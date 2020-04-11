 الفقر وكورونا ـ بؤس المحتاجين إلى اتساع | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الفقر وكورونا ـ بؤس المحتاجين إلى اتساع

ضيق في المكان وقليل من المساعدة ومواد غذائية بأسعار غير مناسبة للكثير من العائلات، وبشكل خاص الأشخاص الفقراء هم الأكثر تأثرا بأزمة كورونا. لكن يوجد أيضا دعم من هذه الجمعية أو تلك. تقرير من حي برلين- هليرسدورف.

مشاهدة الفيديو 02:04

مبادرات خاصة لمساعدة أطفال ألمانيا الفقراء في تحقيق مستويات أعلى في الحياة

"الآن الجميع إلى الخارج. انتباه، هنا تأتي سيارة!". نيكول بيكر تحاول أن تمر مع أطفالها عبر باب مدخل العمارة عمارتها. وفي اليدين اليسرى واليمني تمسك بالصغيرين وثلاثة آخرون يقفزون حولها، ويبدو أنها مرتاحة لتمكنها في النهاية من الخروج من شقتها الصغيرة في الطابق الثالث. ومنذ أن أقفلت المدارس وروض الأطفال أبوابها في المانيا بسبب أزمة كورونا، فإن العائلة تغادر الشقة التي تبلغ مساحتها فقط 70 مترا مربعا فقط للقيام بجولات قصيرة. "الوضع ضيق بعض الشيء. شقة من أربع حجرات مع خمسة أطفال. هذا متعب وهناك ضوضاء عالية. ومع هذا العدد من الأطفال، فإن ذلك يكون واضحا. هم يلعبون كثيرا ويتخاصمون أيضا كثيرا". وفي الوقت الذي تصف فيه نيكول بيكر وضعها، تلتفت السيدة البالغة من العمر 32 عاما في كل مرة في اتجاه أبنائها. "اترك هذا يا باسكال! فولدها الأكبر بدأ لتوه في ضرب شجرة بغصن.

مختارات

خلافات حادة حول الوضع الاقتصادي والمالي بين دول الاتحاد الأوربي، مع الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها وباء كورونا المستجد. المستشارة الألمانية تتعهد بالمساهمة لدفع التكتل قدما وتدعو للاكتفاء ذاتيا من المعدات الطبية. (06.04.2020)

هل فكّر أحد أن يطلق على وليديه التوأم أسماء مثل: "طاعون" و"كوليرا"؟ يبدو الأمر غريباً وخارجاً عن المألوف، لكنّ أماً هندية أطلقت على التوأم الذي ولدته في أوج الجائحة العالمية اسمي "كورونا" و"كوفيد". (06.04.2020)

ونيكول بيكر منذ ولادة طفلها الأول قبل اثني عشر عاما عاطلة عن العمل. وقبل سنة انفصل عنها زوجها الذي لا يدفع أي شيء لإعالة الأطفال. وعلى ذلك فالوضع المالي صعب جدا، والآن مع أزمة كورونا ازداد الوضع تأزما. "في السابق حصل الخمسة على وجبة الغذاء بالمجان خلال رعاية الأطفال بعد الزوال. والآن وجب علي تحضير وجبة في اليوم الواحد"، تقول الأم. لكن الحصول على مواد غذائية رخيصة السعر صعب حاليا بسبب هوس الشراء والتخزين، وهي تصرف نحو 500 يورو أكثر في المتجر. وهذا مبلغ كبير لو نظرنا أنها تتوفر في المجموع على 1800 يورو. وقريبا وجب عليها الأخذ من مدخراتها، كما تضيف.

المساعدة الاجتماعية في ألمانيا تصبح مع زيادة الأسعار أقل قدرة على توفير الحد الأدنى للحياة اليومية

نيكول بيكر وعائلتها واحدة من العائلات التي تعيش على المساعدة الاجتماعية التي تفقد الكثير من قيمتها مع ارتفاع الأسعار وقلة الأغذية بأسعار مناسبة

مليونا طفل في بيوت تتلقى المساعدة الاجتماعية

ومثل نيكول بيكر الحال هو كذلك بالنسبة إلى مئات آلاف العائلات في المانيا. فحوالي مليوني طفل يعيشون في بيوت تتلقى المساعدة الاجتماعية، وهم متأثرون بوجه خاص بالأزمة الحالية، كما يقول أولريش شنايدر من الجمعية الخيرية المشتركة:" حاليا ينقص الغذاء في المدرسة. وكان هذا أمرا مهما بالنسبة إلى العائلات الفقيرة". وبالتالي فإن جمعيته تطالب بمبلغ إضافي بقيمة 100 يورو في الشهر لكل شخص وصرف مبلغ 200 يورو للعائلات لمرة واحدة. وهو ليس وحيدا في توجيه هذا المطلب. وهذه الزيادات طالب بها مؤخرا البرلمانيان باسكال كوبير من الحزب الليبرالي وكاتيا كيبينغ من حزب اليسار، لأن الوجبات الغذائية المجانية ليست وحدها التي أُلغيت حتى إشعار آخر، فحتى التموين الغذائي من طرف مراكز توزيع الغذاء المجاني لم تعد موجودة في كثير من الأماكن في المانيا. "من بين 900 مركز في المانيا أوقف النصف عمله. وهذا يؤثر على الميزانية"، يضيف أولريش شنايدر.

العمارة التي تسكن فيها نيكول بيكر وعائلتها في برلين، نموذج لعمارات كثيرة بشقق صغيرة في العاصمة الألمانية

العمارة التي تسكن فيها نيكول بيكر وعائلتها في برلين، نموذج لعمارات كثيرة بشقق صغيرة في العاصمة الألمانية

وحتى جمعيات خيرية أخرى مثل "سفينة نوح" وجب عليها إغلاق أبوابها. تعرض هذه الجمعية المهتمة بالناشئين رعاية الأطفال في العديد من المدن الألمانية وتقدم المساعدة المدرسية ووجبات أكل مجانية. ومن بين نحو 400 طفل تحت الرعاية في حي برلين هليرسدورف يوجد أيضا أطفال نيكول بيكر. لكن بالرغم من كورونا يريد مؤسس "سفينة نوح" مواصلة تقديم المساعدة. "إذا لم يعد الناس قادرون على المجيئ إلينا، فسنذهب إليهم"، يقول بيرند زيغيلكوف في الوقت الذي يرفع فيه صندوقا ثقيلا بمواد غذائية من حافلة. هناك 40 عائلة تحصل يوميا على مواد غذائية من فريقه منذ أن أُجبرت مؤسسته على الإغلاق. 1300 عائلة هو العدد في جميع المانيا.

مايزال بإمكان مؤسس سفينة نوح بيرند زيغيلكوف توزيع حصص غذائية على العائلات المحتاجة

مايزال بإمكان مؤسس سفينة نوح بيرند زيغيلكوف توزيع حصص غذائية على العائلات المحتاجة

العنف المنزلي ـ الخطر يزداد

لكن زيغيلكوف وفريقه لا يوزعون فقط الأكل، بل عندهم أيضا ألعابا ضد السأم، لأن خطر العنف المنزلي مرتفع لتوه:" الكثير من العائلات تعيش في ازدحام مع الأطفال في مجال ضيق. والواحد لا يريد ما يرغب فيه الآخر، ثم يحصل الخصام وتنزلق اليد لتوجيه الضربة". ولتفادي هذا الأمر، فإنهم يتوجهون مرتين في الأسبوع إلى أبواب العائلات ويستمعون ويعطون الأمل. كما أنهم ينظمون المساعدة المدرسية عبر الانترنت لتسهيل الدرس في البيت على الآباء.

واليوم هم يقفون أمام باب نيكول بيكر. فإلى جانب 20 كلغ من المواد الغذائية تأخذ البنت ألينا بسرور دمية ووسادة صوتية تضغط عليها وهي تضحك إلى أن تنبعث منها أصوات. ويجب على نيكول بيكر أن تراقب أبناءها كي لا يرتموا في أحضان موظفي الرعاية المعتادين. فهذا غير مسموح به حاليا في وقت الابتعاد الجسدي بمترين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأم مسرورة بالدعم. "فقط مع سفينة نوح أتمكن أنا وأبنائي من ضمان الغذاء". وينغلق باب الشقة، لكن من الداخل نسمع ضحك الأطفال المرتفع. فالفرحة بالوسادة الصوتية تستمر.

تيسا فالتر/ م.أ.م

  • In this photo illustration a mobile phone screen displays the Netflix logo in front of a computer screen showing Netflix series and movies screen in Istanbul

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    "دع القلق و شاهد نتفليكس!"

    شركة نتفليكس Netflix من الشركات الرائدة في مجال خدمة البث الترفيهي في العالم، و إحدى الشركات التي إرتفعت أسهمها بينما كانت أغلب مؤشرات البورصة عالمياً في انخفاض بسبب انتشار فيروس كورونا. السبب وفقاً لخبراء البورصة بسيط: فعندما يظل الكثيرون في منازلهم خوفاً من الإصابة بالمرض، ترتفع نسبة مشاهدتهم للأفلام و المسلسلات المعروضة على نتفليكس.

  • Pressebild Peloton Bike (Peloton)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    الرياضة الجماعية..عن بُعد

    ا تستطيع شركة بيلوتون Peloton لدراجات التدريب المنزلية الشكوى من فيروس كورونا: فبسبب تفادي العديد من محبي الرياضة الذهاب إلى الصالات الرياضية خوفاً من الاصابة بالعدوى، ارتفع الطلب على الدراجات الرياضية المنزلية من شركة بيلوتون بشكل كبير. تتميز هذه الدراجات المنزلية بخدمة التدريب الإفتراضي التي تُمكن الشخص من التواصل مع متدربين آخرين دون الحاجة للقائهم وجهاً لوجه.

  • Lim Wee Chai und Stephane Bancel

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    كورونا تصنع المليارديرات

    انضم رئيس شركة الأدوية "مودرنا" ستيفان بانسل (على اليمين) لقائمة المليارديرات في العالم في وقت قصير عندما ارتفعت أسهم الشركة بعد إعلانها عن تقديم طلب لبدء إختبارات بشرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا. و انضم إليه ليم ووي تشاي مالك الحصة الأكبر من أسهم شركة "توب جلوف" الماليزية لتصنيع القفازات الطبية.

  • A screenshot of Zoom website

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    إجتماعات العمل في المنزل

    ارتفعت أسهم شركة "زووم لاتصالات الفيديو" Zoom التى توفر خدمة بث الاجتماعات عن بُعد بنسبة 50% منذ نهاية الشهر الماضى. وعزا خبراء من شركة "أبحاث بيرنشتاين" السبب إلى تفضيل الكثيرين العمل من المنزل خوفاً من الفيروس. هكذا استطاعت الشركة اكتساب أكثر من 2،2 مليون مشتركاً جديداً هذا العام، و هو ما تجاوز عدد الاشتراكات الجديدة في عام 2019 بأكمله.

  • Empty shelves in a supermarket

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    كورونا و حيوان "الهامستر"

    تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية المُغلفة و المُعلبات مما أدى إلى خلو الأرفف فى محلات كبرى مثل REWE الألمانية و Carrefour الفرنسية. تُسمى هذه الظاهرة "مشتريات الهامستر" لأنه يُخزن طعام أكثر من حاجته في فمه. و أدت هذه الظاهرة إلى إقبال المستثمرين على أسهم شركات المواد الغذائية المُغلفة. كما ازدهرت أعمال شركات مثل "أمازون" و"علي بابا" بسبب الخوف من الخروج للتسوق و تفضيل الشراء الإلكتروني.

  • A customer shops for 3M N95 particulate filtering face mask at a store in East Palo Alto, California

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    من قال إن الخوف يصيب التجارة بالكساد؟

    في ظل التلهف على شراء الكمامات و أدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا، يتسابق مصنعو هذه السلع على مواكبة الطلب المتزايد و يجنون من وراء ذلك مكاسب طائلة. أكبر المستفيدين من حالة الخوف العالمية الشركة الأمريكية 3M التي تنتج الكمامات الطبية.

  • Teamviewer logo

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكتب متنقل

    يُفضل الكثيرون العمل من المنزل بعد انتشار فيروس كورونا في العالم خوفاً من الإصابة بالمرض، و هو ما يتطلب طريقة إلكترونية آمنة و سريعة للموظفين للاتصال بأجهزة و حواسيب العمل. هذه الخدمة تقدمها شركة TeamViewer الألمانية التى زاد عدد مستخدميها بشكل ملحوظ، خاصة في الصين. خلال يومين فقط ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20%.

  • Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt (picture-alliance/imageBroker)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكاسب رغم هبوط مؤشرات البورصة

    أدت تقلبات أسواق المال الشهر الماضى إلى زيادة بنسبة 60% في أرباح البورصة الألمانية، مما حقق ربحاً لمجموعة Deutsche Börse AG المالكة للبورصات في ألمانيا. كان يوم 28 فبراير/شباط هوالأعلى ربحاً بحجم تداول بلغ 18،6 مليار يورو و 2،8 مليون أمر تنفيذ. و كان هذا اليوم هو الأعلى على نظام Xetra التجاري منذ الأزمة المالية في عام 2008. إعداد: كولمان توماس، أشوتوش باندي/ سلمى حامد


 

مختارات

فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

ما كان الكل يخشاه، أصبح واقعا مُعاشا، فقد اقتحم فيروس كورونا المستجد قطاع غزة المغلق. وبدأ سباق ضد الزمن للحيلولة دون وقوع الكارثة. (06.04.2020)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مبادرات خاصة لمساعدة أطفال ألمانيا الفقراء في تحقيق مستويات أعلى في الحياة  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  