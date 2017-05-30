الفصائل السورية المسلحة

تضم الفصائل المسلحة في سوريا مجموعات يُنظر إليها كمعارضة معتدلة مثل "فصائل الجيش الحر" و "قوات سوريا الديمقراطية". ومن الفصائل القوية على الأرض جبهة النصرة وتنظيم "داعش" الإرهابيين. وهناك فصائل أخرى تعمل بشكل منفرد.

خلال السنوات القليلة الماضية تراجع دور ما يعرف بالجيش السوري الحر والجماعات القريبة منه في سوريا، وبات في الواقع مظلة غير قائمة على الأرض. وقد حل محله على نطاق كبير تنظيمات وفصائل متطرفة وإرهابية أبرزها جبهة النصرة وتنظيم "داعش". أما المعارضات التي ترفض العنف فليس لها صوت يُسمع في الوقت الحاضر.