الفرصة الأخيرة: هل تفضي مفاوضات مصر وإثيوبيا إلى اتفاق على سد النهضة؟

قالت مصر في بيان الأحد (الرابع من أبريل/ نيسان 2021) إن أحدث اجتماع بينها وبين السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي ربما يكون "فرصة أخيرة" قبل أن تملأ أديس أبابا السدللعام الثاني على التوالي.

ويُختتم الاجتماع غداً الاثنين في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية. وانتهت محاولات سابقة بهدف التوصل إلى الاتفاق بشأن السد الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق إلى طريق مسدود.

وتقول إثيوبيا إن للسد دوراً محورياً في تنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء. أما مصر فتخشى أن يعرض إمداداتها من مياه نهر النيل للخطر، في حين يساور السودان القلق بشأن سلامة السد وتنظيم تدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه على أراضيه.

وقالت إثيوبيا إنها ستعمد مجدداً إلى ملء خزان سد الطاقة الكهرومائية الضخم بعد بدء موسم الأمطار هذا الصيف، وهو تحرك تعارضه كل من مصر والسودان.

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان أن "هذه المفاوضات بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة وقبل موسم الفيضان المقبل".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح الأسبوع الماضي بأن لا أحد سيستطيع أن يأخذ نقطة مياه من مصر، وحذر من حالة عدم استقرار في المنطقة "لا يتخيلها أحد" إن جرى ذلك.

ويخوض السودان حالياً نزاعاً حدودياً مع إثيوبيابشأن منطقة الفشقة الخصيبة، وانتهى أمس السبت من تدريبات عسكرية مشتركة مع مصر.

وقال السودان في بيان منفصل إن إثيوبيا "رفعت السقف للمطالبة ببحث قسمة مياه النيل" خلال المفاوضات.

وكان فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الأفريقي والوسيط في المفاوضات، قد افتتح المحادثات بين الأطراف الثلاثة في وقت سابق اليوم.

وقال تشيسيكيدي: "أدعوكم جميعاً لبداية جديدة .. لفتح نافذة أو عدة نوافذ للأمل .. لانتهاز الفرص الجديدة .. لإشعال شعلة الأمل".

ي.أ/ ع.ح (رويترز)