 الفيضانات المدمرة.. من أين تستمد المياه قوتها الهائلة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.07.2021

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سياسة واقتصاد

الفيضانات المدمرة.. من أين تستمد المياه قوتها الهائلة؟

من المعروف أن للمياه قوة تدمير هائلة. ولكن السؤال هو: من أين تأتي كل هذه القوة والطاقة حتى تتحول الجداول والأنهار الهادئة إلى سيول وتيارات جارفة تدمر كل شيء وتأخذ معها ما يعترض طريقها؟ تابع التفاصيل في هذا التقرير.

آثار الدمار بعد الفيضان في منطقة آرفايلر.

تبدو البيوت وكأنها مصنوعة من الكرتون والسيارات ألعاب أطفال حين تجرفها الفيضانات.

تبدو البيوت والحاويات وكأنها مصنوعة من الورق المقوى (الكرتون) والسيارات كألعاب أطفال صغيرة، حين تجرفها المياه وتدفعها أمامها. كما تحول المياه الأقبية خلال دقائق قليلة إلى شرك قاتل لمن يعلق فيها. هكذا تبرهن الطبيعة أنها خارجة عن السيطرة والكلمة الأخيرة لها وليس للإنسان.

مختارات

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه سيتم فعل كل شيء من أجل وصول الأموال سريعاً إلى المتضررين من الفيضانات، معربة عن أملها في أن يتم ذلك خلال أيام قليلة.

الحصيلة الثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة في ألمانيا تثير جدلاً واسعاً حول "فشل" أنظمة الإنذار في البلاد، وسط تعالي الأصوات لزيادة الاستعدادات من أجل مواجهة الكوارث المناخية المحتملة في المستقبل.

في حدث نادر، أودت الفيضانات التي ضربت أوروبا وأجزاء من ألمانيا بعد هطول أمطار غريزة، بأكثر من 150 شخصا حتى الآن. فكيف يمكن أن تقع مأساة كهذه بكل هذه الخسائر الجسيمة في الأرواح والممتلكات؟

ولكن من أين تأتي كل هذه الطاقة والقوة؟ على ذلك يجيب ميشائيل ديتسه، الباحث في قسم الجيومورفولوجيا (علم شكل الأرض) بمركز هيلمهولتس- بوتسدام للأبحاث. ويقول في حوار مع DW من المهم أن نعرف أولا أن مترا مكعبا من الماء يصل وزنه إلى طن، وهذا يعني أن "الماء يمكن أن يشكل ضغطا هائلا على أي شيء يعترض طريقه. وحين تتحرك هذه القوة فإنها تشكل ضغطا كبيرا على السيارات أو الحاويات وتدفعها أمامها إذا لم تكن مثبتة بشكل محكم جدا".

 ويضيف "علاوة على ذلك هناك عامل التعرية الذي يخرب الأسطح الثابتة، فتجرف المياه المتدفقة التربة معها". ومن بين الأمور التي يبحثها المركز هو كيفية تحريك المياه للرواسب وكيف تتحرك أمواج الفيضانات وبأي قوة تشق طريقها في الطبيعة.

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من أنه غالبا ما تتم الاستهانة بخطر الأمطار الغزيرة. وتقول الهيئة على موقعها الإلكتروني، إنه من الصعب التنبؤ بدقة وتحديد المكان بالضبط وكمية الأمطار التي ستهطل. بيد أنه يمكن تحديد المنطقة التي ستشهد هطول المطر. وبالتالي يمكن أن تسبب الأمطار الغزيرة أضرارا كبيرة في أماكن لم يتم التنبؤ بها، حتى بعيدا عن الأنهار الكبيرة أو الوديان العميقة. حيث أن "الأمطار الغزيرة تجلب معها كميات كبيرة من المياه وتهطل على أرض مشبعة بالمياه، وبالتالي لا تستطيع امتصاص كميات أخرى من المياه" يقول الباحث ديتسه.

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فيضانات مدمرة في ألمانيا وتساؤلات حول فشل التحذيرات

نوع التربة وكثافتها

ليست كمية المياه ما يتم أخذها بعين الاعتبار فحسب، بل تلعب تركيبة التربة ونوعها وكيفية تسرب المياه فيها أيضا دورا كبيرا. وهذا يعني: ما هي كمية المياه التي تستطيع التربة امتصاصها أو تخزينها أو تركها تتسرب؟ وهنا تلعب عدة عوامل دورا كبيرا مثل حجم مسام جزيئات التربة أي الغرويات.

وهي جسيمات متناهية في الصغر، لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، بيد أنّ لها سطحا كبيرا نسبيا ترتبط به جزيئات الماء، وهذا يؤدي إلى أن يكون هذا النوع من التربة كثيفا ومقاوما للمياه فلا يمتصها.

فالتربة الطينية تحتوي على كمية كبيرة من الغرويات، لذلك فإن الأرض الطينية تمتص كميات أقل بكثير جدا مما تمتصه وتصرفه الأرض الرملية مثلا. حيث أن التربة الرملية عدد غروياتها قليل ومسامات جزيئاتها كبيرة جدا نسبيا. وبالتالي فإنه حسب نوعية التربة وتركيبها، تختلف قدرتها على امتصاص وتخزين المياه أو تسريبها بعيدا.

المياه تمهد طريقها وتحدد مسارها

وبغض النظر عن نوع التربة، فإذا كانت مشبعة، لا يبقى أمام المياه سوى أن تجري على السطح، وبالتالي تمهد طريقها إلى أن تصل إلى أحد الأنهار أو الجداول. و"بمجرد وصولها إلى هذه القنوات، يمكن أن تزداد سرعتها بشكل كبير جدا" يقول ميشائيل ديتسه، الباحث في معهد هيلمهولتس- بوتسدام.

ويضيف ديتسه بأنه "كلما ازدادت السرعة وازداد الانحدار وعمق النهر ازدادت قوة المياه وتأثيرها على القاع، وحيثما تتدفق تجرف معها الرمال والحجارة والبقايا الأخرى".

إنه ليس ماء فقط وإنما مزيج قاتل

لكن كل هذا لا يكفي لوحده ليدمر البيوت ويخرب الشوارع، فإلى جانب المياه تلعب الجزئيات التي تحملها معها دورا كبيرا. فهذه حين تصطدم بالأرض والشوارع وجدران البيوت، تولد قوة تعرية هائلة. "وبمجرد تخريب جزء من السطح، فإن المواد التي تحته تنجرف بسهولة" يوضح ديتسه.

وتتشكل تجويفات تحت الشوارع والبيوت غير المبنية على أرض ثابتة قوية، وبالتالي فإن المواد الأخرى يمكن أن تنهار بسهولة. "إن هذا التفاعل بين المواد المحمولة وقوة المواد الأخرى، تمنح القوة للمياه المتدفقة، التي تخلف بدورها خسائر كبيرة خلال مدة وجيزة"، يضيف ديتسه. 

ويؤكد الباحث أن الفيضانات يمكن أن تحدث حيثما تهطل أمطار غزيرة. وهذه الأمطار خطرة بشكل خاص في المناطق المرتفعة، حيث يمكن أن تؤدي إلى تدمير السدود وتدفق المياه المخزنة خلفها، أو تؤدي إلى انهيارات جبلية وذوبان الثلوج، ومن ثم حدوث فيضانات مدمرة في الوديان والمناطق المنخفضة.

آثار الفيضان في منطقة بادمونستر أيفل

القوة التدميرة الهائلة لمياه الفيضان أتت على البنية التحتية

تجنب الأقبية.. إنها مكان خطر جدا

المشكلة ليست آثار التعرية التي تخلفها الفيضانات فحسب، بل كمية المياه أيضا تشكل تهديدا غير مباشر سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة. فالأقبية مثلا يمكن أن تتحول بسرعة كبيرة لا يتوقعها المرء إلى فخ قاتل. لهذا يؤكد رجال الإطفاء تحذيرهم الشديد للناس بعدم النزول إليها أثناء الفيضان. فبمجرد وصول المياه إلى القبو يجب عدم النزول إليه.

فالمياه تشكل ضغطا هائلا على النوافذ والأبواب من الخارج "فحتى لو كان ارتفاع المياه أقل من نصف المتر يصعب فتح باب القبو" يقول كريستوف شونبورن، المتحدث باسم اتحاد أفواج الإطفاء في ولاية شمال الراين ويستفاليا، في حديث مع محطة WDR الألمانية.

ويضيف شونبورن بأنه كلما تدفقت المياه بسرعة إلى القبو، كلما تحولت إلى فخ قاتل خلال مدة قصيرة لأنه حينها لا يمكن فتح الباب أو النافذة للخروج والهروب من المياه المتدفقة.

وهنا أيضا ليست المياه وحدها هي المشكلة، وإنما خطوط الكهرباء وعلبة التوزيع الرئيسية والمواد الكيماوية المخزنة والطين الذي تجلبه المياه معها إلى القبو، كلها عوامل تشكل خطرا على الحياة.

التحذير من حدوث الفيضان!

ويبقى السؤال، ألا يمكن التحذير مسبقا من هكذا فيضانات مدمرة؟على ذلك يجيب الباحث ميشائيل ديتسه بالقول: "التنبؤات الجوية يمن أن تدفع للتحذير. فعلى سبيل المثال يمكن محاكاة الطقس المتوقع في المخبر لمعرفة إمكانية حدوث فيضان ما". ويضيف بأن المشكلة هي عملية التعرية والجرف، إذ إن "التنبؤ بها صعب، لأنها تحدث بسرعة وبالتالي يصبح من العسير التنبؤ بمدى قوتها وشدتها".

ويحاول الباحثون منذ عدة أعوام تتبع أمواج الفيضانات وتحديد أوقات حدوثها وحساب شدتها بمساعدة صور الأقمار الصناعية وأجهزة قياس الزلازل. لكن الأبحاث في هذا المجال لا تزال في بدايتها يقول ديتسه، مؤكدا أن هناك إمكانية كبيرة للتقدم وتحذير الناس بسرعة من حدوث الفيضان.

هنا فوكس/ عارف جابو

  • المستشار الأسبق هيلموت شميدت في إدارة فيضانات هامبورغ عام 1962

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    هيلموت شميدت خلال فيضانات هامبورغ عام 1962

    تسبب الفيضان الهائل لبحر الشمال في شباط/ فبراير 1962 في مقتل أكثر من 300 شخص فيما ترك عشرات الآلاف في مدينة هامبورغ الساحلية الألمانية دون مأوى. الحادثة التي كانت نقطة تحول حاسمة في مسيرة المستشار الأسبق هيلموت شميدت الذي كان حينها وزيراً للداخلية في هامبورغ. إذ اكتسب من خلال إدارته للأزمة، وخاصة قراره لتحشيد الجيش للمساعدة، شعبية على مستوى البلاد.

  • هيلموت كول خلال فيضانات ولاية براندنبورغ عام 1997

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    هيلموت كول خلال فيضانات ولاية براندنبورغ عام 1997

    كان "مهندس الوحدة الألمانية" المستشار الأسبق هيلموت كول في المرحلة الأخيرة من ولاية حكمه عندما زار ولاية براندنبورغ الشرقية في عام 1997 بعد فيضانات ضخمة على طول نهر الأودر. الكارثة التي أطلق عليها غالباً اسم "Einheitsflut": "فيضان الوحدة"، باعتبارها أول أزمة وطنية لاختبار التضامن بين ألمانيا الشرقية والغربية التي كان قد أعيد توحيدها حديثاً.

  • غيرهارد شرودر، بلدة غريما عام 2002

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    غيرهارد شرودر، بلدة غريما عام 2002

    انقلبت حظوظ غيرهارد شرودر عندما سقطت الأمطار في ساكسونيا في صيف 2002 وتسببت الفيضانات القاتلة بأضرار على ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك. إذ مع تراجع حظوطه خلال حملته الانتخابية، ارتدى المستشار الاشتراكي الديموقراطي جزمة مطاطية ليخرج بصورة المسؤول عن إدارة الأزمة في بلدة غريما الشرقية الصغيرة. وفاز في الانتخابات بعد شهر من ذلك.

  • إدموند روديغر شتويبر في باساو عام 2002

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    إدموند روديغر شتويبر في باساو عام 2002

    كان خصم غيرهارد شرودر، إدموند شتويبر، المرشح لمنصب المستشار عن الاتحاد المسيجي في إجازة بشمال ألمانيا عندما وقعت الكارثة. ووصل إلى ولاية ساكسونيا بعد أيام قليلة فقط، واشتكى بمرارة من "سياحة الفيضانات" التي يمارسها منافسه.

  • أنغيلا ميركل في نيو غارج عام 2006

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أنغيلا ميركل في نيو غارج عام 2006

    زارت أنغيلا ميركل مناطق الفيضانات عدة مرات خلال فترة توليها منصب مستشارة لألمانيا. حدث أول فيضان كبير خلال فترة ولايتها في أذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2006 مرة أخرى حول نهر إلبه في ولاية ساكسونيا. وقد وقعت الكارثة بعد أشهر قليلة من إعصار كاترينا في نيو أورلينز بالولايات المتحدة، عندما تعرض جورج دبليو بوش للهجوم لفشله في تنظيم استجابة مناسبة. لذا حرصت ميركل على تجنب انتقادات مشابهة.

  • أنغيلا ميركل في دريسدن عام 2013

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أنغيلا ميركل في دريسدن عام 2013

    تعرض شرق ألمانيا وجنوبها مرة أخرى لفيضانات شديدة في صيف 2013، هذه المرة قبل بضعة أشهر من الانتخابات. وبات المركز التاريخي لمدينة دريسدن مهدداً، حيث تسبب نهر الإلبه ضفافه في فيضانات واسعة النطاق ضربت معظم مناطق وسط أوروبا. وزارت ميركل المناطق المتضررة في ولايتي ساكسونيا وبافاريا ووعدت بتقديم المساعدات.

  • ارمين لاشيت في مدينة هاغن عام 2021

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    ارمين لاشيت في مدينة هاغن عام 2021

    ألغى مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي لخلافة ميركل ورئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا كافة المواعيد لزيارة مدينة هاغن المتضررة بشدة في ولايته. غير أن المخاطر السياسية كبيرة، حيث يتم ربط الفيضانات المميتة بتغير المناخ، في حين يُعرف لاشيت كحامي لصناعة الفحم في الولاية، مما قد ينعكس سلباً على حملته.

  • أولاف شولتس في مدينة باد نوينار عام 2021

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أولاف شولتس في مدينة باد نوينار عام 2021

    كما ظهر مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمستشارية أولاف شولتس في ولاية راينلاند بفالس المجاورة بعد أن ضربت الفيضانات، إلى جانب رئيسة وزراء الولاية ورفيقته في الحزب مالو دراير. على الرغم من أن حزبه يظهر تراجعاً في الاستطلاعات بفارق كبير عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلا أن شولتس، بصفته وزيراً للمالية، كان قادراً على الوعد بتقديم مساعدة فورية للمناطق المنكوبة. نايت بنيامين / ر.ض