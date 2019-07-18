 الفرنسيون يطغون على تشكيلة ناد ألماني.. والسبب؟ | عالم الرياضة | DW | 18.07.2019

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عالم الرياضة

الفرنسيون يطغون على تشكيلة ناد ألماني.. والسبب؟

ارتفع عدد اللاعبين الفرنسيين بالبوندسليغا من 6 إلى 27 لاعبا. ويكاد لا يخلو أي فريق كرة قدم ألماني من لاعبين فرنسيين، إلى حد أن عددهم في صفوف لايبزيغ يتخطى عدد الألمان، فما السبب في ذلك؟

Fußball Bundesliga VfB Stuttgart vs. RB Leipzig | Jubel Leipzig (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

لاعبو فريق لايبزيغ عبارة عن تشكيلة من جنسيات مختلفة أكثرها الفرنسية

بعد اجتيازه للكشف الطبي في لايبزيغ، انتقل لاعب خط الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو (21 عاما) إلى نادي لايبزيغ الألماني، قادما من باريس سان جرمان. ووقع نكونكو عقدا لمدة خمس سنوات، تقول التسريبات إنه بقيمة 15 مليون يورو.

وحسب صحيفة بيلد الألمانية إن نكونو أصبح "خامس" لاعب فرنسي في تشكيلة فريق لايبزيغ، الذي يلعب في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). فقد سبق نكونكو إلى لايبزيغ مواطنوه: المهاجم جين كيفين أوغوستين (22 عاما)، المدافع دايوت أوباميكانو (20 عاما)، المدافع نوردي موكيله (21 عاما) والمدافع إبراهيما كوناتيه (20 عاما)، إضافة إلى لاعب الوسط المالي أمادو هايدارا (21 عاما)، الذي يتحدث اللغة الفرنسية أيضا كلغة أم.

Christopher Nkunku Paris SG, Saint Germain - AS Monaco 4:0, (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

الفرنسي كريستوفر نكونكو بزي فريقه السابق باريس سان جرمان. وقع الآن عقدا مع لايبزيغ الألماني حتى عام 2024

وبقدوم نكونكو أصبح عدد اللاعبين الفرنسيين في لايبزيغ أكثر من الألمان، حسب صحيفة بيلد. وصحيح أن هناك الآن أربعة لاعبين ألمان من فريق تحت 19 عاما يتدربون مع الفريق الكبير بلايبزيغ إلا أن هؤلاء سيعودون من جديد إلى الناشئين، ليبقى فقط في الفريق الأساسي أربعة ألمان هم: تيمو فيرنر (23 عاما)، لوكاس كلوسترمان (23 عاما)، مارسيل هالستنبرغ (27 عاما) ودييغو ديمه (26 عاما). أما فيلي أوربان (26 عاما)، فصحيح أن لديه جواز سفر ألماني ولعب لمنتخب ألمانيا تحت 21 عاماً؛ إلا أنه يلعب منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع منتخب المجر، فوالده مجري وأمه بولندية، وقد ولد في كايزرسلاوترن بجنوب غرب ألمانيا عام 1992.

وحسب موقع "تاغ 24" يقول نكونكو إنه لعب سويا مع أوغوستين في باريس سان جرمان، كما أنه يعرف أوباميكانو وموكيله خلال لعبهم معا في منتخب فرنسا تحت 21 عاما ويضيف "لذلك أنا متفائل من أنني سأتمكن من تقديم نفسي هنا بسرعة".

لكن لماذا كل هؤلاء اللاعبين من فرنسا؟ الإجابة لدى رالف رانغنيك، المدير السابق لمركز الرياضة وتطوير اللاعبين في لايبزيغ، والذى سعى، قبل رحيله إلى مركز التطوير بشركة ريد بول في النمسا، إلى التعاقد مع نكونكو، فقد قال رانغنيك مؤخرا: "نحن نبحث عن لاعبين لديهم ثقافة كرة قدم الشوارع، مع تكوين مهاري وخططي، وفرنسا سوق جيد لهذا (النوع من اللاعبين)"، حسب ما نقلت عنه صحيفة بيلد. وتضيف الصحيفة أن عدد اللاعبين الفرنسيين في الدوري الألماني ارتفع في السنوات الخمس الأخيرة من 6 لاعبين إلى 27 لاعبا، بينهم أربعة في بايرن ميونيخ.

صلاح شرارة

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


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