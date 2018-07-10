صناعة تقليدية عريقة تعتمد على عمل رسومات متنوعة من قطع حجرية وزجاجية صغيرة متعددة الألوان. تستخدم هذه الرسوم لتزيين أرض الأبنية أو جدرانها أو أثائها. وما تزال هذه الصناعة حاضرة في المغرب ودول اعربية أخرى.

يعود تاريخ الفسيفساء إلى الحضارة السومرية وحضارات بلاد الرافدين الأخرى. تطور فن الفسيفساء بشكل سريع في عهد البزنطيين والرومان وانتشر بكثافة في تزيين الكنائس والقصور والأبنية العامة. برع سكان الإسكندرية قديما بصناعة الفسيفساء وأدخلوا عليها الزجاج بكثافة لتغطية الجدران. وتشير الحفريات إلى أن المدينة كانت قديما مركزا لهذه الصناعة في حوض المتوسط.