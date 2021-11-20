 الفقر ينهش الأفغان.. البعض قالوا إنهم اضطروا لبيع أطفالهم | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 20.11.2021

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ثقافة ومجتمع

الفقر ينهش الأفغان.. البعض قالوا إنهم اضطروا لبيع أطفالهم

يبدو مستقبل أفغانستان قاتما في ظل اقتصاد مريض زاد من وهنه الجفاف وكورونا، ونقص المساعدات الخارجية وسيطرة طالبان على زمام الأمور، تدهور وضع الأفغان خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر. البعض قالوا إنهم اضطروا إلى بيع أطفالهم.

حذر برنامج الغذاء العالمي من أن أكثر من نصف سكان أفغانستان باتوا يعيشون تحت خط الفقر

حذر برنامج الغذاء العالمي من أن أكثر من نصف سكان أفانستان باتوا يعيشون تحت خط الفقر

 

في الوقت الذي تسعى فيه طالبان إلى الحصول على اعتراف دولي بعد استيلائها على السلطة في منتصف أغسطس / آب، لا يزال الفقراء في هذا البلد الذي مزقته الحروب.

وقد سلط تقرير حديث نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الضوء على تفاقم الأزمة في أفغانستان إذ ذكر التقرير أن "جائحة كورونا وأزمة الغذاء المستمرة وقرب فصل الشتاء قد أدت إلى تفاقم ظروف الأسر (الأفغانية)".

مختارات

وأضاف التقرير أنه "في عام 2020، كان قرابة نصف سكان أفغانستان في حالة فقر لدرجة أنهم كانوا يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء ومياه الشرب النظيفة".

لكن مع سيطرة طالبان على زمام الأمور، تفاقمت الأزمة أكثر ما دفع بعض الآباء إلى الإقدام على بيع أطفالهم كما كان الحال مع محمد إبراهيم الذي يعيش في كابول، إذ لم يجد أي خيار سوى بيع طفلته الجميلة التي لم تتجاوز عامها السابع لسداد الديون.

الأطفال الأفغان أول ضحايا الحرب والفقر

الأطفال الأفغان أول ضحايا الحرب والفقر

 

وفي مقابلة مع DW، قال "جاء شخص وقال لي إما أن أسدد له الدين أو أنه سيحرق منزلي ويحوله إلى رماد"، مضيفا أن هذا الرجل عرض عليه "التخلي عن ابنته" مقابل سداد ديونهوقال إن هذا الرجل "كان غنيا. لم يكن لدي أي خيار سوى قبول العرض بالتخلي عن طفلتي مقابل سداد الدين البالغ 65 ألف أفغاني (عملة أفغانستان)" أي ما يعادل 620 دولار أو 700 يورو.

وحذرت اليونيسيف من أن ملايين الأطفال في أفغانستان باتوا في أمس الحاجة إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك التغذية والتعليم والمأوى والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتحصينات الضرورية ضد أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة.

نصف سكان أفغانستان "فقراء"

وكان برنامج الغذاء العالمي قد ذكر أن أكثر من نصف سكان أفغانستان باتوا يعيشون تحت خط الفقر مع ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي جراء الصراع وتدهور الوضع الأمني الذي يهدد البلاد بأكملها.

وقال البرنامج إن ما يقدر بنحو 22.8 مليون شخص من تعداد سكان أفغانستان البالغ 35 مليون نسمة يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي بما في ذلك مئات آلاف النازحين بسبب الصراع منذ بداية العام.

وبنبرة يغلب عليها الحسرة والأسى، قالت نازو – زوجة إبراهيم – "من الصعب على أي أب أو أم بيع أطفالهما مقابل سداد الديون، لكن ليس لدينا أي شيء آخر سوى بيع طفلتنا".

وكانت الأزمة الاقتصادية والأمنية التي أعقبت انهيار الحكومة الافغانية بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي، قد دفعت الكثير من الأفغان إلى حافة الهاوية فقد تزايدت محاولات الانتحار وانتشرت الأمراض النفسية والعقلية فيما باتت معالم الفقر والبؤس والعوز جلية في شوارع العاصمة الأفغانية كابول.

بناتي للبيع.. ماذا افعل؟

مأساة بيع الأفغاني إبراهيم طفلته لسداد ديون أسرته تكررت في مناطق أخرى من أفغانستان وإن اختلفت الدوافع وراء بيع الأفغان فلذات أكبادهم.

ففي غرب البلاد وتحديدا في إقليم بادغيس، يعاني السكان بشدة من الجفاف الطويل ما أجبرهم على ترك منازلهم وقراهم. وبسبب الفقر قالت طفلة أفغانية تعيش في مخيم أن أسرتها قامت بمبادلتها في مقابل 50 ألف أفغاني.

الفقر يهدد آلاف الأطفال الأفغان (13/10/2021)

الفقر يهدد آلاف الأطفال الأفغان

وفي مقابلة مع DW، قالت الطفلة وتدعى نجيبة "الجو بارد جدا أثناء الليل ونفتقر إلى أي شيء قد يجعل منازلنا دافئة. نريد أن تساعدنا المنظمات غير الحكومية. ما زلت فتاة ولدي شقيقان وأخت وأم. أنا لا أريد أن أتزوج وأريد أكمل تعليمي".

وفي الوقت الذي لا يزال فيه حكام أفغانستان الجدد من حركة طالبان يسعون إلى نيل اعتراف دولي ومنع انهيار اقتصاد البلاد، تدعو منظمات الإغاثة الدولية إلى تقديم مساعدات إنسانية فورية إلى أفغانستان.

الآن.. لا يمكن الانتظار

وفي إطار المناشدات الدولية، خرج ديفيد بيزلي - المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي– خلال مؤتمر رفيع المستوى في جنيف عقد هذا الأسبوع ليؤكد الحاجة الفورية إلى تقديم الدعم إلى أفغانستان فورا.

وقال "حان الوقت فلا يمكننا الانتظار ستة أشهر آخرى إذ نحتاج إلى الأموال على الفور حتى نتمكن من نقل الإمدادات لتخزينها بشكل مسبق قبل حلول الشتاء.. لا يمكننا أن ندير ظهورنا عن الشعب الأفغاني".

أما والد جول أحمد – والد الطفلة نجيبة-  لا يرى أي خيار آخر سوى بيع بناته الأخريات لتغطية نفقاتهم، مضيفا "ليس لدي أي خيار آخر إذا تم التخلي عنا فسوف اضطر إلى بيع بناتي الأخريات مقابل 50 أو 30 أو حتى مائتي ألف أفغاني".

وإزاء هذا الوضع المتردي، أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء تداعيات الصراع في أفغانستان على الأطفال والنساء خاصة وان النساء والأطفال شكلوا نسبة 80٪ من ربع مليون أفغاني أجبروا على الفرار منذ نهاية مايو / أيار الماضي.

وفي ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه في ما بين الأول من يناير / كانون الثاني و18 أكتوبر / تشرين الأول، فر أكثر من 667 ألف شخص من منازلهم بسبب الصراع فيما سُجلت معدلات مماثلة من النزوح القسري في 33 من 34 مقاطعة أفغانية.

منظمة هيلب الالمانية تقدم المساعدة لعائلات أفغانية لها أطفال

منظمة "هيلب" الالمانية تقدم المساعدة لعائلات أفغانية لها أطفال

حالات الانتحار

صاحب ارتفاع معدلات البطالة في أفغانستان وانتشار الفقر زيادة في حالات الانتحار. وبسبب ضيق الحال أقدم روح الله وهو أب أفغاني شارف على الستين عاما، على إنهاء حياته تاركا وراءه عائلة فقيرة كانت في أمس الحاجة إلى أب يعيلها.

وكان روح الله يعمل حارسا في مدرسة حكومية شمال ولاية بدخشان، لكنه لم يتسلم راتبه منذ ثلاثة أشهر، ما أدى تفاقم حال الأسرة، وفقا لما ذكرته ابنته طيبة.

وفي مقابلة مع DW، أضافت "لم يقل أبي أي شيء. وفي إحدى الأيام كنا جميعا في المنزل وطلب قلما وورقة لكتابة الديون التي يتعين علينا سدادها. اعتقدنا في البداية أنه يمزح، لكنه كان جادا فبعد أيام انتحر".

وعلى وقع واقعة الانتحار، تفاقمت أوضاع أسرة روح الله أكثر وأكثر وهو ما أكدته عليه ابنته الأخرى كتيبة إذ قالت "نواجه الآن الكثير من المشاكل فمنذ وفاة والدنا، لم يعد لدينا ما نأكله".

ويبدو أن التوقيعات الاقتصادية عن الوضع في أفغانستان لا تعطي أي بريق أمل في تحسن الأمور إذ ذكر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البلاد سوف ينكمش بنسبة تصل إلى 30٪ العام الجاري.

وفقا للبنك الدولي، فقد وصل الناتج المحلي الإجمالي في أفغانستان العام الماضي إلى نحو 20 مليار دولار وأن نسبة 43 في المائة من هذا المبلغ تأتي من المساعدات الخارجية.

تراجع المساعدات الخارجية

وقبل استيلاء طالبان على السلطة، كانت المساعدات والمنح الخارجية تشكل  75 بالمائة من حجم الإنفاق العام.

لكن مع سيطرة الحركة على زمام الأمور، تجمدت المساعدات الخارجية فيما تكافح حكومة طالبان لدفع الرواتب المستحقة لموظفي الدولة وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأزمة سيولة تعصف بالمصارف الأفغانية.

وقد دفع هذا الوضع الكثير من الأفغان إلى البدء في بيع ممتلكاتهم لشراء الطعام، إلا أن جول أحمد ليس لديه ما يبيعه سوى بناته الأخريات بعد بيع طفلته الكبرى نجيبة ما لم يحصل مثله مثل باقي سكان أفغانستان على مساعدات خارجية تعينهم على تحمل وطأة هذه الأزمة.

أحمد حكيمي / م.ع

  • Afghan men are seen in a restaurant in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    عالم ذكوري محض.. لا للنساء

    تظهر الصور والمقاطع المصورة نشاطا صاخبا في الشوارع الأفغانية كما هو الحال في هذا المطعم بمدينة هرات غرب البلاد حيث تم الترحيب بعودة رواد المطعم من جديد. بيد أن اللافت أن الأمر اختلف كثيرا عن ما كان عليه قبل سيطرة طالبان إذ اقتصر الزبائن فقط على الرجال الذين اضطروا إلى ارتداء الأزياء التقليدية مثل "الكورتا" وهي سترة طويلة بطول الركبة. وغابت النساء عن المشهد داخل المطعم بل وفي أرجاء المدن الأفغانية.

  • Students attend a class bifurcated by a curtain separating males and females at a private university in Kabul on September 7, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    فصل الذكور عن الإناث

    بهذه الستارة، تم فصل الطلاب الذكور عن الطالبات الإناث داخل هذه الجامعة الخاصة في العاصمة كابول. وعقب سيطرة طالبان على البلاد، أصبح الفصل بين الجنسين إلزاميا في هذه الجامعة ويتوقع أن يمتد الأمر إلى مواقع أخرى. وفي ذلك، قال وزير التعليم العالي في حكومة طالبان عبد الباقي حقاني إن "التعليم المختلط يتعارض مع مبادئ الإسلام والقيم والعادات والتقاليد الأفغانية".

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    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    الأفغانيات وفقدان الحرية

    أفغانيات في طريقهن إلى أحد مساجد هرات. وبالنظر إلى الملابس، يبدو أن حرية المرأة الأفغانية التي كسبتها بشق الأنفس خلال العشرين عاما الماضية باتت الآن في مهب الريح. فقد حظرت طالبان ممارسة الأفغانيات للرياضة وهو ما أشار إليه أحمد الله واسيك - نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة طالبان- بقوله إن "لن يسمح للنساء في أفغانستان بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن".

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    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    نقاط تفتيش في عموم البلاد

    انتشرت نقاط التفتيش الأمنية في عموم البلاد حيث يتمركز مقاتلو طالبان وباتت القاسم المشترك في شوارع أفغانستان. ورغم محاولات عناصر طالبان المدججين بالسلاح في ترهيب الأفغان، إلا أن السكان يسعون إلى التأقلم مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على البلاد وأبرزها أن الملابس الغربية باتت نادرة جدا وأصبحت مشاهد الجنود المدججين بالسلاح الأكثر شيوعا.

  • Male day laborers sit at the roadside in Kabul, awaiting a job offer

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    في انتظار العمل

    ينتظر العمال في أفغانستان كثيرا على قارعة الطرق للحصول على عمل وكسب قوت يومهم. وقبل سيطرة طالبان، كانت أفغانستان تعاني من وضع اقتصادي مترد. وبعد سيطرة الحركة بات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد. ويبلغ معدل الفقر في الوقت الحالي 72 بالمائة فيما يتوقع أن يصل إلى 98 بالمائة.

  • Afghan protest for women's and civil rights in front of the presidential palace in Kabul, Afghanistan, on September 3, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    استمرار نضال الأفغانيات رغم قمع طالبان

    ورغم تعرض أفغانيات للقمع على يد طالبان، إلا أن العديد منهن يواصلن النضال للمطالبة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمساواة. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رد عنيف متزايد من قبل طالبان لقمع الاحتجاجات السلمية، مضيفا أن عناصر طالبان استخدموا الذخيرة الحية والهراوات والسياط لقمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين فيما تم الاعتداء على الكثيرين منهم.

  • Veiled women hold banners and placards while marching during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    مؤيدو طالبان

    تقول هؤلاء الأفغانيات إنهن سعداء بعودة حكم طالبان إذ قمن بمسيرات في شوارع البلاد للتعبير عن الرضا التام بطريقة إدارة الحركة لأفغانستان. واللافت أن عناصر أمنية رسمية كانت ترافق هؤلاء الأفغانيات اللاتي اعتبرن أن من هرب من البلاد لا يمثلن المرأة الأفغانية وأكدن أن طريقة طالبان في تطبيق الشريعة الإسلامية لا تعرض حياتهن للخطر.

  • A female student in a full-body shroud speaks at a pro-Taliban rally at the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    تحيز لمسيرات مؤيدة لطالبان

    وقد تم دعوة الصحافيين لتغطية المظاهرات المؤيدة لطالبان في تناقض تام مع الاحتجاجات المناوئة للحركة إذ تم ترهيب الصحافيين الذين يقومون بتغطية هذه الاحتجاجات وتم الاعتداء على العديد منهم. كل هذه الصور تدل على أن مظاهر الحياة قد تغيرت تماما في أفغانستان خاصة للنساء. كلوديا دن سونيا أنجليكا دين/ م.ع