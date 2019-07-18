الفرنسيون يطغون على تشكيلة ناد ألماني.. والسبب؟

بعد اجتيازه للكشف الطبي في لايبزيغ، انتقل لاعب خط الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو (21 عاما) إلى نادي لايبزيغ الألماني، قادما من باريس سان جرمان. ووقع نكونكو عقدا لمدة خمس سنوات، تقول التسريبات إنه بقيمة 15 مليون يورو.

وحسب صحيفة بيلد الألمانية إن نكونو أصبح "خامس" لاعب فرنسي في تشكيلة فريق لايبزيغ، الذي يلعب في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). فقد سبق نكونكو إلى لايبزيغ مواطنوه: المهاجم جين كيفين أوغوستين (22 عاما)، المدافع دايوت أوباميكانو (20 عاما)، المدافع نوردي موكيله (21 عاما) والمدافع إبراهيما كوناتيه (20 عاما)، إضافة إلى لاعب الوسط المالي أمادو هايدارا (21 عاما)، الذي يتحدث اللغة الفرنسية أيضا كلغة أم.

الفرنسي كريستوفر نكونكو بزي فريقه السابق باريس سان جرمان. وقع الآن عقدا مع لايبزيغ الألماني حتى عام 2024

وبقدوم نكونكو أصبح عدد اللاعبين الفرنسيين في لايبزيغ أكثر من الألمان، حسب صحيفة بيلد. وصحيح أن هناك الآن أربعة لاعبين ألمان من فريق تحت 19 عاما يتدربون مع الفريق الكبير بلايبزيغ إلا أن هؤلاء سيعودون من جديد إلى الناشئين، ليبقى فقط في الفريق الأساسي أربعة ألمان هم: تيمو فيرنر (23 عاما)، لوكاس كلوسترمان (23 عاما)، مارسيل هالستنبرغ (27 عاما) ودييغو ديمه (26 عاما). أما فيلي أوربان (26 عاما)، فصحيح أن لديه جواز سفر ألماني ولعب لمنتخب ألمانيا تحت 21 عاماً؛ إلا أنه يلعب منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع منتخب المجر، فوالده مجري وأمه بولندية، وقد ولد في كايزرسلاوترن بجنوب غرب ألمانيا عام 1992.

وحسب موقع "تاغ 24" يقول نكونكو إنه لعب سويا مع أوغوستين في باريس سان جرمان، كما أنه يعرف أوباميكانو وموكيله خلال لعبهم معا في منتخب فرنسا تحت 21 عاما ويضيف "لذلك أنا متفائل من أنني سأتمكن من تقديم نفسي هنا بسرعة".

لكن لماذا كل هؤلاء اللاعبين من فرنسا؟ الإجابة لدى رالف رانغنيك، المدير السابق لمركز الرياضة وتطوير اللاعبين في لايبزيغ، والذى سعى، قبل رحيله إلى مركز التطوير بشركة ريد بول في النمسا، إلى التعاقد مع نكونكو، فقد قال رانغنيك مؤخرا: "نحن نبحث عن لاعبين لديهم ثقافة كرة قدم الشوارع، مع تكوين مهاري وخططي، وفرنسا سوق جيد لهذا (النوع من اللاعبين)"، حسب ما نقلت عنه صحيفة بيلد. وتضيف الصحيفة أن عدد اللاعبين الفرنسيين في الدوري الألماني ارتفع في السنوات الخمس الأخيرة من 6 لاعبين إلى 27 لاعبا، بينهم أربعة في بايرن ميونيخ.

صلاح شرارة