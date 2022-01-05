الفستق الحلبي.. مفيد لصحة القلب و"رائع للسكري"

الفستق أو الفستق الحلبي (بالإنجليزية: Pistachios)، نوع من أنواع المكسرات، تنمو في مجموعات على الأشجار الكبيرة. تبدأ على شكل ثمار صفراء وحمراء تنضج لتصبح خضراء وبنفسجية. وهو من المكسرات الخفيفة الشهيرة بمذاقها المميز.

كما يحظى الفستق الحلبي بشعبية كبيرة في العديد من الوجبات والأطباق بما في ذلك الشوكولا والآيس كريم والحلويات الشرقية. ولا تؤكل هذه المسكرات كنوع من التسالي فحسب، وإنما لفوائدها الكثيرة حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب. فيما يلي أهم الفوائد الصحية للفستق:

مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن

تحتوي الحصة الواحدة من الفستق (حوالي 49 حبة) على أكثر من 30 نوعا من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى. كما أن الفستق خال من الكوليسترول، وتقول أخصائية التغذية ماغي مون إن الوجبة توفر أكثر من 10 في المائة من القيمة اليومية للنحاس وفيتامين B6 والثيامين (B1) والمنغنيز والفوسفور.

عبارة عن بروتين نباتي كامل

تقول مون إنه يعتبر خيارا رائعا للبروتينات النباتية مقارنة باللحوم لأنّ هذه المكسرات خالية من الكوليسترول بشكل طبيعي وتضيف الألياف إلى يومك. بحسب ما نشره موقع (غود هاوسكيبينغ).

يساعد في تحسين التحكم بنسبة السكر في الدم

يمكن إدراجه كجزء من نظام غذائي صحي. وتصف جمعية السكري الأمريكية الفستق الحلبي على أنه "طعام رائع للسكري"، حيث يمكن أن يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.

الفستق قد يقاوم الالتهابات

يحتوي على تركيبة فريدة من المركبات القوية المضادة للأكسدة، بما في ذلك توكوفيرولس، فيلوكينون، كاروتينات ، كلوروفيل وفلافونيدات.

يعزز الفستق صحة القلب: نظرا لأن حوالي 90 في المائة من الدهون الموجودة في الفستق غير مشبعة، فتعد وجبة خفيفة صحية جدا للقلب.

تحتوي الحصة الواحدة من الفستق (حوالي 49 حبة ) على أكثر من 30 نوعا من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى

آثار جانبية أو مخاطر من تناول الفستق؟

الإفراط في تناول الفستق قد يتسبب بمشاكل هضمية مثل الإسهال وذلك بسبب احتوائه على مستويات عالية من الألياف. كما يجب الانتباه أن الفستق يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. وبالتالي لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى لأن الكثير من البوتاسيوم يمكن أن يضر بها.

إضافة إلى ذلك، أن الفستق المحمص غالبا ما يحتوي على نسبة عالية من الملح، واستهلاك كمية كبيرة من الملح قد يؤدي إلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنه يسبب ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يكون خطيرا على المدى الطويل. بحسب ما نشره موقع (إنديا. كوم).

ر.ض/ أ.ح