ذلك مع استمرار تدفق اللاجئين القادمين من تركيا.

Israeli flags fly in front of new Jewish housing in the Efrat Settlement, West Bank, September 7, 2014. Last week Israel published tenders to build 283 homes in a West Bank settlement days after announcing it s biggest land grab on Palestinian land in three decades. The move drew international condemnation as settlement building is seen as a major obstacle to peace with the Palestinians. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718 Israeli Flags Fly in Front of New Jewish Housing in The Efrat Settlement WEST Bank September 7 2014 Load Week Israel published Tenders to BUILD 283 Homes in a WEST Bank Settlement Days After announcing IT S Biggest Country Grave ON PALESTINIAN Country in Three Decades The Move Drew International condemnation As Settlement Building IS Lakes As a Major obstacle to Peace With The PALESTINIANS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718

وجهة نظر: القوة تسبق القانون لا سيما في سياسة الشرق الأوسط 20.11.2019

الولايات المتحدة الأمريكية تفكك أسس سياسة الشرق الأوسط التي تستند إلى القانون الدولي. والتعليل الأخير لبناء المستوطنات الاسرائيلية ما هو إلا خطوة إضافية. والأوروبيون ينظرون عاجزين، كما جاء في تعليق باربارا فيزل.
Israeli flags fly in front of new Jewish housing in the Efrat Settlement, West Bank, September 7, 2014. Last week Israel published tenders to build 283 homes in a West Bank settlement days after announcing it s biggest land grab on Palestinian land in three decades. The move drew international condemnation as settlement building is seen as a major obstacle to peace with the Palestinians. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718 Israeli Flags Fly in Front of New Jewish Housing in The Efrat Settlement WEST Bank September 7 2014 Load Week Israel published Tenders to BUILD 283 Homes in a WEST Bank Settlement Days After announcing IT S Biggest Country Grave ON PALESTINIAN Country in Three Decades The Move Drew International condemnation As Settlement Building IS Lakes As a Major obstacle to Peace With The PALESTINIANS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718

ردود فعل دولية منددة بقرار واشنطن بشأن الاستيطان والعفو الدولية تعتبره "جريمة حرب" 19.11.2019

يعتبر الاستيطان من القضايا التي أدت لتوقف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين منذ 2014. وبعد ترحيب إسرائيل بقرار أمريكا عدم اعتبار المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، توالت الانتقادات الدولية والعربية للقرار الأمريكي.
Presiding Judge Renckens, center, opens the court session in The Hague, Netherlands, Monday, Oct. 30, 2017, in the case against a Dutch national of Ethiopian descent for alleged war crimes committed during the 1970's regime in Ethiopia. (AP Photo/Peter Dejong) |

متهم سوري بجرائم حرب يمثل أمام محكمة في هولندا 02.09.2019

للمرة الأولى يمثل مواطن سوري أمام محكمة هولندية بتهمة إرتكاب جرائم حرب بموجب اختصاص هولندا بتطبيق القانون الدولي. المواطن السوري متهم بارتكاب جريمة قتل والانضمام لجماعة إرهابية. لكن الشكوك تحيط بتفاصيل القضية.
ACHTUNG: SPERRFRIST 15. FEBRUAR 01:01 UHR. - HANDOUT - 19.02.2017, Syrien, Al Hol: ARCHIV - Hisham, Lehrer aus Deir Ezzour, steht mit seinem sieben jährigen Sohn Ibrahim und seiner Tochter Nour im Flüchtlingslager Al Hol in der Region Hasakah, Syrien. (zu dpa «Fast jedes fünfte Kind wächst in Kriegen oder Konflikten auf») Foto: Save the children/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

بعد سبعين عاما لإعلانها.. اتفاقيات جنيف تواجه تحديات جديدة! 12.08.2019

في أعقاب الحرب العالمية الثانية قبل 70 عاماً تم اعتماد اتفاقيات جنيف التي تعتبر الركيزة الأساسية للقانون الإنساني الدولي. ولكن مع طبيعة الحروب المتغيرة والتحديات الكبيرة الحديثة، هل يتم تطبيق هذه الاتفاقيات بشكل فعال؟
3135585 06/19/2017 Passengers at Hamad International Airport in Doha. Valeriy Melnikov/Sputnik Foto: Valeriy Melnikov/Sputnik/dpa |

قانون اللجوء في قطر.. رائد خليجياً لكنه "ناقص" عالمياً 25.05.2019

يعد قانون اللجوء في قطر أول قانون لجوء في الخليج. ورغم أن القانون "قدوة للمنطقة" حسبما تقول منظمات حقوقية، إلا أنه "لا يتوافق تماماً مع القانون الدولي". وتثار تساؤلات حول توقيت إصداره وعلاقته بالأزمة الخليجية.
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