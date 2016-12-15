أضحت القاذفات مثل القاذفة ب- 52 أهم وسائط سلاح الجو الأمريكي بسبب قدرتها على التحليق لمسافات طويلة وسرعتها التي تفوق سرعة الصوت إضافة إلى الكمية الضخمة من الصورايخ والقنابل التي تقوم بحملها وضرب الأهداف بها.

عرف سلاح الجو الأمريكي ثلاثة أنواع من القاذفات أولها قاذفة ب-52 التي دخلت الخدمة منذ 1955. وهناك قاذفة ب-1 لانسر التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لكن الجيش الأمريكي سحبها من الخدمة سنة 1977 لعدم قدرتها على اختراق وسائط الدفاع الجوي السوفيتي آنذاك. أما القاذفة الثالثة فهي ب-2 سبيريت فهي أقوى القاذفات الأمريكية كونها قادرة على حمل ذخائر تقليدية ونووية. كما تتميز بقدرتها على التخفي.