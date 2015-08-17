الفواكه من الأغذية التي ينصح بتناولها يوميا، فهي غنية جدا بالفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والألياف وفيتامين سي وحمض الفوليك، كما تساعد على تخفيف الوزن وخفض مستوى الكوليسترول وتقي من الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

تحتوي الفواكه على مضادات أكسدة تساعد على طرد الجذور الحرة المضرة في الجسم وتحافظ على حيوية الأخير. ورغم الفوائد الكبيرة التي تمنحها الفواكه للجسم، لكن الاعتدال في تناولها ضروري. ومن الأفضل تناولها على معدة فارغة ، فتناولها بعد الطعام يؤدي إلى عسر في الهضم، فالسكريات الموجودة بداخلها تهضم بسرعة وتؤدي إلى تخمر الطعام داخل المعدة.