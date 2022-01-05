الفستق الحلبي.. مفيد لصحة القلب و"رائع للسكري"

الفستق أو الفستق الحلبي (بالإنجليزية: Pistachios)، نوع من أنواع المكسرات، تنمو في مجموعات على الأشجار الكبيرة. تبدأ على شكل ثمار صفراء وحمراء تنضج لتصبح خضراء وبنفسجية. وهو من المكسرات الخفيفة الشهيرة بمذاقها المميز.
كما يحظى الفستق الحلبي بشعبية كبيرة في العديد من الوجبات والأطباق بما في ذلك الشوكولا والآيس كريم والحلويات الشرقية. ولا تؤكل هذه المسكرات كنوع من التسالي فحسب، وإنما لفوائدها الكثيرة حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب. فيما يلي أهم الفوائد الصحية للفستق:
مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن
تحتوي الحصة الواحدة من الفستق (حوالي 49 حبة) على أكثر من 30 نوعا من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى. كما أن الفستق خال من الكوليسترول، وتقول أخصائية التغذية ماغي مون إن الوجبة توفر أكثر من 10 في المائة من القيمة اليومية للنحاس وفيتامين B6 والثيامين (B1) والمنغنيز والفوسفور.
عبارة عن بروتين نباتي كامل
تقول مون إنه يعتبر خيارا رائعا للبروتينات النباتية مقارنة باللحوم لأنّ هذه المكسرات خالية من الكوليسترول بشكل طبيعي وتضيف الألياف إلى يومك. بحسب ما نشره موقع (غود هاوسكيبينغ).
يساعد في تحسين التحكم بنسبة السكر في الدم
يمكن إدراجه كجزء من نظام غذائي صحي. وتصف جمعية السكري الأمريكية الفستق الحلبي على أنه "طعام رائع للسكري"، حيث يمكن أن يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.
الفستق قد يقاوم الالتهابات
يحتوي على تركيبة فريدة من المركبات القوية المضادة للأكسدة، بما في ذلك توكوفيرولس، فيلوكينون، كاروتينات ، كلوروفيل وفلافونيدات.
يعزز الفستق صحة القلب: نظرا لأن حوالي 90 في المائة من الدهون الموجودة في الفستق غير مشبعة، فتعد وجبة خفيفة صحية جدا للقلب.
تحتوي الحصة الواحدة من الفستق (حوالي 49 حبة ) على أكثر من 30 نوعا من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى
آثار جانبية أو مخاطر من تناول الفستق؟
الإفراط في تناول الفستق قد يتسبب بمشاكل هضمية مثل الإسهال وذلك بسبب احتوائه على مستويات عالية من الألياف. كما يجب الانتباه أن الفستق يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. وبالتالي لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى لأن الكثير من البوتاسيوم يمكن أن يضر بها.
إضافة إلى ذلك، أن الفستق المحمص غالبا ما يحتوي على نسبة عالية من الملح، واستهلاك كمية كبيرة من الملح قد يؤدي إلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنه يسبب ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يكون خطيرا على المدى الطويل. بحسب ما نشره موقع (إنديا. كوم).
ر.ض/ أ.ح
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
فوائد المكسرات
تؤكل المكسرات في الغالب نيئة وغير مطبوخة فلا تفقد قيمتها الغذائية، وتحتوي بصورة عامة على كميات كبيرة من السعرات الحرارية وعلى الدهون المفيدة وغير المشبعة والتي لا تزيد من مخاطر البدانة. وتخلو المكسرات أيضا من الجراثيم الضارة والطفيليات. بالإضافة إلى ذلك تحتوي المكسرات على فوائد كثيرة تعرفوا عليها في ملف الصور.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الكاشو
الكاشو أو الكاجو له فوائد كثيرة أهمها: امتصاص الحوامض الأسيدية في المعدة، ومخفض لمستوى السكر في الدم، ومنشط للأعصاب والدماغ، ويقلل من خطر السرطان لاحتوائه على السيلينيوم. ويعتبر أيضا مصدر جيد للبروتينات والدهون غير المشعبة المفيدة للجسم، بالإضافة إلى كونه منشط جنسي جيد لاحتوائه على كميات كبيرة من الزنك.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
جوز الهند
حليب جوز الهند لغسل الكلية والمسالك البولية وتقي من مرض الربو، أما قشرته فتحتوي على أحماض أمينية مهمة مثل الليوسين والايسوليوسين المفيدة للغدد النخاعية والدرقية والطحال.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
حب الشمس
وهي ثمرة نبتة عباد الشمس وتحتوي على كميات كبيرة من زيت الكتان الدهني المهم، وعلى الألياف الغذائية المهمة، وعلى حامض الفوليك المفيد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى ذلك فان حب الشمس يحتوي على عدة فيتامينات مهمة ،كالثيامين وفيتامين بي 5.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الفستق
ارتبطت دهون الفستق بسمعة سيئة لاحتوائها على سعرات حرارية عالية قد تزيد من مخاطر البدانة، لكن العلماء اكتشفوا حديثا أن دهون الفستق لا تفعل ذلك إن تم استهلاك حفنات صغيره منه، بالإضافة إلى ذلك فان الفستق يقلل من مستوى الكولسترول في الدم ويمد الجسم بمضادات الأكسدة مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بإمراض القلب والشرايين.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
البندق
البندق غني بفيتامين (E) المفيد ضد الأكسدة. ويساعد البندق على تخفيض نسبة الكولسترول في الدم لاحتوائه على ألياف سهلة الذوبان ويقي من مشاكل القلب. والبندق غني أيضا بالبروتينات والأحماض الدهنية غير المشبعة والمغنيزيوم.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
اللوز
يفيد اللوز في علاج أمراض الصدر والسعال المزمن والربو. ويحتوي أيضا على كميات كبيرة من المعادن المفيدة، كالفوسفور، بالإضافة إلى ذلك يحتوي اللوز على دهون غير مشعبة تساعد على تهدئة الأعصاب وتنشط عمل الدماغ وتقلل من مخاطر الأزمات القلبية وتقلل من نسبة الكولسترول في الدم.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الجوز
يعتبر الجوز مضاد فعال للفطريات والديدان المعوية ومقوي جيد للجهاز الهضمي، ويحتوي الجوز على كميات كبيرة من الدهون غير المشبعة غير الضارة بالجسم، بالإضافة إلى الكاربوهيدرات والسعرات الحرارية العالية. أما بروتين الجوز فيحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم.
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كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الزبيب
يحتوي الزبيب على مواد غذائية نافعة تساعد على إزالة السموم ومقاومة الفيروسات في الجسم، بالإضافة إلى ذلك فانه يقوي عمل المعدة والكبد والطحال ويساعد في علاج الروماتيزم وأمراض القلب وضغط الدم.
الكاتب: زمن البدري