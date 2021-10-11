تنظيم إسلامي إرهابي متعدد الجنسيات. برز نشاطه في أفغانستان والعراق ثم سوريا لاحقا. ولم تقتصر هجماته على الشرق الأوسط، بل طالت أيضا أوروبا وأنحاء أخرى من عالمنا.

يعود تأسيس تنظيم القاعدة إلى الفترة الممتدة بين أغسطس/ آب 1988 وأواخر 1989، وهو تنظيم يدعو إلى الجهاد الدولي. ويقوم التنظيم بهجمات انتحارية وتفجيرات إرهابية تطال الأبرياء في مختلف أنحاء العالم. بعد مقتل زعيمها أسامة بن لادن تولى أيمن الظواهري زعامة التنظيم. تشمل أهداف القاعدة المعلنة إنهاء النفوذ الأجنبي في البلدان الإسلامية وإنشاء خلافة إسلامية جديدة.