فاز الفريق الإيطالي لكرة القدم ببطولة أوروبا للمرة الثانية في تاريخه منذ عام 1968. وجاء الفوز الإيطالي في يورو 2020 بعد مباراة دراماتيكية ضد الفريق الانجليزي الذي خسر المباراة في ركلات الترجيح.

الفريق الإيطالي لكرة القدم أو الأتزوري أحد أبرز فرق كرة القدم الأوروبية والعالمية. ويتمتع الفريق الإيطالي هذا بروح قتالية عالية وتقديم عروض مبدعة وجريئة في ملاعب المستديرة، رغم أنه ليس الأقوى بين الفرق الأوروبية.