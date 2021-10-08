 الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 12 الماضية | جميع المحتويات | DW | 06.10.2023

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سياسة واقتصاد

الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 12 الماضية

خلال العقد الأخير حصل ناشطون وناشطات ومنظمات ذات أنشطة مختلفة على جائزة نوبل للسلام المرموقة، التي تحمل اسم مخترع الديناميت ورجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل. هنا لمحة عن الفائزين والفائزات بالجائزة في السنوات الأخيرة.

  • الناشطة الإيرانية نرجس محمدي (أرشيف)

    نوبل للسلام 2023 ـ النضال ضد قمع النساء في إيران

    فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 وذلك على "معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع"، وفق لجنة نوبل. وتقضي محمدي حاليا أحكاما متعددة في السجن في طهران ومجمل العقوبات 12 عاما تقريبا وذلك وفقا لمنظمة (فرانت لاين ديفندرز). وهي واحدة من الفترات العديدة التي احتُجزت فيها خلف القضبان، وتشمل الاتهامات نشر دعاية ضد الدولة.

  • Ales Bialiatski Right Livelhood Award 2020

    نوبل للسلام 2022: توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

    فاز الناشط أليس بيالياتسكي، من بيلاروس، ومنظمتا ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية، بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، تقديرا لجهودهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان. ساعد بيالياتسكي في تأسيس مجموعة "فياسنا" لحقوق الإنسان، وهو حاليا قيد الاحتجاز. وتأسست منظمة ميميوريال الحقوقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بهدف دراسة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ذلك الوقت.

  • الصحافيان الفيلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف الفائزان بجائزة نوبل للسلام 2021

    نوبل للسلام 2021: حرية الصحافة

    الصحافيان، الفيلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف، تقديراً لجهودهما في العمل الاستقصائي. أسست ريسا موقع الصحافة الاستقصائي "رابلر" على الإنترنت، وركزت أعمالها على الحملة العنيفة المثيرة للجدل التي شنها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على المخدرات في بلاده. أما موراتوف، فقد شغل عدة مرات منصب رئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة في روسيا.

  • شعار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

    نوبل للسلام 2020: محاربة الجوع

    برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقديراً لـ"جهوده في محاربة الجوع وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع".

  • رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد

    نوبل للسلام 2019: "السلام بين إثيوبيا وإريتريا"

    رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد تقديراً لجهوده في صنع السلام مع إريتريا بعد نزاع دام عقوداً، لكن انتقادات طالته بعد الحرب في إقليم تيغراي.

  • الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي والناشطة الإيزيدية ناديا مراد

    نوبل للسلام 2018: مكافحة العنف الجنسي

    الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي والناشطة الإيزيدية ناديا مراد الضحية السابقة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، تكريماً لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم في النزاعات في العالم.

  • مديرة الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) بياتريس فين والناجية من القصف النووي في هيروشيما سيتسوكو ثورلو تتسلمان جائزة نوبل للسلام 2017

    نوبل للسلام 2017: جهود حظر الأسلحة النووية

    الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الاسلحة النووية. في الصورة مديرة الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) بياتريس فين والناجية من القصف النووي في هيروشيما سيتسوكو ثورلو تتسلمان الجائزة.

  • الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس

    نوبل للسلام 2016: إنهاء نزاع في كولومبيا

    الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).

  • الأمين العام للاتحاد العام التونسي حسين العباسي

    نوبل للسلام 2015: إنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي بتونس

    الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من أربع منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح إنقاذ الانتقال الديمقراطي في البلاد. وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وتسلم الجائزة الأمين العام للاتحاد العام التونسي حسين العباسي.

  • ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) (أوسلو 10/12/2014)

    نوبل للسلام 2014: حق الأطفال والشباب في التعليم

    ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الاطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل الاطفال في التعليم".

  • رئيس منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو يستلم جائزة نوبل للسلام 2013

    نوبل للسلام 2013 ضد "أسلحة الدمار الشامل"

    منظمة حظر الاسلحة الكيميائية عن جهودها الهادفة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل. واستلم الجائزة رئيس المنظمة وقتها أحمد أوزومجو.

  • اليمنية توكل كرمان والليبيريتان سالين جونسون سيريليف وليما غبوي يتسلمن جائزة نوبل للسلام 2011

    نوبل للسلام 2011: النضال السلمي من أجل حقوق النساء

    إيلين جونسون سيرليف وليما غبوي (ليبيريا) وتوكل كرمان (اليمن) عن نضالهم بوسائل سلمية من أجل أمن المرأة وحقوقها في المشاركة في عملية السلام. (م.ع.ح)


  • الناشطة الإيرانية نرجس محمدي (أرشيف)

    نوبل للسلام 2023 ـ النضال ضد قمع النساء في إيران

    فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 وذلك على "معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع"، وفق لجنة نوبل. وتقضي محمدي حاليا أحكاما متعددة في السجن في طهران ومجمل العقوبات 12 عاما تقريبا وذلك وفقا لمنظمة (فرانت لاين ديفندرز). وهي واحدة من الفترات العديدة التي احتُجزت فيها خلف القضبان، وتشمل الاتهامات نشر دعاية ضد الدولة.

  • Ales Bialiatski Right Livelhood Award 2020

    نوبل للسلام 2022: توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

    فاز الناشط أليس بيالياتسكي، من بيلاروس، ومنظمتا ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية، بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، تقديرا لجهودهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان. ساعد بيالياتسكي في تأسيس مجموعة "فياسنا" لحقوق الإنسان، وهو حاليا قيد الاحتجاز. وتأسست منظمة ميميوريال الحقوقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بهدف دراسة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ذلك الوقت.

  • الصحافيان الفيلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف الفائزان بجائزة نوبل للسلام 2021

    نوبل للسلام 2021: حرية الصحافة

    الصحافيان، الفيلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف، تقديراً لجهودهما في العمل الاستقصائي. أسست ريسا موقع الصحافة الاستقصائي "رابلر" على الإنترنت، وركزت أعمالها على الحملة العنيفة المثيرة للجدل التي شنها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على المخدرات في بلاده. أما موراتوف، فقد شغل عدة مرات منصب رئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة في روسيا.

  • شعار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

    نوبل للسلام 2020: محاربة الجوع

    برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقديراً لـ"جهوده في محاربة الجوع وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع".

  • رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد

    نوبل للسلام 2019: "السلام بين إثيوبيا وإريتريا"

    رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد تقديراً لجهوده في صنع السلام مع إريتريا بعد نزاع دام عقوداً، لكن انتقادات طالته بعد الحرب في إقليم تيغراي.

  • الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي والناشطة الإيزيدية ناديا مراد

    نوبل للسلام 2018: مكافحة العنف الجنسي

    الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي والناشطة الإيزيدية ناديا مراد الضحية السابقة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، تكريماً لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم في النزاعات في العالم.

  • مديرة الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) بياتريس فين والناجية من القصف النووي في هيروشيما سيتسوكو ثورلو تتسلمان جائزة نوبل للسلام 2017

    نوبل للسلام 2017: جهود حظر الأسلحة النووية

    الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الاسلحة النووية. في الصورة مديرة الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) بياتريس فين والناجية من القصف النووي في هيروشيما سيتسوكو ثورلو تتسلمان الجائزة.

  • الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس

    نوبل للسلام 2016: إنهاء نزاع في كولومبيا

    الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).

  • الأمين العام للاتحاد العام التونسي حسين العباسي

    نوبل للسلام 2015: إنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي بتونس

    الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من أربع منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح إنقاذ الانتقال الديمقراطي في البلاد. وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وتسلم الجائزة الأمين العام للاتحاد العام التونسي حسين العباسي.

  • ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) (أوسلو 10/12/2014)

    نوبل للسلام 2014: حق الأطفال والشباب في التعليم

    ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الاطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل الاطفال في التعليم".

  • رئيس منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو يستلم جائزة نوبل للسلام 2013

    نوبل للسلام 2013 ضد "أسلحة الدمار الشامل"

    منظمة حظر الاسلحة الكيميائية عن جهودها الهادفة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل. واستلم الجائزة رئيس المنظمة وقتها أحمد أوزومجو.

  • اليمنية توكل كرمان والليبيريتان سالين جونسون سيريليف وليما غبوي يتسلمن جائزة نوبل للسلام 2011

    نوبل للسلام 2011: النضال السلمي من أجل حقوق النساء

    إيلين جونسون سيرليف وليما غبوي (ليبيريا) وتوكل كرمان (اليمن) عن نضالهم بوسائل سلمية من أجل أمن المرأة وحقوقها في المشاركة في عملية السلام. (م.ع.ح)


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