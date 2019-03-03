الفلبين تضبط تهريب 1500 سلحفاة بحقائب سفر

نجحت سلطات مطار نينوي أغوينو الدولي في العاصمة الفليبينية مانيلا في العثور على اكتشاف رهيب اليوم الأحد (الثالث من آذار/مارس 2019)، إذ وجدت 1532 سلحفاة محشورة في حقيبتين للسفر، وكانت أطراف السلاحف مثبتة بشريط سميك، حتى لا يمكنها التحرك والهرب من أسرها.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأحد عن محطة "أي بي أس – سي بي أن" الإخبارية القول بأن الحقائب جاءت من رحلة من هونج كونغ ولم يعرف بعد من يملك الحقائب، حسب ما ذكرت كارميليتا تالوسان من سلطات المطار للمحطة الإخبارية.

وتبلغ قيمة السلاحف في السوق السوداء نحو 76 ألف يورو، إذ يمكن بيع الواحدة منها بمبلغ يصل إلى 338 يورو. لكن السلطات وعدت بإنقاذ السلاحف وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية وأن لا ينتهي بها الأمر في قدر للطعام أو لتسلية أحد الأشخاص، حسب صحيفة "بيلد".

ز.أ.ب/ع.ج.م