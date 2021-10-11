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القاعدة

تنظيم إسلامي إرهابي متعدد الجنسيات. برز نشاطه في أفغانستان والعراق ثم سوريا لاحقا. ولم تقتصر هجماته على الشرق الأوسط، بل طالت أيضا أوروبا وأنحاء أخرى من عالمنا.

يعود تأسيس تنظيم القاعدة إلى الفترة الممتدة بين أغسطس/ آب 1988 وأواخر 1989، وهو تنظيم يدعو إلى الجهاد الدولي. ويقوم التنظيم بهجمات انتحارية وتفجيرات إرهابية تطال الأبرياء في مختلف أنحاء العالم. بعد مقتل زعيمها أسامة بن لادن تولى أيمن الظواهري زعامة التنظيم. تشمل أهداف القاعدة المعلنة إنهاء النفوذ الأجنبي في البلدان الإسلامية وإنشاء خلافة إسلامية جديدة.

Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

محادثات "صريحة واحترافية"...واشنطن "تنتظر" من طالبان الأفعال 11.10.2021

أعلنت واشنطن أن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين رفيعي المستوى من طالبان في قطر لبحث قضايا الأمن وحقوق الإنسان بأفغانستان وقضايا أخرى، مشددة مجددا أن الحكم على الحركة سيكون مرهونا بتصرفاتها، لا أقوالها فقط.
Dust rises after explosions hit Aden airport, upon the arrival of the newly-formed Yemeni government in Aden, Yemen December 30, 2020. Al Arabiya/Reuters TV/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST NOT OBSCURE LOGO.

قتلى وجرحى في انفجار بسيارة ملغومة استهدف موكب مسؤولين في عدن 10.10.2021

هز انفجار ضخم بسيارة ملغومة مدينة عدن اليمنية الساحلية جنوب البلاد استهدف موكبا يقل مسؤولين مخلفا قتلى وجرحى. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا التفجير، فيما لم تصدر الجهات الرسمية تصريحاً حول ذلك.
U.S. Army Pfc. Amy Alexanders dresses in her Marne Standard battle gear before taking part in a physical demands study, Tuesday, Feb. 25, 2014, in Ft. Stewart, Ga. The Army is conducting a study that will determine how all soldiers, including women, for the first time, will be deemed fit to join its fighting units from infantry platoons to tank crews. (AP Photo/Stephen B. Morton)

الجيش الأمريكي ينفي وقوع إطلاق نار أو إصابات في قاعدة عسكرية 23.09.2021

قال الناطق باسم البنتاغون إن المعلومات المتعلقة بحصول إطلاق نار في قاعدة فورت ميد "غير صحيحة"، مبينا أن ما حصل كان تدريباً مقرّراً مسبقاً، وذلك بعد ورود أنباء عن وقوع إطلاق نار وإصابة أشخاص في القاعدة العسكرية.
Adnan Abu Walid al-Sahrawi Up to $5 Million Reward Adnan Abu Walid al-Sahrawi (Abu Walid) is the leader of the designated Foreign Terrorist Organization (FTO) ISIS in the Greater Sahara (also known as ISIS-GS). ISIS-GS emerged when Abu Walid and his followers split from al-Qa’ida splinter group Al-Mourabitoun. Abu Walid first proclaimed his group’s allegiance to ISIS in May 2015, and, in October 2016, ISIS acknowledged his pledge. Based primarily in Mali along the Mali-Niger border, ISIS-GS has claimed responsibility for several attacks under Abu Walid’s leadership, including the October 4, 2017 attack on a joint U.S.-Nigerien patrol in the region of Tongo Tongo, Niger close to the Malian border, which resulted in the deaths of four U.S. soldiers and four Nigerien soldiers. The U.S. Department of State designated Abu Walid a Specially Designated Global Terrorist pursuant to Executive Order 13224 and ISIS-GS as a FTO under section 219 of the Immigration and Nationality Act on May 16, 2018. Quelle: https://rewardsforjustice.net/english/abu_walid.html __ INFO ZU VÖ: Sofern keine Kennzeichnung als urheberrechtlich geschützt erfolgt, gelten die Informationen dieser Webseite als Gemeingut und dürfen ohne die Genehmigung des Programms reproduziert, veröffentlicht oder anderweitig verwendet werden. Es wird gebeten, das RFJ-Programm als Quelle anzugeben. Weiterhin sind für Fotografien und Texte die Quellen bzw. Autoren oder ggf. das RFJ-Programm selbst entsprechend anzugeben.

مقتل زعيم داعش في منطقة الساحل على يد القوات الفرنسية 16.09.2021

القوات الفرنسية تقتل قائد تنظيم "الدولة الإسلامية" في الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي، كما أكد ذلك الرئيس إيمانويل ماكرون.

(L-R) Former President Bill Clinton, former First Lady Hillary Clinton, former President Barack Obama, former First Lady Michelle Obama, President Joe Bien, First Lady Jill Biden, former New York City Mayor Michael Bloomberg, Bloomberg's partner Diana Taylor, Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) and Senate Minority Leader Charles Schumer (D-NY) stand for the national anthem in a moment of silence at the 9/11 Memorial on the 20th anniversary of the September 11 attacks in Manhattan, New York City, on Saturday, September 11, 2021. Pool Photo by Chip Somodevilla/UPI Photo via Newscom picture alliance

في ظل انسحاب فوضوي من أفغانستان.. أمريكا تحيي ذكرى هجمات سبتمبر 11.09.2021

في مراسم كان يفترض أن تكون مفصلية في فترته الرئاسية حتى الآن، يضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحياء الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول وسط أجواء مرارة بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان.
ARCHIV - Das zweite Flugzeug von United Airlines, Flug 175 von Boston, steuert auf den noch unversehrten Turm des World Trade Centers in New York zu (Archivfoto vom 11.09.2001). Zum 5. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 lassen Verschwörungstheoretiker nichts unversucht, den größten Terroranschlag der Weltgeschichte umzudeuten. Laut einer Studie glauben mittlerweile 36 Prozent aller US-Bürger, dass Mitglieder der US-Regierung bei den Anschlägen geholfen haben, um Krieg im Nahen Osten führen zu können. Foto: Seth Mcallister EPA/AFP/dpa (zu dpa-Reportage: Wie Verschwörungstheorien den 11. September auf den Kopf stellen vom 05.09.2006) +++(c) dpa - +++

استئناف محاكمة المتهمين بتنفيذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.. فمن هم؟ 07.09.2021

تستأنف محاكمة خمسة أشخاص تتهمهم السلطات الأمريكية بتخطيط وتنفيذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 والتي أسفرت عن مصرع نحو 3 آلاف أمريكي.

Diese Combo des Fernsehsenders NTV zeigt ein Flugzeug, das am 11.9.2001 ins World Trade Center in New York fliegt. Zwei Flugzeuge sind an diesem Morgen kurz hintereinander in die Türme des World Trade Center gerast. Bei den schweren Explosionen wurden wahrscheinlich außer den Insassen der Maschinen zahlreiche Menschen innerhalb der beiden Wolkenkratzer getötet. Das FBI geht dem Verdacht nach, dass es sich um einen gezielten Anschlag von terroristischen Selbstmord-Attentätern handelt. Die oberen Teil der Wolkenkratzer gingen nach Explosionen in Flammen auf. Wrack- und Gebäudeteile der 411 Meter hohen Zwillingstürme flogen auf die Straße. Die Maschinen waren innerhalb von 18 Minuten in die Häuser gerast. Die Sicht war vollkommen klar und die Zone im Süden Manhattans ist für Fluge nicht zugelassen.

بايدن يأمر بنشر وثائق التحقيق في هجمات 11 أيلول/سبتمبر 04.09.2021

بعد ضغوط مستمرة لأهالي الآلاف من ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن وثائق من التحقيق بشأن الحادث الإرهابي. ما انعكاسات ذلك على السعودية؟
Demonstrators representing prisoners at the US Guantanamo Bay Naval Base walk during a rally against torture sponsored by Witness Against Torture with Amnesty International and the National Religious Campaign Against Torture 11 January 2008 on the National Mall in Washington, DC. AFP PHOTO / TIM SLOAN (Photo by Tim SLOAN / AFP) (Photo by TIM SLOAN/AFP via Getty Images)

لأول مرة..محقق سابق في غوانتانامو يقرّ بممارسة التعذيب ويلتقي ضحيته 02.09.2021

للمرة الأولى يقرّ محقق أمريكي سابق بتعذيب معتقلٍ في غوانتانامو. اليوم وبعد سنوات يلتقي الجلاد المعروف بـ"مستر إكس" بالمعتقل السابق، في سلسلة تحقيقات أجراها صحفيون ألمان بمناسبة ذكرى هجمات 11 من سبتمبر.

10.01.2019+++ Soldiers inspect the scene of a Houthi drone attack at Yemeni government military parade in al-Anad air base, Lahaj province, Yemen January 10, 2019. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVE

عشرات القتلى والجرحى في هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب اليمن 29.08.2021

سقط حوالي 30 قتيلا وأكثر من 50 جريحا من الجيش اليمني في هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب البلاد، كانت تستخدمها واشنطن لضرب تنظيم القاعدة. ولم تتبن أي جهة الهجوم، لكن الحكومة المعترف بها دوليا اتهمت جماعة الحوثيين.
ARCHIV - Bewaffnete Polizisten sichern am 20.01.2016 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) das Gebäude des Oberlandesgerichtes. Nach einem halben Jahr Prozessdauer nähert sich das Verfahren gegen den mutmaßlichen IS-Terroristen Kerim Marc B. dem Ende. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht kündigte überraschend noch für den 16.09.2016 das Plädoyer der Bundesanwaltschaft an. Mit einer Kalaschnikow und Handgranaten soll der gebürtige Dortmunder in den Reihen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gekämpft haben. Foto: Monika Skolimowska/dpa (zu dpa «Sieben Jahre Haft für mutmaßlichen IS-Terroristen gefordert» vom 16.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا: الحكم باقصى عقوبة على سوري أدين بقتل ضابط 26.08.2021

بعد 22 جلسة محاكمة، أصدرت المحكمة العليا في دوسلدورف أقصى عقوبة ينص عليها القانون الألماني بحق متهم سوري كما قضت بحبس شريك له، بعد أن ثبت لديها إدانتهما في قتل ضابط سوري وتوثيق الجريمة بالفيديو.

Das Standbild eines undatierten Propaganda-Videos, welches von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am 19.05.2017 ins Internet gestellt wurde und über die Associated Press am 10.06.2017 zur Verfügung gestellt wurde, zeigt IS Kämpfer in Deir ez-Zor (Syrien). (ACHTUNG: Bestmöglich verfügbare technische Qualität) Foto: Uncredited/Militant Photo/AP/dpa Foto: Uncredited/Militant Photo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

بعد عودة طالبان.. هل تصبح أفغانستان "قاعدة" للجهاد مجددا؟ 24.08.2021

انتصار طالبان وعودتها إلى السلطة، يثيران المخاوف والتساؤل فيما إذا كانت أفغانستان ستتحول مجددا إلى "قاعدة" للجهاد ومركزا للتخطيط لهجمات إرهابية، كما كانت في السابق. لكن للخبراء رأي آخر في علاقة طالبان مع القاعدة و"داعش".
Taliban fighters and Pakistani soldiers are now guarding the Torkham crossing side Taliban fighters stand guard on their side at a border crossing point between Pakistan and Afghanistan, in Torkham, in Khyber district, Pakistan, Saturday, Aug. 21, 2021. In the current situation of Afghanistan, pedestrian movement has been limited in Torkham border, only stranded people on both sides and trucks taking goods to Afghanistan can pass through this border point. Peshawar Khyber Pakhtunkhwa Pakistan Copyright: HussainxAli

"التعاون الإسلامي" تدعو لعدم استخدام أفغانستان "كملاذ للإرهاب" 22.08.2021

في اجتماع استثنائي بطلب من السعودية، دعت منظمة التعاون الإسلامي حركة طالبان ودول العالم لعدم السماح باستخدام أفغانستان "كملاذ للإرهاب والتطرف"، مطالبة طالبان بـ"احترام الحق في الحياة والأمن وكرامة" الأفغان.
In this image courtesy of the US Air Force, medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a US Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, August 21, 2021. - During an evacuation flight from an Intermediate Staging Base in the Middle East, the mother went into labor and began experiencing complications due to low blood pressure. The aircraft commander made the decision to descend in altitude to increase air pressure in the aircraft, which helped stabilize and save the mother’s life. Upon landing, Airmen from the 86th MDG came aboard and delivered the child in the cargo bay of the aircraft. The baby girl and mother were transported to a nearby medical facility and are in good condition. (Photo by - / US AIR FORCE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / US AIR FORCE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

أفغانية تلد في طائرة عسكرية أمريكية خلال إجلائها إلى ألمانيا 22.08.2021

وضعت سيدة أفغانية مولودتها بينما كانت على متن طائرة إجلاء أمريكية بعد هبوطها مباشرة في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا. وأكدت القوات الأمريكية أن الأم والطفلة بصحة جيدة.
FILE- In this Aug. 22, 1998 file photo, Jalaluddin Haqqani, founder of the militant group the Haqqani network, speaks during an interview in Miram Shah, Pakistan. A shadowy, Pakistan-based militant faction is on the rise within the Taliban, moving to unify the insurgency and further poison already frayed relations between Afghanistan and its neighbor, according to analysts. An audio recording of a recent meeting of the top Taliban leadership shows the Haqqani network _ a U.S.-designated terrorist organization that was linked to a Kabul bombing last month that killed 64 people _ is on the ascendancy, raising fears that Afghanistan faces another summer of fierce fighting. (AP Photo/Mohammed Riaz, File) |

تعرّف على شبكة حقاني أكثر الفصائل المتشددة ضمن طالبان! 21.08.2021

ظهر قادة شبكة حقاني، الذين تعتبرهم الولايات المتحدة أهم الإرهابيين المطلوبين في العالم وعرضت مكافأة بالملايين لاعتقالهم، في كابول بعد سيطرة طالبان عليها. فمن تكون الشبكة؟ وماذا عن علاقاتها بكل من القاعدة وباكستان؟
Taliban fighters patrol in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

طالبان تقول إنها تبحث تشكيل "حكومة شاملة" و"إطار حكم جديد" لأفغانستان 21.08.2021

كشف مسؤول في طالبان أن الحركة تجري مشاورات من أجل تشكيل "حكومة شاملة"، فيما قال مسؤول آخر إن الحركة تدرس "إطار حكم جديد لأفغانستان"، بيد أن تقارير تتحدث عن ملاحقات انتقامية تثير المخاوف من عدم تسامح الحركة.
TOPSHOT - An Afghan migrant rests while waiting for transport by smugglers after crossing the Iran-Turkish border on August 15, 2021 in Tatvan, on the western shores of Lake Van, eastern Turkey. - The latest chaos in Afghanistan sparked by the recent gains of territory by the Taliban including the takeover of the capital Kabul has raised fresh alarm over an influx of migrants into Turkey through the Iranian border. Turkey, which shares a 534 kilometre (331 miles) border with Iran, has beefed up its frontier and started building a 243 kilometre wall in a bid to prevent any passage of illegal migrants.  (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

من وادي بانشير نجل أحمد شاه مسعود يدعو واشنطن لمدّه بالسلاح 19.08.2021

تقارير من عين المكان وتصريحات سياسية تؤكد عدم سيطرة طالبان على كل الأراضي الأفغانية وتحديدا وادي بانشير شمال شرق كابول، حيث طالب نجل القائد أحمد شاه مسعود بتحويله إلى مركز لمقاومة طالبان.

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