 ″الفاشية الإيكولوجية″ ـ شكل من التطرف اليميني تحت قناع حماية البيئة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

"الفاشية الإيكولوجية" ـ شكل من التطرف اليميني تحت قناع حماية البيئة

تسعى جماعات تزعم بـ"تفوق البيض" إلى استغلال المخاوف البيئية لتبرير جرائمها في إطار ما يُطلق عليه "الفاشية البيئية"، فما هي حركات "الفاشية البيئية" وما أهدافها؟

استهدف منفذ هجوم إطلاق النار في مدينة بافالو الأمريكية السود لدوافع عنصرية وفاشية حيث ربط بين الهجرة الجماعية والتدهور البيئي

استهدف منفذ هجوم إطلاق النار في مدينة بافالو الأمريكية السود لدوافع عنصرية وفاشية حيث ربط بين الهجرة الجماعية والتدهور البيئي

 

أشارت تقارير إلى أن ارتكاب جماعات تزعم "تفوق البيض" ثلاث مذابح في السنوات الأخيرة ونفذها أشخاص يُمكن وصفهم بأنهم "فاشيين بيئيين".

فخلال الأسبوع الماضي، قام شخص متهم بقتل عشرة أشخاص من ذوي البشرة السمراء في متجر بمدينة بفالو بولاية نيويورك الأمريكية  فيما تبنى القاتل مزيجا من نظريات المؤامرة المعادية للسامية والحفاظ على الطبيعة.

مختارات

بعد حوالي عام ونصف من مجزرة كرايست تشيرش، قضت محكمة نيوزيلندية بالسجن المؤبد على برنتون تارانت، في حكم احتفت به رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

ففي خطاب عنصري مؤلف من 180 صفحة، ربط القاتل وهو شاب لم يتجاوز عامه الـ 18 بين الهجرة الجماعية والتدهور الذي لحق بالبيئة كمبرر لجريمة القتل التي أقدم عليها.

ويبدو أن القاتل قد تأثر كثيرا بأفكار روج لها الشاب الذي ارتكب  مذبحة إل باسو بولاية تكساس في 2019  وأيضا الشاب الذي نفذ  مذبحة كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2019، حيث يبدو أن المنفذ لمذبحة بوفالو قد كرر بعض كلمات من خطاب لمنفذ مذبحة كرايستشيرش.

وكان منفذ مذبحة كرايستشيرش التي أسفرت عن مقتل 51 شخصا خلال إطلاق نار في مسجدين بنيوزيلندا، قد وصف نفسه بأنه "فاشي بيئي يؤمن بالتفوق العرقي"، حيث دعا إلى ما يُعرف بـ "استقلال عرقيات بعينها" وأيضا دعا لخطط من أجل "الحفاظ على الطبيعة والنظام الطبيعي".

وربط الأسترالي برينتون تارانت، منفذ مذبحة مسجدي كرايستشيرش، بين التغير المناخي والاكتظاظ السكاني لغير الأوروبيين وهو ما يعد ركيزة رئيسة في أفكار حركات الفاشية البيئية.

ما هي "الفاشية البيئية"؟

يعد كاسيدي توماس – الذي يدرس في جامعة سيراكيوز في نيويورك لنيل درجة الدكتوراه - من بين الأشخاص الذين يسعون إلى دراسة التداخل بين التطرف اليميني والسياسات البيئية. وفي مقابلة مع DW، قال إن أبسط تعريف هو كل شخص "يتبنى سياسة أو وجهة نظر فاشية للعالم تستند على استدعاء القلق البيئي أو الخطاب البيئي لتبرير العناصر البغيضة والمتطرفة في ايديولوجيتها".

حاولت مارين لوبان استغلال قضايا البيئة لاستقطاب أصوات اليمين

حاولت مارين لوبان استغلال قضايا البيئة لاستقطاب أصوات اليمين

وأضاف إن الفاشيين العاديين هم قوميون شعبويون متطرفون يقومون بالاستشهاد بـ وسرد الأزمات الحضارية، والزيادة أو الانخفاض في معدلات الولادة على أسس ثقافية وقومية. ويرى الفاشيون البيئيون أن التغير المناخي أو الظواهر البيئية المتفاقمة تعد تهديدا حضاريا في محاولة لتبرير جرائمهم.

وتابع توماس إن الفاشيين البيئيين في الغالب يتبنون أفكارهم المتطرفة عبر الإنترنت كما يزعم منفذ أحدث جريمة إطلاق النار، إذ يعتقدون أن الجنس الأبيض إلى جانب البيئة يواجه تهديدا بالاكتظاظ السكاني من غير البيض فيما يطالبون بوقف  الهجرة  أو القضاء على مجتمعات غير البيض.

وأضاف توماس إن الفاشيين البيئيين يروجون "لتفكيك الدول الديمقراطية الليبرالية ذات الأعراق والقوميات المختلطة والتعددية واستبدالها بإنشاء دول محددة على أساس عرقي وبيئي في إطار مجتمع أصغر."

وقد فشلت هذه النظرية المتطرفة في معالجة الحقائق المعقدة وراء ظاهرة التغير المناخي  والتداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة فضلا عن تجاهلها لحقيقة مفادها أن سكان دول الشمال هم وراء معظم الانبعاثات التي تسببت في ارتفاع درجة حرارة الأرض.

سبب الإعجاب بحركات الفاشية البيئية

تجذب الأفكار اليمينية المتطرفة مثل أيدلوجيات الفاشية البيئية، فئة الشباب الذين عاصروا بأعينهم تفاقم ظاهرة تغير المناخ لكنهم يرون في المقابل أن الحكومات قد أخفقت في حل هذه الأزمة بالشكل الصحيح. 

وفي ذلك، قال توماس"لسوء الحظ وفي ضوء تفاقم ظاهرة تغير المناخ على مدار الثلاثين عاما الماضية وبالتزامن مع صعوبة تجاهل الأمر أو التشكيك فيه حتى من قبل أكثر العناصر اليمينية المتطرفة أو الحركات المحافظة داخل المشهد السياسي، بدأنا في رؤية أفراد لديهم وجهة نظر عدمية بشكل لا يصدق ووجهة نظر قاتمة للغاية بشأن مستقبل البشرية".

يشار إلى أن العدمية تقوم على فكرة رئيسية تتمثل في نفي وجود أي معنى متأصل في الحياة.

وقال توماس إن نظريات حركات الفاشية البيئية تدعو أنصارها إلى "العمل لتحقيق هدف"، مضيفا "هنا يكمن الخطر في أن هذه النظريات يجرى نشرها في ثقافات فرعية عبر الإنترنت".

وتنتشر مثل هذه النظريات في مواقع إلكترونية خفية ولا تحظى بمراقبة كبيرة مثل 4chan و 8chan ومنتدى Iron March الذي لم يعد موجودا في الوقت الحالي بالإضافة إلى حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد لاحظ الباحثون بعد سلسلة المذابح السابقة تزايدا كبيرا في اهتمام "الفاشية البيئية" بالمجتمعات الهامشية على شبكة الإنترنت بالإضافة إلى عمليات البحث عبر الإنترنت.

الفاشية البيئية واللعبة السياسية

تنكر الحركات الشعبوية اليمينية المتطرفة بشكل أساسي ظاهرة تغير المناخ، لكنها في المقابل ترى إمكانية الاستفادة من المخاوف الناجمة عن هذه الظاهرة خاصة في ظل ظواهر الطقس المدمرة التي تعصف بالعالم مثل الفيضانات العارمة ومواسم الجفاف طويلة الأمد.

الاستهلاك المفرط للدول الغنية يدمر البيئة

الاستهلاك المفرط للدول الغنية يدمر البيئة

فعلى سبيل المثال، استشهد المدعي العام لولاية أريزونا الأمريكية بقضية حماية البيئة عندما رفع دعوى قضائية ضد خطط إدارة الرئيس جو بايدن الرامية إلى تخفيف قوانين الهجرة، زاعما أن المهاجرين من أمريكا اللاتينية سوف يستنزفون الموارد ويتسببون في انبعاثات وتلويث أكبر للبيئة إذا لم يتم إبعادهم عن طريق بناء جدار حدودي مع المكسيك.

ولم يتوقف الأمر على الولايات المتحدة بل ظهرت أصوات ودعوات مماثلة في القارة الأوروبية. فقد أشارت مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية السابقة في فرنسا  مارين لوبان  إلى تغير المناخ وحماية البيئة في حملاتها الانتخابية لجذب أصوات اليمين بينما دعا جناح الشباب في حزب " البديل من أجل ألمانيا " اليميني إلى تبني قضية تغير المناخ كأداة لجذب عناصر جديدة رغم إنكار الحزب لظاهرة التغير المناخي.

أصول نازية لحركات الفاشية البيئية

رغم أن حركات الفاشية البيئية تستند إلى العديد من نظريات اليمين المتطرف، إلا أن الكثير من ايديولوجيتها تعود إلى الحركات النازية والحزب الفاشي في إيطاليا. وفي ذلك، قال توماس "سوف تستخدم (هذه الحركات) نقاط الحوار بشأن البيئة لتبرير بعض مبادراتها الرئيسية مثل إنشاء موطن" وهو المفهوم الذي روج له النازيون الاستعماريون لإنشاء "مكان عيش" خاصا بالألمان في المستعمرات. وأضاف "لقد رأت هذه الحركات وجود مجتمعات غير ألمانية باعتبارها تمثل تهديدا ضد الثقافة والبيئة الألمانية."

يشار إلى أن هذه الأيديولوجية مهدت الطريق أمام تبني ما يُعرف بأول قوانين حماية الألمانية عام 1935 بالإضافة إلى الدفع نحو توسع الزراعة العضوية. ولا تزال عناصر حركات اليمين المتطرف في ألمانيا وأوروبا تناصر القضايا البيئية مثل الزراعة العضوية فيما باتت الجماعات المدافعة عن البيئية في خطر التسلل من قبل متطرفين يمينيين.

وأشار توماس إلى وجود تشابه في دوافع الفاشية البيئية في الوقت الحاضر وحركات النازية في الماضي، مضيفا أنه في ألمانيا خلال الحقبة النازية وإيطاليا إبان الحكم الفاشي، رأى البعض أن الرأسمالية والتقدم والازدهار الصناعي يجلبان أيضا التحضر السريع والتدهور البيئي بما في ذلك تهجير سكان الريف.

وفي الولايات المتحدة، استغلت شخصيات يمينية متطرفة المخاوف البيئية كمبرر للترويج لأفكارها حيث قام ريتشارد سبنسر الذي يصف نفسه بالزعيم القومي الأبيض قبل مظاهرة "توحيد اليمين" في مدينة شارلوتسفيل الأمريكية عام 2017 بالإشارة إلى ضرورة حماية الطبيعة في منشورات على شبكة الإنترنت.

وزعم سبنسر في السابق بأن "الحل الواضح لأضرار تغير المناخ" يتمثل في "الحد وتقليل عدد السكان".

حماة البيئة يرفضون "أفكار اليمين المتطرف"

من جابنها، أكدت الحركات التي تدافع عن البيئة رفضها للفاشية البيئية في عدة مناسبات حيث شددت على أن أفكار الفاشية البيئية تعمل على تبييض خطاب الكراهية وتركز بشكل أكبر على تفوق الجنس الأبيض أكثر من حماية البيئة.

وتؤكد حركات الدفاع عن البيئة على أن الدول الغنية والغربية وراء تدمير البيئة وليس المجتمعات التي يسعى الفاشيون البيئيون إلى تدميرها، فيما أظهر تقرير أممي أن زيادة الثروة وليس النمو السكاني يعد المحرك الأكبر لاستنزاف موارد الكرة الأرضية.

وقد ذكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن التأثير الناجم عن النمو السكاني يتضاءل مع ارتفاع معدل الانبعاثات، مشيرة إلى أن السكان في أغنى دول العالم يتسببون في انبعاثات تفوق بمعدل 50 مرة عن انبعاثات سكان البلدان الأكثر فقرا رغم تباطؤ النمو السكاني بها.

وتدعو المنظمات المدافعة عن البيئة إلى فضل النمو السكاني عن استهلاك الموارد الطبيعية ومعدل الانبعاثات من خلال إعادة تنظيم الاقتصادات وتبني الممارسات الأكثر استدامة.

أليستير والش / م ع

  • الحاجز المرجاني العظيم في استراليا

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    تأثيرات كارثية

    يوماً بعد يوم، تتزايد مخاوف العلماء من التأثيرات الكارثية لارتفاع حرارة كوكب الأرض والتغير المناخي. ومؤخراً، حذرت دراسة جديدة نشرت بعض خلاصتها صحيفة الغارديان البريطانية من أن الاحتباس الحراري قد يتسبب في حدوث تغيير جذري في محيطات العالم لدرجة قد تهدد بانقراض جماعي للأنواع البحرية ليصبح الانقراض الأكبر من نوعه في تاريخ كوكب الأرض. الصورة يظهر الحاجز المرجاني العظيم في استراليا.

  • الحاجز المرجاني العظيم في استراليا

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    انخفاض الثراء البيولوجي.. البداية!

    يتسبب تسارع تغير المناخ في إحداث تأثير "عميق" على النظم البيئية للمحيطات " قد يؤدي إلى تزايد مخاطر الانقراض. يقول العلماء إن الأمر قد يبدأ في الحدوث مع انخفاض الثراء البيولوجي والتنوع البحري وهو ما لم يحدث في تاريخ الأرض منذ عشرات الملايين من السنين.

  • صورة تعبيرية لأيدي ملوثة بالنفط

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    الوقود الأحفوري.. القاتل الصامت

    ترتفع درجة حرارة مياه البحر في العالم بشكل مطرد بسبب حرق الوقود الأحفوري، وانبعاثات النشاطات الصناعية بينما تنخفض مستويات الأكسجين في المحيط وتتزايد حموضة المياه بسبب امتصاص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

  • استنفاد الاكسجين من المسطحات المائية سبب قتل ملايين الكائنات

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    استنفاد الأكسجين من المسطحات المائية

    مع ارتفاع حرارة المحيطات تنخفض نسب الأكسجين بشكل يؤثر على قدرة الكائنات البحرية على التنفس. تضاعف حجم مياه المسطحات المائية المستنفدة من الأكسجين بقدر يصل إلى 4 مرات منذ ستينات القرن العشرين. لم تعد كائنات كالمحار وبلح البحر والجمبري قادرة على تكوين أصداف بشكل صحيح بسبب ارتفاع حموضة المياه، كما اختنقت الأسماك في عشرات الأماكن. هذا يعني أن الكوكب يمكن أن يصل لمرحلة "انقراض جماعي" للكائنات البحرية.

  • صورة تخيلية لأحد الأنواع البحرية المنقرضة

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    انقراض جماعي كارثي.. قد يتكرر!

    تقول الدراسة المنشورة في مجلة ساينس Science إن ضغوط ارتفاع حرارة البحار والمحيطات وفقدان الأكسجين تذكر بحدث الانقراض الجماعي الذي حدث منذ حوالي 250 مليون عام. أدت هذه الكارثة، المعروفة باسم "الموت الكبير"، إلى زوال ما يصل إلى 96٪ من الحيوانات البحرية من على كوكب الأرض.

  • صورة تخيلية لما قد تصبح عليه الأرض إذا فشلت جهود خفض حرارة الكوكب

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    مستويات انقراض كارثية متوقعة

    يشير البحث الجديد إلى أنه قد يتم الوصول إلى مستويات انقراض كارثية إذا أطلق العالم غازات الدفيئة بشكل غير مقيد، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأكثر من 4 درجات مئوية من متوسط درجة الحرارة التي كانت عليها الأرض في أوقات ما قبل الصناعة وذلك بحلول نهاية القرن الحالي. من شأن ذلك أن يؤدي إلى انقراض أنواع حية قد تعيد تشكيل الحياة في المحيط لعدة قرون أخرى.

  • أنواع من الدلافين في البحر الأحمر بمصر

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    الخطر يقترب بسرعة

    لكن حتى في أفضل السيناريوهات، لا يزال العالم على وشك فقدان جزء كبير من الحياة البحرية. فعندما ترتفع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين بأعلى مما كانت عليه قبل عصر الصناعة، وهو ما يُتوقع أن يحدث حتى في ظل التعهدات المناخية الحالية من قبل حكومات العالم، سيتم القضاء على حوالي 4 ٪ من إجمالي نحو مليوني نوع من الكائنات البحرية في البحار والمحيطات.

  • أنواع من الحيتان أمام السواحل الكندية

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    الكائنات القطبية أكثر عرضة للخطر

    وفقًا للدراسة، تعتبر الأسماك والثدييات البحرية التي تعيش في المناطق القطبية أكثر عرضة للخطر، لأنها لن تكون قادرة على الهجرة إلى المناخات الأكثر برودة، على عكس الأنواع الاستوائية، ولن تجد تلك الكائنات مكان تذهب إليه.

  • أحد عمال الصيد البحري في سيريلانكا

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    أخطار أخرى

    يؤدي خطر تغير المناخ إلى تعاظم الأخطار الرئيسية الأخرى التي تواجهها الحياة المائية، مثل الصيد الجائر والتلوث. وجدت الدراسة أن ما بين 10٪ و 15٪ من الأنواع البحرية معرضة بالفعل لخطر الانقراض بسبب هذه التهديدات المختلفة بحسب بيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

  • أحد أنواع الحيتان في القطب الشمالي

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    ما نفعله اليوم.. يحدد شكل مستقبلنا

    يقول العلماء إن مستقبل الحياة في المحيطات يعتمد بقوة على ما نقرر فعله مع غازات الدفيئة اليوم. وبناء على ذلك سيتحدد شكل المحيطات في المستقبل: إما مساحات مائية شاسعة شبه خالية من أي حياة أو محيطات تحتفظ بما بها من كائنات بحرية. يعتمد ذلك على نجاحنا في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إعداد: عماد حسن


مواضيع ذات صلة

Main title: Deforestation and climate change threaten green cover in Yemen Photo's title: Bakeries resort to relying on firewood instead of kerosene Place & Date : Sana'a, December 2021 Copyright / Photographer: Safia Mahdi exclusive for DW via Waleed Al-Bast -- Deforestation and climate change threaten green cover in Yemen Die Rechte haben wir von unserer Kollegin in Yemen Safia Mahdi.

اليمن- "تحالف" الحرب والاحتطاب وتغير المناخ ضد الغطاء النباتي 29.12.2021

الحرب المستمرة في اليمن، باتت تهدد البيئة أيضا. فبسبب ندرة المحروقات وارتفاع أسعارها، يلجأ الناس لقطع الأشجار واستخدامها وقودا للتدفئة والطهي وغير ذلك. وهو ما يهدد الغطاء النباتي ويفاقم آثار التغير المناخي المدمرة.

Jordanian farmer Ahmad Daoud, 25, shows a branch of a tomato plant that has dried out because of severe drought, at the land which he rents in Ghor al-Haditha, around 80km (50 miles) south of the capital Amman, on April 20, 2021. - Experts say Jordan is now in the grip of one of the most severe droughts in its history, but many warn the worst is yet to come. The country's environment ministry says it is among the world's most four water-deficient countries, and fears that a heating planet will make the situation more severe. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP) (Photo by KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images)

الكهرباء مقابل المياه .. الأردن وإسرائيل ولعب دور في "الأمن المناخي" 23.01.2022

يعاني الشرق الأوسط من ارتفاع درجات الحرارة كإحدى تداعيات التغير المناخي، لذا يرى خبراء أن التعاون بين بلدان المنطقة يعد ضروريا، فهل يمكن أن تكون اتفاقية المياه مقابل الكهرباء بين الأردن وإسرائيل خطوة أولى في هذا الاتجاه؟

25.09.2020, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock: Der Demonstrationszug von Fridays for Future wird angeführt von einem Transparent mit der Aufschrift System Change not Climate Change. Die Polizei hat die Teilnehmerzahl mit 500 angegeben. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

"البصمة الكربونية".. إلى أي حد أنت مسؤول كفرد عن تغير المناخ؟ 08.01.2022

هل تسهم القرارات الفردية في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ أم أن الدعوات الرامية لتغيير نمط حياة الأفراد ليست سوى وسيلة لتشتيت الانتباه عن الحلول الحقيقية لمكافحة الاحتباس الحراري؟ وما دور الشركات الكبرى في ذلك؟