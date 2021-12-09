 الغنوشي يطالب سعيّد بكشف مصير البحيري وأنباء عن نقله للمستشفى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.01.2022

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أخبار

الغنوشي يطالب سعيّد بكشف مصير البحيري وأنباء عن نقله للمستشفى

تداولت عدة مصادر نقل نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري في حالة خطرة إلى مستشفى بنزرت شمال البلاد بعد يومين من توقيفه، فيما طلب راشد الغنوشي من الرئيس قيس سعيّد الكشف عن مكان البحيري.

بحسب عدد من وسائل الإعلام ومصادر مطلعة يعاني نور الدين البحيري أمراضا مزمنة عدة وتوقف عن تناول الطعام والأدوية منذ توقيفه

بحسب عدد من وسائل الإعلام ومصادر مطلعة يعاني نور الدين البحيري أمراضا مزمنة عدة وتوقف عن تناول الطعام والأدوية منذ توقيفه

نقل اليوم الأحد (الثاني من كانون الثاني/يناير 2021) وزير العدل التونسي الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري في حالة خطرة إلى مستشفى بنزرت شمال البلاد بعد يومين من توقيفه، بحسب نشطاء بينهم نائبة برلمانية عن الحزب. وقال المحامي والنائب سمير ديلو الذي استقال من حزب النهضة لوكالة فرانس برس إن البحيري "في حالة حرجة وهو في العناية المركزة بمستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت".

مختارات

أحيا التونسيون الذكرى الحادية عشرة للثورة في ظل انقسام اجتماعي واستقطاب سياسي وأزمة اقتصادية شديدة. فلماذا كل هذا الانقسام وهل من سبيل لإعادة اللحمة إلى المجتمع؟ وهل ثمة من مخرج للأزمات المتعددة التي تعصف بالبلاد؟

لطالما تفاخر الصحفيون في تونس بحرية الإعلام بعد الثورة، لكن الأمر بدأ يتغير مؤخرا بتوالى غلق قنوات تلفزيونية خاصة. وبينما يقول متضررون إن الأمر "سياسي" تقول "الهايكا" إن تلك القنوات لا تحمل ترخيصا ومخالفة للدستور.

انقلابات عسكرية وتداعيات كورونا وانتخابات مثيرة للجدل، طبعت مسار الديمقراطية في إفريقيا عام 2021 لتضعها تحت ضغط كبير. وفي العام القادم تقبل بعض هذه الدول على انتخابات مهمة، ولا تخلو الحصيلة من إشارات إيجابية أيضاً.

يريد الرئيس التونسي قيّس سعيد أن يجعل من تاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول محطة للتزود بزخم "ثوري" جديد في خطواته لإحداث تغيير سياسي ودستوري في البلاد. بينما يتأهب معارضوه إلى يوم مواجهة "كبير". فإلى أين تتجه تونس؟

وقالت النائبة ووزيرة الدولة السابقة سيدة الونيسي على حسابها على تويتر بالفرنسية إن نقله للمستشفى جاء "بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه واحتجازه قبل 48 ساعة". وأضافت أن البحيري كان محتجزا "في مكان غير معلن، بدون أي مذكرة توقيف أو لائحة اتهام أو إذن قضائي".

بدوره، قال ائتلاف "مواطنون ضد الانقلاب" المعارض للتدابير التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، عبر تويتر إن البحيري "نقل إلى المستشفى على وجه السرعة في حالة حرجة".

ويشار إلى أنّ أي جهة رسمية لم تعلق على خبر نقل البحيري للمستشفى حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

من جانبه، قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المعلق اليوم الأحد إنه طلب من الرئيس قيس سعيد الكشف عن مكان ومصير نور الدين البحيري. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في الرئاسة التونسية للتعليق.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام ومصادر مطلعة تحدثت إليها وكالة فرانس برس، فإن نور الدين البحيري يعاني أمراضا مزمنة عدة وتوقف عن تناول الطعام والأدوية منذ توقيفه.

وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، وحزب النهضة قد أبديا قلقهما السبت حيال مصير البحيري وكذلك فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضا صباح الجمعة.

وقد شجبت الهيئة ولجنة الدفاع عن البحيري التي تشمل زوجته المحامية ومحامين آخرين، التكتم على مكان احتجازه وغياب توضيحات من وزارة الداخلية التي أمرت بالقبض عليه الإثنين.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بيان مساء الجمعة أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء "حفاظا على الأمن والنّظام العامّين".

ووصفت لجنة الدفاع عن البحيري الجمعة اعتقاله أمام منزله على أيدي عناصر شرطة بملابس مدنية بأنه "اختطاف" و"السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد".

والنهضة هو أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيّد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو وتعليقه عمل البرلمان. وحظي الحزب بالكتلة الأكبر في المجلس طوال عشر سنوات.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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