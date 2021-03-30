 الفرصة الأخيرة: هل تفضي مفاوضات مصر وإثيوبيا إلى اتفاق على سد النهضة؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.04.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الفرصة الأخيرة: هل تفضي مفاوضات مصر وإثيوبيا إلى اتفاق على سد النهضة؟

قبيل اختتام اجتماع ثلاثي يضم مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي العملاق، قالت مصر إن المفاوضات – الذي تتوسط فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية – فرصة أخيرة لإحراز اتفاق قبل ملء السد للسنة الثانية.

ما يزال سد النهضة العملاقة المقام على النيل الأزرق قيد الإنشاء، وتنوي إثيوبيا ملء بحيرته للعام الثاني على التوالي (أرشيف)

ما يزال سد النهضة العملاقة المقام على النيل الأزرق قيد الإنشاء، وتنوي إثيوبيا ملء بحيرته للعام الثاني على التوالي (أرشيف)

قالت مصر في بيان الأحد (الرابع من أبريل/ نيسان 2021) إن أحدث اجتماع بينها وبين السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي ربما يكون "فرصة أخيرة" قبل أن تملأ أديس أبابا السدللعام الثاني على التوالي.

ويُختتم الاجتماع غداً الاثنين في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية. وانتهت محاولات سابقة بهدف التوصل إلى الاتفاق بشأن السد الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق إلى طريق مسدود.

وتقول إثيوبيا إن للسد دوراً محورياً في تنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء. أما مصر فتخشى أن يعرض إمداداتها من مياه نهر النيل للخطر، في حين يساور السودان القلق بشأن سلامة السد وتنظيم تدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه على أراضيه.

وقالت إثيوبيا إنها ستعمد مجدداً إلى ملء خزان سد الطاقة الكهرومائية الضخم بعد بدء موسم الأمطار هذا الصيف، وهو تحرك تعارضه كل من مصر والسودان.

مشاهدة الفيديو 28:05

مسائيةDW: سد النهضة بين التفاوض والتهديد..ماذا ستغيّر وساطة الكونغو؟

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان أن "هذه المفاوضات بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة وقبل موسم الفيضان المقبل".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح الأسبوع الماضي بأن لا أحد سيستطيع أن يأخذ نقطة مياه من مصر، وحذر من حالة عدم استقرار في المنطقة "لا يتخيلها أحد" إن جرى ذلك.

ويخوض السودان حالياً نزاعاً حدودياً مع إثيوبيابشأن منطقة الفشقة الخصيبة، وانتهى أمس السبت من تدريبات عسكرية مشتركة مع مصر.

وقال السودان في بيان منفصل إن إثيوبيا "رفعت السقف للمطالبة ببحث قسمة مياه النيل" خلال المفاوضات.

وكان فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الأفريقي والوسيط في المفاوضات، قد افتتح المحادثات بين الأطراف الثلاثة في وقت سابق اليوم.

وقال تشيسيكيدي: "أدعوكم جميعاً لبداية جديدة .. لفتح نافذة أو عدة نوافذ للأمل .. لانتهاز الفرص الجديدة .. لإشعال شعلة الأمل".

ي.أ/ ع.ح (رويترز)

  • Grand Renaissance Dam in Ethiopia

    أكبر سدود القارة السمراء

    سد النهضة في إثيوبيا يُعرف أيضاً باسم سد الألفية العظيم ويقع على مقربة من المنطقة الحدودية مع السودان على النيل الأزرق. بدأت عمليات الإنشاء في عام 2011 و يولد السد حالياً ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء سنوياً.

  • Map of Grand Renaissance Dam in Ethiopia

    أكبر سدود القارة السمراء

    تشكلت خلف سد النهضة بحيرة تقدر مساحتها بحوالي 63 مليار متر مربع من المياه، وتعتبر أكبر خزان للمياه العذبة في القارة الإفريقية. تبلغ مساحة سطح البحيرة 1680 كيلومتراً مربعاً ويبلغ ارتفاع جدران السد 145 متراً، بينما تمتد قاعدته على طول 1800 متر.

  • The Aswan Dan Dam in Egypt

    أكبر سدود القارة السمراء

    يقع السد العالي في أسوان جنوب مصر. يحجز السد وراءه بحيرة ناصر التي تبلغ مساحتها 169 كيلومتراً مربعاً، وتولد التوربينات 2100 ميغاوات من الكهرباء، ويعتبر السد العالي في أسوان ثاني أكبر السدود في إفريقيا، وقد استغرقت عمليات إنشائه 11 عاماً وتم تدشينه عام 1971.

  • The Cahora Bassa Dam in Mozambique

    أكبر سدود القارة السمراء

    يعتبر سد "كاهورا باسا" الذي شُيد في جمهورية موزمبيق واحداً من أكبر السدود في العالم. تولد توربينات السد طاقة كهربائية تبلغ 2975 ميغاوات، ويُصَدَر معظم الطاقة الكهربائية إلى جمهورية جنوب إفريقيا. خلال الحرب الأهلية في عام 1981 تعرض السد لعمليات تخريب أدت إلى توقف توليد الكهرباء لعشر سنوات.

  • Ethiopian Gide III dam

    أكبر سدود القارة السمراء

    سد "جيبي الثالث" في جمهورية إثيوبيا يقع على بعد 350 كيلومتراً جنوب عاصمة البلاد أديس أبابا. تولد توربينات السد طاقة كهربائية تبلغ 1870 ميغاوات، وترتفع جدران السد إلى 243 متراً، ويعتبر ثالث أكبر سد في القارة الإفريقية. بدأت الأعمال الإنشائية في عام 2007 ودُشن السد في عام 2016.

  • The Inga dams in DR Congo

    أكبر سدود القارة السمراء

    يتضمن مشروع "إنجا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنشاء سدين هما "إنجا 1"، الذي يولد 351 ميغاوات من الكهرباء، و"إنجا 2" الذي يولد 1424 ميغاوات من الكهرباء. توقف العمل بالسدين خلال الأعوام 1972 و1982 نتيجة فشل خطط التنمية إبان حكم موبوتو سيسي سيكو، وحالياً يعمل السدان بنصف استطاعتهما نتيجة غياب عمليات الصيانة اللازمة للسدين في السنوات الأخيرة.

  • Inga dams DR Congo map

    أكبر سدود القارة السمراء

    تقع سدود إنجا على نهر الكونغو في غرب جمهورية الكونغو على بعد 225 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة كينشاسا. وتُخَطط حكومة الكونغو لإنشاء سد "إنجا 3" لتوليد 4800 ميغاوات من الكهرباء، وستبلغ تكاليف إنشاء هذا السد قرابة 13 مليار يورو.

  • Lake Volta in Ghana (picture-alliance / dpa)

    أكبر سدود القارة السمراء

    يعتبر سد "أكوسومبو" في جمهورية غانا أحد أكبر السدود في القارة الإفريقية وقد شُيدَ على قاعدة بحيرة فولتا. تبلغ مساحة سطح البحيرة 8502 كيلومتراً مربعاً وتعتبر من أكبر خزانات المياه العذبة في العالم. تولد التوربينات 912 ميغاوات من الكهرباء، ويسهم السد في تنظيم السيطرة على الفيضانات. تشتهر بحيرة فولتا بكونها جسراً طبيعياً للتجارة والسفر.

  • Map Kainji Dam Nigeria

    أكبر سدود القارة السمراء

    يقع سد "كينجي" على نهر النيجر، ويعتبر هذا السد سادس أكبر السدود الكهرومائية في إفريقيا. استغرقت عمليات إنشائه أربع سنوات ودُشِنَ في عام 1968. يبلغ ارتفاع جدران السد 65 متراً ويبلغ عرض قاعدة جسمه 550 متراً، وتولد التوربينات 760 ميغاوات من الكهرباء.

  • Tekeze Dam in Ethiopia

    أكبر سدود القارة السمراء

    يعتبر سد "تيكيزه" في إثيوبيا سابع أكبر السدود في إفريقيا، إذ يبلغ ارتفاع جدران السد 188 متراً وهو من أكثر سدود إفريقيا ارتفاعاً. تولد توربينات السد 300 ميغاوات من الكهرباء - وهي تساوي خمسة في المائة من القدرة الكهربائية التي يولدها سد النهضة العظيم. استغرقت عمليات إنشاء هذا السد سبع سنوات ودُشِنَ في عام 2009.

  • Bujagali dam in Uganda

    أكبر سدود القارة السمراء

    أقيم سد "بوجاجالي" في أوغندا على نهر النيل بالقرب من بحيرة فيكتوريا، وتولد توربيناته طاقة كهربائية قدرها 250 ميغاوات. يعمل السد منذ عام 2012 وهو من أكبر السدود الكهرومائية في أوغندا. ويُخشى من أن إنشاء سدين جديدين هما سد "كاروما" وسد "سيمبا" سيؤدي إلى إعادة توطين الآلاف من المزارعين وغمر مناطق المحميات الطبيعية. غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


مواضيع ذات صلة

Ägyptien Präsident Abdel Fattah al-Sisi

السيسي: حصة مصر من مياه النيل خط أحمر ولا أحد بعيد عن قدرتنا 30.03.2021

حذر الرئيس المصري من المس بحصة مصر مياه النيل ووصف الأمر بأنه "خط أحمر"، وقال إن ذلك قد يؤدي لأن تشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد.

Sudan Premierminister Abdalla Hamdok

السودان يطلب رسمياً وساطة رباعية في مفاوضات سد النهضة 15.03.2021

طلبت الحكومة السودانية رسمياً من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التوسط في الخلافات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة. وتؤيد القاهرة اقتراح الخرطوم بتشكيل وساطة رباعية، لكن إثيوبيا ترفض.

Äthiopien Grand-Ethiopian-Renaissance-Talsperre

السودان تحذّر إثيوبيا من الاستمرار في ملء سد النهضة 06.02.2021

رفضت السودان بشدة الخطط الإثيوبية لملء سد النهضة على النيل، وهو موقف تشاركه معها مصر أيضا، التي ترى في المشروع تهديدا لمواردها المائية، في وقت يبدو أن أديس أبابا غير مستعدة للتراجع عن خططها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  