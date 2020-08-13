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الفريق الإيطالي

فاز الفريق الإيطالي لكرة القدم ببطولة أوروبا للمرة الثانية في تاريخه منذ عام 1968. وجاء الفوز الإيطالي في يورو 2020 بعد مباراة دراماتيكية ضد الفريق الانجليزي الذي خسر المباراة في ركلات الترجيح.

الفريق الإيطالي لكرة القدم أو الأتزوري أحد أبرز فرق كرة القدم الأوروبية والعالمية. ويتمتع الفريق الإيطالي هذا بروح قتالية عالية وتقديم عروض مبدعة وجريئة في ملاعب المستديرة، رغم أنه ليس الأقوى بين الفرق الأوروبية.

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - Atalanta v Paris St Germain - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - August 12, 2020 Paris St Germain's Marquinhos celebrates scoring their first goal with Kylian Mbappe and teammates, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) David Ramos/Pool via REUTERS

ريمونتادا باريس سان جيرمان تحلّ عقدة الفريق التاريخية 13.08.2020

في الوقت الذي اعتقد فيه أتلانتا أنه ضمن ورقة التأهل إلى المربع الذهبي عاد سان جيرمان بريمونتادا في الوقت بدل الضائع لينسف أحلام الفريق الإيطالي ويتأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

Ferrari driver Sebastian Vettel of Germany waves after the qualifying session for the Japanese Formula One Grand Prix at Suzuka Circuit in Suzuka, central Japan, Sunday, Oct. 13, 2019. Vettel grabbed pole position for the race. (AP Photo/Toru Hanai)

فيتل بطل العالم أربع مرات يترك فريق فيراري لسباقات فورملا 1 12.05.2020

بعد خمس سنوات والفوز بـ 14 سباقاً لفريق فيراري المنافس في سباقات فورملا1 للسيارات، يترك سبستيان فيتل بطل العالم لأربع مرات الفريق الإيطالي. ورغم إعلان الطرفين أن علاقتهما انتهت ودياً، إلا أن هناك مؤشرات تدل على عكس ذلك.
Soccer Football - Champions League Quarter Final Second Leg - Juventus v Ajax Amsterdam - Allianz Stadium, Turin, Italy - April 16, 2019 Juventus' Cristiano Ronaldo gestures REUTERS/Massimo Pinca

رونالدو يحث يوفنتوس على ضم ثلاثة نجوم من برشلونة 16.05.2019

يبدو أن كريستيانو رونالدو عاقد العزم على الفوز بكل الألقاب الممكنة مع يوفنتوس. النجم البرتغالي حث إدارة "السيدة العجوز" على ضم ثلاثة نجوم من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية. فمنهم؟ وهل ينجح الفريق الإيطالي في ضمهم؟
01.05.2018, Spanien, Madrid: Fußball: Champions League, Bayern München - Real Madrid, K.o.-Runde, Halbfinale, Rückspiel im Santiago-Bernabeu-Stadion. Marcelo von Madrid und führt den Ball. Foto: Andreas Gebert/dpa | Verwendung weltweit

الشك يحاصر مستقبل نجم ريال مدريد! 22.01.2019

أوردت تقارير صحفية أن نجماً يبدع منذ سنوات مع ريال مدريد، ربما سينزل من سفينة "الميرنغي" نهاية الموسم الحالي، وينتقل إلى الفريق الإيطالي العملاق يوفنتوس. نجم "الأبيض الملكي" يعاني من لعنة الإصابات وزيادة الوزن.
dpatopbilder - 16.07.2018, Italien, Turin: Cristinao Ronaldo, Fußballprofi aus Portugal, winkt bei seiner Ankunft den Fans. Der portugiesische Weltklassespieler war von Real Madrid zu Juventus Turin gewechselt Foto: Luca Bruno/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

قدوم رونالدو قد يُعجل برحيل نجم يوفنتوس 21.07.2018

يبدو أن انتقال كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس قد يعصف ببعض لاعبي "السيدة العجوز" خارج الفريق الإيطالي الكبير. تقارير صحفية تشير إلى أن نجم يوفنتوس ربما يحزم حقائبه وينتقل للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
26.05.2018, Kiev Soccer Football - Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - NSC Olympic Stadium, Kiev, Ukraine - May 26, 2018 Real Madrid's Cristiano Ronaldo celebrates after winning the Champions League REUTERS/Phil Noble TPX IMAGES OF THE DAY

المنتفعون الخمسة من رحيل رونالدو عن القلعة المدريدية 10.07.2018

في الوقت الذي دخلت فيه قصة كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فصلها الأخير، ذكر موقع "سبورتس كيدا" أن هناك خمسة مستفيدين من الرحيل الوشيك للنجم البرتغالي عن القلعة المدريدية صوب الفريق الإيطالي العملاق يوفنتوس.
(180411) -- ROME, April 11, 2018 () -- Roma's players celebrate after winning a UEFA Champions League Quarter Final Second Leg soccer match between Roma and Barcelona in Rome, Italy, April 10, 2018. Roma won 3-0. (/Alberto Lingria) |

سر "ريمونتادا" روما في القضاء على أحلام برشلونة 11.04.2018

لم يكن أشد المتفائلين، يتوقع إقصاء فريق برشلونة من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على ذئاب روما في مباراة الذهاب برباعية، فيما أثبت الفريق الإيطالي أن العزيمة تصنع المعجزات وإن على حساب العملاق الكتالوني.
Britain Football Soccer - Arsenal v Bayern Munich - UEFA Champions League Round of 16 Second Leg - Emirates Stadium, London, England - 7/3/17 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their first goal with Arturo Vidal Reuters / Stefan Wermuth Livepic

دوري الأبطال- بايرن يقسو على أرسنال والريال يحبط مغامرة نابولي 07.03.2017

كرر بايرن موينيخ نتيجة مباراة الذهاب مع أرسنال ولقنه درسا في كرة القدم. وكرر ريال مدريد أيضا نتيجة مباراة الذهاب مع نابولي وأحبط مغامرة الفريق الإيطالي ليتأهل بايرن والملكي بجدارة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ARCHIV - Sami Khedira spielt den Ball am 05.09.2013 im Abschlusstraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der AllianzArena in München (Bayern). Khedira will sich bei seinen Comeback-Bemühungen keinem Zeitdruck aussetzen. Foto: Andreas Gebert/dpa (zu dpa «» vom 03.03.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

عودة خضيرة..أعادت التوازن ليوفنتوس وأسعدت أليغري 02.10.2015

ساهمت عودة سامي خضيرة إلى التشكيلة الأساسية لفريق يوفنتوس في تحسن أداء الفريق الإيطالي الذي يعاني الأمرّين في بطولة الدوري المحلي. وقد شكلت عودة خضيرة إلى الملعب من جديد خبراً ساراً بالنسبة للمدرب ماسيميليانو أليغري.
Bildunterschrift:Tottenham's Argentinian defender Federico Fazio (L) and Milan's midfielder Allesandro Matri vie the ball during the Audi Cup football match for third place Tottenham Hotspur vs AC Milan in Munich, southern Germany, on August 5, 2015. AFP PHOTO / CHRISTOF STACHE (Photo credit should read CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images)

كأس أودي: توتنهام يسقط ميلان ويحرز المركز الثالث 05.08.2015

واصل فريق ميلان الإيطالي عروضه الباهتة وسقط أمام فريق توتنهام الإنجليزي في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس أودي الودية. توتنهام فاز على الفريق الإيطالي بهدفين نظيفين واحتل المركز الثالث في البطولة.
Bildunterschrift:Ferrari's German driver Sebastian Vettel (R) celebrates on the podium after winning the Formula One Malaysian Grand Prix as Mercedes AMG Petronas F1 Team's British driver Lewis Hamilton (L) takes a drink in Sepang on March 29, 2015. AFP PHOTO / MANAN VATSYAYANA (Photo credit should read MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

فيتل يتوج بجائزة ماليزيا الكبرى للفورمولا واحد 29.03.2015

فاز السائق الألماني سيباستيان فيتبل بجائزة ماليزيا الكبرى، ثاني سباقات بطولة العالم للفورمولا واحد، محققا الفوز الأول له هذا الموسم، ليضع حدا لغياب الفريق الإيطالي عن الانتصارات في بطولة العالم منذ سباق إسبانيا 2013.
Bayern Munich fans cheer before the Champions League group stage football match AS Roma vs Bayern Munich on October 21, 2014 at the Olymic stadium in Rome. AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)

في ليلة أمطرت أهدافا ـ زلزال ألماني جديد في روما 21.10.2014

في ليلة أمطرت أهدافا حدث زلزال كروي بطله ألمانيا مجددا. فبعد زلزال البرازيل وفوز المانشافت على أصحاب الأرض بسبعة أهداف، أصبحت وسائل الإعلام تتحدث عن زلزال روما، حين أمطر لاعبو البايرن مرمى الفريق الإيطالي بسباعية جديدة.
FC Barcelona's Sergio Busquets, left, is fouled by Inter Milan's Thiago Motta during the Champions League semifinal second leg soccer match between FC Barcelona and Inter Milan at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Wednesday, April 28, 2010. Motta was shown the red card after the challenge. (AP Photo/Victor R. Caivano)

انترميلان يتأهل إلى نهائي أبطال أوروبا رغم هزيمته أمام برشلونة 29.04.2010

بخطة دفاعية محكمة وبرغم الهزيمة من برشلونه بهدف دون رد تمكن انترميلان الإيطالي من الصعود إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. الفريق الإيطالي سوف يلتقي بايرن ميونيخ في 22 مايو/ آيار القادم.
Munich's Luca Toni celebrates after scoring during the German first division Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Bayern Munich in Leverkusen on Saturday, Nov, 29 2008. (AP Photo/Hermann J. Knippertz) **Ed's Note: German spelling of Munich is Muenchen** **NO MOBILE USE UNTIL 2 HOURS AFTER THE MATCH, WEBSITE USERS ARE OBLIGED TO COMPLY WITH DFL-RESTRICTIONS, SEE INSTRUCTIONS FOR DETAILS**

المهاجم الإيطالي لوكا طوني يغادر نادي بايرن ميونخ إلى روما على سبيل الإعارة 31.12.2009

أعلن نادي بايرن ميونخ لكرة القدم اليوم إعارة مهاجمه الإيطالي لوكا طوني إلى نادي روما حتى نهاية الموسم. يأتي ذلك بعدما طلب طوني الانضمام إلى الفريق الإيطالي أملا بالانضمام إلى منتخب بلاده في كأس العالم بجنوب إفريقيا
AC Milan soccer team players race across the pitch during a training session at the Olympic Stadium in Athens, Tuesday May 22, 2007. Liverpool will face Italian team AC Milan in the final of the Champions League in Athens on Wednesday. (AP Photo/Odd Andersen)

اليوم الأربعاء ... ميلان يسعى إلى محو كابوس اسطنبول 22.05.2007

الفريق الإيطالي يسعى في نهائي دوري أبطال أوروبا إلى تعويض خسارته في نهائي موسم 2005 أمام ليفربول والاقتراب من رقم ريال القياسي. كارلو أنشيلوتي لا يرى ربطا بين اللقائين والنجم كاكا يريد البقاء في أذهان مشجعي ميلان
Munich soccer players Mark van Bommel celebrates after the second goal for Munich during their Champions League first knockout, first-leg soccer match between Real Madrid and FC Bayern Munich in the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, on Tuesday, Feb. 20, 2007. Madrid won the match 3-2. (AP Photo/Christof Stache)

مساء اليوم ... بايرن ميونيخ يسعى إلى الثأر من غريمه ميلان 03.04.2007

الفريق البافاري يسعى مساء اليوم إلى إلحاق هزيمة أكيدة بغريمه التقليدي ميلان تؤهله لمواصلة الزحف نحو لقب بطولة دوي أبطال أوروبا وتمحو آثار الهزيمة الموجعة التي مني بها العام الماضي أمام الفريق الإيطالي