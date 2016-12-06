تعد القاذفات الروسية من طراز تو- 95 وتوبوليف وتو 22إم3 من أهم طائرات سلاح الجو الروسي البعيد المدى. ورغم أن تصميمها يعود إلى عقد الخمسينات، إلا أنها ما تزال ذات فعالية عالية بفضل عمليات التطوير التي تخضع لها.

هناك ثلاثة أنواع من القاذفات الروسية أولها طائرات تو-95 القادرة على الطيران لمسافة تفوق 15 ألف كلومتر مع حمولة تفوق 15 طناً من القنابل والصواريخ. وهناك قاذفات توبوليف 160 التي دخلت الخدمة سنة 1978، وتسمى أيضاً " بالبجعة البيضاء"، هي أكبر وأقوى وأثقل طائرة مقاتلة في العالم، سرعتها أسرع من سرعة الصوت. أما طائرات تو-22إم3 في أيضا قاذفة قنابل أسرع من الصوت. تخدم في الجيش الروسي منذ 40 عاما وهي قادرة على الطيران بسرعة 2300 كيلومترا في الساعة لمدة تصل إلى ستة آلاف كيلومتر.