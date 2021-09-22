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الفتاوى

تُعد الفتاوى مشكلة كبيرة في العالم الإسلامي بسبب تعدد الدعاة التي يصدرونها والخلافات الحادة بينهم. ومن أكثرها إثارة للجدل تلك التي تدعو إلى الجهاد وإهدار الدم، ما يزيد من ضرورة حصرها بموسسات دينية تتحمل المسؤولية.

يتم إصدار الفتوى عادة نتيجة غياب جواب يجتمع عليه علماء الأمة الإسلامية، غير أن الفتاوى أصبحت في كثير من الأحيان تخضع لاعتبارات سياسية وغير سياسية. كما ظهرت فتاوى أثارت الجدل لغرابتها مثل أن المرأة إذا أرادت الاختلاء بزميلها في العمل فينبغي لها إرضاعه ليصبح محرما عليها، وهو ما عرف بفتوى إرضاع الكبير. بناء عليه طالبت عدة مؤسسات إسلامية بتجريم إصدار الفتاوى خارج نطاق المؤسسات الرسمية.

A girl carries a national flag while riding in a car as people gather in Tahrir square to celebrate an extension of the Suez Canal, in Cairo, Egypt, August 6, 2015. Egypt will open an expansion to the Suez Canal to great fanfare on Thursday, the centrepiece of President Abdel Fattah al-Sisi's plans to revitalise the country's economy after years of damaging political turmoil. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

"فتوى" توريث البنات.. خطوة نحو المساواة في الميراث بمصر؟ 22.09.2021

الفتوى بـ"حق الأب في كتابة أملاكه لبناته لحماية حقوقهن" تفتح بابا لجدل يثار من حين إلى آخر في مصر حول مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وموقف الشريعة. فهل ينبئ الجدل بتغيير ما قريب أسوة بتونس؟
Symbolbild zu den Terroranschlägen in Paris und dem Ausnahmezustand in Frankreich Soldaten mit angelegtem Gewehr vor Flagge der EU Europäische n Union und IS Islamischer Staat | Verwendung weltweit

دار الإفتاء المصرية تحذر من هجمات قد يشنها "داعش" في عيد الميلاد 19.12.2020

قال مرصد دار الإفتاء المصرية إن تصاعد عمليات تنظيم "داعش" في أفريقيا قد يعطي دفعة لعناصره في الغرب بتنفيذ هجمات إرهابية. وكان التنظيم الإرهابي قد بث مؤخراً رسالة دعا فيها إلى شن هجمات في أعياد الميلاد المقبلة بعد أيام.

Bonn Reportage Stimmung Shisha-Bar Aufgenommen am 21.02. Baba'z Shisha-Bar Bonn Vicky D. (links), Gast

تحليل: عن النرجيلة.. درس من الأزهر لساسة ألمانيا ومسلميها! 28.02.2020

أضحت مقاهي الشيشة في قلب العاصفة بعد اعتداءات هاناو. اليمين المتطرف والمتشددون الإسلاميون يستهدفونها كل بطريقته، ولمواجهة الترهيب يمكن أن يستفيد ساسة ألمانيا ومسلموها من تجربة خاضها أئمة الأزهر.
Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi delivers a statement following a meeting with French President Francois Hollande at the Elysee Palace in Paris, November 26, 2014. REUTERS/Philippe Wojazer (FRANCE - Tags: POLITICS HEADSHOT)

دعوة "السيسي" لثورة دينية.. وأد للتطرف أم اتجاه للعلمانية؟ 15.01.2015

تنتاب المحللين الحيرة حول حقيقة ما يرمي إليه الرئيس السيسي حين دعا إلى "ثورة دينية" في خطاب له وتوقفوا عند هذا التعبير. فهل يقصد اتجاه الدولة للعلمانية أم مراجعة المفاهيم في المعتقدات الدينية للتخلص من الأفكار المتطرفة؟
Main Title: AL-Azhar: a new Player in The Political Life with National Roles. Photo Title: a Photo of AL-Azhar's Building. Copyright: Reham Mokbel. Photo Taken, AL-Azhar, Cairo , Egypt, 25.2.2013

مصر: "تحريم الدردشة" يجدد التساؤل حول دور المؤسسات الدينية 14.09.2014

أثارت فتاوي وقررات صادرة عن مؤسسات دينية في مصر، منها تحريم "الشات" بين الجنسين جدلا واسعا حول الدورالذي تسعى أن تلعبه هذه المؤسسات، خاصة أن هذه الفتاوى لم تخرج من عباءة الجماعات المتشددة، بل من مؤسسات تتسم بالوسطية.
Main title/ Subject: Islamic dress for the sea, Tunis, Tunisia Photo title: Islamic dress for the sea, Tunis, Tunisia Place and Date : July, 2013, Tunisia Copy Right/ Photographer: Khaled Ben Belgacem Bilder geliefert vorn DW Korrespondent in Tunesien

تونسيون يتحدون فتاوى تحريم السباحة في رمضان 30.07.2013

إلى جانب الأزمة السياسية التي تعصف بتونس، تشهد البلاد جدلا حول سباحة المرأة في شهر رمضان. إذ ظهرت فتاوى تدعو التونسيين إلى الالتزام بضوابط لم يعتادوها قبل الثورة. فهل ينحاز التونسيون إلى الفتاوى المتشددة أم إلى البحر؟
Sapphireminiature toy Santa Claus, near green fir-tree © Pavel Losevsky #45939160 - Portfolio ansehen

تهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد: حلال أم حرام؟ 24.12.2012

لم تأت الفتاوى بتحريم حضور المسلمين احتفالات أعياد الميلاد المسيحية من بلدان عربية يعيش فيها مسيحيون، وإنما من إندونيسيا وأستراليا. الأولى هي أكبر دولة إسلامية في العالم والثانية نسبة المسلمين فيها 1,5 بالمائة فقط.
Neda Shahsawari ist die erste iranische Frau, die im Tischtennis an der Olympiade in London Teilnimmt. Quelle: IRNA Lizenz: Frei

الأولمبياد وصيام رمضان - بين الفتاوى الدينية والقرار الشخصي 20.07.2012

يحاول أكثر من ثلاثة آلاف رياضي مسلم يشاركون في أولمبياد لندن إيجاد طريقة للتوفيق بين اللعب وأداء فريضة الصيام. والجدل حول التصادم بين أداء الشعائر الدينية والرياضة ليس جديدا إذ سبق أن رفض رياضيون مسيحيون اللعب أيام الأحد
Montage: Florian Görner dpa: Prof. SHAIKH YUSUF AL-QARADAWI The worlds leading Islamic Scholar who held a press conference in London highlighting the reasons to resisit a war with Iraq. Seen reading a copy of the Koran. *** AP: A Qatari employee of Al Jazeera Arabic language TV news channel passes by the logo of Al Jazeera in Doha, Qatar, Wednesday Nov. 1, 2006. The English language offshoot of Qatar based pan-Arab television news channel Al Jazeera said on Tuesday it will start broadcasting on November 15, 2006. (AP Photo/Kamran Jebreili)

الربيع العربي وسلاح الفتاوى 31.12.2011

انقسم رجال الدين في موقفهم من الربيع العربي، بين مؤيد للمحتجين وداعم لهم وبين مؤيد للأنظمة الديكتاتورية، وتجلى ذلك من خلال فتاويهم. وهذا ما يراه إليه بعض المراقبين تجسيدا لغياب الديمقراطية والصراع بين فئات المتجتمع.
فوضى الفتاوى وتحديات العولمة

فوضى الفتاوى وتحديات العولمة 15.05.2011

شارك أكثر من 80 أستاذا جامعيا وفقيها في مؤتمر حول "الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة" في مدينة تلمسان الجزائرية. وناقش العلماء دور الفضائيات وأموال النفط ووسائل الاتصال الحديثة في انتشار ظاهرة فوضى الفتاوى
Bildmontage von Logos Arabischer Fernsehsender DW-Montage: Peter Steinmetz

خطاب الفضائيات الديني على صفيح النقد في منتدى الجاحظ بتونس 14.09.2010

حذر باحثان مغاربيان خلال لقاء فكري حول "الخطاب الدّيني في الفضائيات العربيّة: المضمون والتّداعيات"، من مخاطر القنوات الدينية العربية التي تعاظم تأثيرها مؤخرا وتحولها إلى مصدر أساسي للمعارف الدينية في المجتمعات العربية.
In this handout picture taken on Thursday March 18, 2010 and made available Tuesday March 22, 2010 by Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage Hissa Hilal, a woman poet from Saudi Arabia recites one of her poems at a Million's Poet show, broadcast live every week across the Arab world and is sponsored and produced by Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Hissa Hilal, a mother of four, criticized Muslim preachers during a poetry recital accusing them of frightening people with their fatwas or religious edicts and preying like a wolf on those seeking peace. (AP Photo/Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage -HO)

الشاعرة السعودية حصة هلال تواصل تحدي الفتاوى "الشريرة" 31.03.2010

ازدادت حدة الترقب حول من سيكون الفائز(ة) في مهرجان شاعر المليون الإماراتي بعد تأجيل الحلقة الأخيرة من البرنامج على إثر وفاة شقيق رئيس الإمارات، وبعد الزوبعة التي أحدثها انتقادات الشاعرة حصة هلال للمتشددين من رجال الدين