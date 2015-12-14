الفصال العظمي وهو تلف غير قابل للتجديد يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج عن حركة المفاصل الدائمة وبالتالي حماية العظام. ويعد من من أمراض الروماتيزم الأكثر شيوعا.

يعتبر الفصال العظمي من أكثر أمراض العظام انتشارا، ويعد مفصل الركبة والورك أكثر المفاصل التي تتعرض أنسجتها الغضروفية للتلف بسبب حملها لوزن الجسم. وتزداد حدة هذا المرض مع التقدم في العمر. والنساء هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، حتى الآن لا يمكن تحديد سبب الإصابة بالفصال العظمي، ولكن خبراء الصحة يرون أن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة به مثل السمنة والإصابة بأمراض المفاصل، كما أن الوراثة لها دور كبير في ذلك أيضا وعلاج هذا المرض كليا غير ممكن، بل يقتصر على تخفيف حدة أعراضه.